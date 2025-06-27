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Розширена гарантія 3 роки
Видаляє ковтунці
Підходить для усіх типів тканин
2 батареї Philips AA у комплекті
Велика поверхня лез дає змогу охопити одразу більшу ділянку тканини, тож знадобиться менше рухів для того, щоб ваш одяг знову виглядав новим.
Леза обертаються зі швидкістю до 8800 об./хв. для ефективного та швидкого видалення ковтунців із вашого одягу.
Контейнер, у якому збираються видалені ковтунці, легко знімати і спорожнювати.
Нагороди
4.8
з 5
87
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
27/06/2025
Україна
Отличная штука для дома
Цей відгук про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Цей відгук про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Monja85
06/11/2024
Україна
Чудово виконує свої функції
Дуже потужний,хоча і невеликий та має живлення від батарейок. Дружина в захваті,рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
HappyHappyLife
28/10/2024
Україна
Чудова машинка для видалення ковтунців
Працює добре, речі виглядають охайними, оновленими. Зручна у використанні. Щиро рекомендую. Єдиний мінус - працює від батарейок, а не акумулятора.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців