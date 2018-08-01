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Легке усунення складок та освіження згори донизу
Відпарювач для одягу ComfortTouch Plus легко видаляє складки згори донизу завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard. Освіжуйте одяг улюбленими ароматами в будь-який час за допомогою MyEssence. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке усунення складок та освіження згори донизу
Відпарювач для одягу ComfortTouch Plus легко видаляє складки згори донизу завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard. Освіжуйте одяг улюбленими ароматами в будь-який час за допомогою MyEssence. Переглянути усі переваги
Легке усунення складок та освіження згори донизу
Відпарювач для одягу ComfortTouch Plus легко видаляє складки згори донизу завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard. Освіжуйте одяг улюбленими ароматами в будь-який час за допомогою MyEssence. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке усунення складок та освіження згори донизу
Відпарювач для одягу ComfortTouch Plus легко видаляє складки згори донизу завдяки інноваційній технології FlexHead та надзвичайно довгій дошці StyleBoard. Освіжуйте одяг улюбленими ароматами в будь-який час за допомогою MyEssence. Переглянути усі переваги
Відпарювач для одягу
Усього:
Наше інноваційне відділення для ароматів MyEssence дозволяє освіжити одяг улюбленими ароматами на вибір.
Гаряча пара освіжує одяг і знищує до 99,9% бактерій*. Рідше прання і сухе чищення дозволяють зекономити час та гроші, а також носити одяг довше.
Потужна постійна подача пари з насадок дає змогу розгладжувати складки всього кількома рухами.
Встановлюйте потрібні налаштування пари для досягнення оптимальних результатів прасування різних тканин. Використовуйте низьке налаштування пари для тонших тканин та потужніше налаштування для грубших тканин та плащів.
Наша унікальна функція блокування вішака фіксує вішак для одягу для зручного відпарювання. Вона запобігає хитанню чи падінню вішака.
Подовжіть термін експлуатації пристрою, регулярно використовуючи функцію легкого видалення накипу споліскуванням.
Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.
Відпарювач автоматично переходить у режим очікування, коли резервуар для води стає порожнім, тому не потрібно хвилюватися, навіть якщо Ви забули його вимкнути.
Надзвичайно довга дошка StyleBoard забезпечує надійну підтримку під час відпарювання. Просто притисніть тканину між паровою пластиною і дошкою для легшого відпарювання з чудовими результатами з верху до низу.
Інноваційна технологія FlexHead дозволяє легко відпарювати низ одягу, менше нагинаючись. Гнучка парова пластина забезпечує максимальний контакт із тканиною, завдяки чому втрачається менше пари для ефективних результатів.
Простий у використанні
Швидке усунення складок
Покриття дошки
Видалення накипу
Розмір і вага
Підставка для прасування
Гарантія
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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