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    ComfortTouch Plus

    Відпарювач для одягу

    GC558/30
    Загальна оцінка / 5
    • Легке усунення складок та освіження згори донизу Легке усунення складок та освіження згори донизу Легке усунення складок та освіження згори донизу
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      ComfortTouch Plus Відпарювач для одягу

      GC558/30
      Загальна оцінка / 5

      Легке усунення складок та освіження згори донизу

      Відпарювач для одягу ComfortTouch Plus легко видаляє складки згори донизу завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard. Освіжуйте одяг улюбленими ароматами в будь-який час за допомогою MyEssence. Переглянути усі переваги

      ComfortTouch Plus Відпарювач для одягу

      Легке усунення складок та освіження згори донизу

      Відпарювач для одягу ComfortTouch Plus легко видаляє складки згори донизу завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard. Освіжуйте одяг улюбленими ароматами в будь-який час за допомогою MyEssence. Переглянути усі переваги

      Легке усунення складок та освіження згори донизу

      Відпарювач для одягу ComfortTouch Plus легко видаляє складки згори донизу завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard. Освіжуйте одяг улюбленими ароматами в будь-який час за допомогою MyEssence. Переглянути усі переваги

      ComfortTouch Plus Відпарювач для одягу

      Легке усунення складок та освіження згори донизу

      Відпарювач для одягу ComfortTouch Plus легко видаляє складки згори донизу завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard. Освіжуйте одяг улюбленими ароматами в будь-який час за допомогою MyEssence. Переглянути усі переваги

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        ComfortTouch Plus

        ComfortTouch Plus

        Відпарювач для одягу

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        Усього:

        Легке усунення складок та освіження згори донизу

        із FlexHead та MyEssence

        • 2000 Вт
        • Подача пари до 40 г/хв
        • 5 налаштувань пари
        • FlexHead та дошка StyleBoard
        • Функція MyEssence для освіження одягу
        MyEssence для освіження одягу улюбленими ароматами

        MyEssence для освіження одягу улюбленими ароматами

        Наше інноваційне відділення для ароматів MyEssence дозволяє освіжити одяг улюбленими ароматами на вибір.

        Постійна подача пари усуває запахи і знищує 99,9% бактерій*

        Постійна подача пари усуває запахи і знищує 99,9% бактерій*

        Гаряча пара освіжує одяг і знищує до 99,9% бактерій*. Рідше прання і сухе чищення дозволяють зекономити час та гроші, а також носити одяг довше.

        Потужна постійна подача пари для швидкого усунення складок

        Потужна постійна подача пари для швидкого усунення складок

        Потужна постійна подача пари з насадок дає змогу розгладжувати складки всього кількома рухами.

        5 налаштувань пари для різних видів тканин

        5 налаштувань пари для різних видів тканин

        Встановлюйте потрібні налаштування пари для досягнення оптимальних результатів прасування різних тканин. Використовуйте низьке налаштування пари для тонших тканин та потужніше налаштування для грубших тканин та плащів.

        Функція блокування вішака забезпечує його стійкість

        Функція блокування вішака забезпечує його стійкість

        Наша унікальна функція блокування вішака фіксує вішак для одягу для зручного відпарювання. Вона запобігає хитанню чи падінню вішака.

        Функція легкого видалення накипу споліскуванням для тривалого ефективного використання

        Функція легкого видалення накипу споліскуванням для тривалого ефективного використання

        Подовжіть термін експлуатації пристрою, регулярно використовуючи функцію легкого видалення накипу споліскуванням.

        Безпечне прасування усіх тканин, які можна прасувати, не пропалить Ваші речі

        Безпечне прасування усіх тканин, які можна прасувати, не пропалить Ваші речі

        Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.

        Автоматично переходить у режим очікування для цілковитого спокою

        Автоматично переходить у режим очікування для цілковитого спокою

        Відпарювач автоматично переходить у режим очікування, коли резервуар для води стає порожнім, тому не потрібно хвилюватися, навіть якщо Ви забули його вимкнути.

        Надзвичайно довга дошка StyleBoard для кращих результатів по всій довжині

        Надзвичайно довга дошка StyleBoard забезпечує надійну підтримку під час відпарювання. Просто притисніть тканину між паровою пластиною і дошкою для легшого відпарювання з чудовими результатами з верху до низу.

        Із технологією FlexHead для легкого досягнення низу одягу

        Інноваційна технологія FlexHead дозволяє легко відпарювати низ одягу, менше нагинаючись. Гнучка парова пластина забезпечує максимальний контакт із тканиною, завдяки чому втрачається менше пари для ефективних результатів.

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Ємність резервуара для води
          1800  ml
          Колір
          Чарівний пурпуровий
          Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
          Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
          Щітка
          Так
          Зйомний резервуар для води
          Так
          Ковпачки для ароматизуючих засобів MyEssence
          Так
          Довжина шнура живлення
          1,6  m
          Вішак для одягу
          Так
          Довжина шланга
          1,3  m
          Функція блокування вішака
          Так
          Рукавичка для додаткового захисту
          Так
          FlexHead
          Так
          Ковпачки для ароматизуючих засобів MyEssence
          Так
          Силіконовий шланг подачі пари
          Так
          Регульована подвійна стійка
          Так
          Функція автоматичного вимкнення
          Так

        • Швидке усунення складок

          Потужність
          Макс. 2000  W
          Постійна подача пари
          До 40  g/min
          Напруга
          220–240  V
          Готовність до використання
          &lt;1  min
          Регульована пара
          5 налаштувань  levels

        • Покриття дошки

          Верхній шар
          100% бавовни

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Легке споліскування

        • Розмір і вага

          Розміри упаковки (ШхВхД)
          37x46x64,5  cm
          Розміри виробу (ШxВxД)
          33x173x37  cm

        • Підставка для прасування

          Дошка StyleBoard
          Так

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

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              • Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину відпарювання.

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