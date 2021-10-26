КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу
  • Легке усунення складок та освіження згори донизу

ComfortTouch PlusВідпарювач для одягу

GC558/30

4.4
| (21) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Легке усунення складок та освіження згори донизу
Відпарювач для одягу ComfortTouch Plus легко видаляє складки згори донизу завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard. Освіжуйте одяг улюбленими ароматами в будь-який час за допомогою MyEssence.
Переглянути всі переваги

із FlexHead та MyEssence

Легке усунення складок та освіження згори донизу

  • 2000 Вт

  • Подача пари до 40 г/хв

  • 5 налаштувань пари

  • FlexHead та дошка StyleBoard

  • Функція MyEssence для освіження одягу

MyEssence для освіження одягу улюбленими ароматами

MyEssence для освіження одягу улюбленими ароматами

Наше інноваційне відділення для ароматів MyEssence дозволяє освіжити одяг улюбленими ароматами на вибір.

Постійна подача пари усуває запахи і знищує 99,9% бактерій*

Постійна подача пари усуває запахи і знищує 99,9% бактерій*

Гаряча пара освіжує одяг і знищує до 99,9% бактерій*. Рідше прання і сухе чищення дозволяють зекономити час та гроші, а також носити одяг довше.

Потужна постійна подача пари для швидкого усунення складок

Потужна постійна подача пари для швидкого усунення складок

Потужна постійна подача пари з насадок дає змогу розгладжувати складки всього кількома рухами.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.4

з 5

21

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Мрія коханої

Велика сім’я завжди потребує часу для догляду. Я завжди захоплювався як моя дружина Оля, турбується про всіх в нашій дружній маленькій державі. Як вона лише встигає? Деколи мені було просто шкода часу який вона витрачала на догляд за одягом, чому б не провести його з нами в відпочинку чи спілкуванні. Вона ніколи не жалілась і не просила, але замрійливо інколи споглядала на одну річ. Відпарювач одягу. І хоча наш бюджет не завжди дозволяє нам розкішні речі, я вирішив відкладати від своїх потреб щоб придбати його. Найприємніше було коли я подарував його, захоплення не було межі, всі в родині намагались випробувати, погладити якусь річ. Вже минув майже рік,скажу чесно дружина забула де праска, нею не користуємось, нема потреби.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

05/05/2020

Україна

Україна

Удобный, мощный

Отпариватель супер. Мощный, удобный. Разглаживает все ткани очень хорошо. Особенно классно для блуз, рубашек, пиджаков, плессировки и разных оборочек. Подвижная подошва и доска добавляют удобства пользования, рука не перенапрягается. Резервуар для воды большой. Одним словом отпаривателем довольна, рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

22/04/2020

Україна

Україна

Відпарюе відминно, є дошка в комплекти.

Зручний відпарювач, справляеться зі всім одягом, швидко нагріваеться. Так же всегда можно освежить верхнюю одежду. А головне безпечно відпарюе без пропалів. Якщо потрібен відпарювач, раджу зупинитись на цій моделі.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину відпарювання.