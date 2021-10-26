Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
2000 Вт
Подача пари до 40 г/хв
5 налаштувань пари
FlexHead та дошка StyleBoard
Функція MyEssence для освіження одягу
Наше інноваційне відділення для ароматів MyEssence дозволяє освіжити одяг улюбленими ароматами на вибір.
Гаряча пара освіжує одяг і знищує до 99,9% бактерій*. Рідше прання і сухе чищення дозволяють зекономити час та гроші, а також носити одяг довше.
Потужна постійна подача пари з насадок дає змогу розгладжувати складки всього кількома рухами.
Нагороди
4.4
з 5
21
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
AndriyVS
26/10/2021
Україна
Мрія коханої
Велика сім’я завжди потребує часу для догляду. Я завжди захоплювався як моя дружина Оля, турбується про всіх в нашій дружній маленькій державі. Як вона лише встигає? Деколи мені було просто шкода часу який вона витрачала на догляд за одягом, чому б не провести його з нами в відпочинку чи спілкуванні. Вона ніколи не жалілась і не просила, але замрійливо інколи споглядала на одну річ. Відпарювач одягу. І хоча наш бюджет не завжди дозволяє нам розкішні речі, я вирішив відкладати від своїх потреб щоб придбати його. Найприємніше було коли я подарував його, захоплення не було межі, всі в родині намагались випробувати, погладити якусь річ. Вже минув майже рік,скажу чесно дружина забула де праска, нею не користуємось, нема потреби.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Вінницька Красуня
05/05/2020
Україна
Удобный, мощный
Отпариватель супер. Мощный, удобный. Разглаживает все ткани очень хорошо. Особенно классно для блуз, рубашек, пиджаков, плессировки и разных оборочек. Подвижная подошва и доска добавляют удобства пользования, рука не перенапрягается. Резервуар для воды большой. Одним словом отпаривателем довольна, рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Makc777
22/04/2020
Україна
Відпарюе відминно, є дошка в комплекти.
Зручний відпарювач, справляеться зі всім одягом, швидко нагріваеться. Так же всегда можно освежить верхнюю одежду. А головне безпечно відпарюе без пропалів. Якщо потрібен відпарювач, раджу зупинитись на цій моделі.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину відпарювання.