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Швидке прасування – від початку до кінця
Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке прасування – від початку до кінця
Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари. Переглянути усі переваги
Швидке прасування – від початку до кінця
Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке прасування – від початку до кінця
Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари. Переглянути усі переваги
Парова праска
Ціна магазину Philips
Усього:
Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки.
Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.
Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.
Система "крапля-стоп" дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).
Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.
Завдяки ретельній конструкції підошви пара рівномірно розподіляється по підошві. У такому разі Вам знадобиться менше рухів, щоб рівномірно зволожити тканину, та менше часу, щоб закінчити прасування.