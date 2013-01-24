Машинка для стрижки ковтунців
Машинка для стрижки ковтунців Philips дозволяє легко та швидко видаляти скошлатані ворсинки з усіх типів одягу. Усі речі – светр чи ковдра – знову виглядатимуть, як нові! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Машинка для стрижки ковтунців
Машинка для стрижки ковтунців Philips дозволяє легко та швидко видаляти скошлатані ворсинки з усіх типів одягу. Усі речі – светр чи ковдра – знову виглядатимуть, як нові! Переглянути усі переваги
Машинка для стрижки ковтунців
Машинка для стрижки ковтунців Philips дозволяє легко та швидко видаляти скошлатані ворсинки з усіх типів одягу. Усі речі – светр чи ковдра – знову виглядатимуть, як нові! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Машинка для стрижки ковтунців
Машинка для стрижки ковтунців Philips дозволяє легко та швидко видаляти скошлатані ворсинки з усіх типів одягу. Усі речі – светр чи ковдра – знову виглядатимуть, як нові! Переглянути усі переваги
Велика поверхня лез дає змогу охопити одразу більшу ділянку тканини, тож знадобиться менше рухів для того, щоб Ваш одяг знову виглядав новим.
Леза обертаються зі швидкістю до 8800 об./хв. для ефективного та швидкого видалення ковтунців із Вашого одягу.
Контейнер, у якому збираються видалені ковтунці, легко знімати і спорожнювати.
У сітці є отвори 3 різних розмірів, що дає змогу вловлювати та ефективно видаляти з тканини ковтунці будь-яких розмірів.
Ковпачок регулювання висоти дає змогу зістригати ковтунці навіть із найбільш делікатних тканин.
Щітка для очищення допомагає легко почистити пристрій після використання. Щоб почистити машинку, дотримуйтеся вказівок у короткому посібнику, який додається до комплекту.
2 батареї Philips AA входять у комплект.
GC026/30
GC026/00