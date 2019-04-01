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Більше не доступний
Швидке прасування – від початку до кінця
Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари.
Пара 25 г/хв.; паровий удар 90 г
Підошва з антипригарним покриттям
Видалення накипу
2000 Вт
Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки.
Нагороди
4.7
з 5
15
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Ole4ka
01/04/2019
Україна
Супер зручна та хороша праска
купували ще у 2016 році і нарікань не знайшли! Зручна, легка в користуванні та зі своїми обовязками справляється на всі 100%, добре відпарює, ми задоволенні!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1026/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1026/30 Парова праска
vik7
27/11/2018
Україна
Чудова праска
Відмінно працює. Гарний вигляд. Рекомендую всім.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1026/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1026/30 Парова праска
Vasylyna21
20/04/2018
Україна
вдала покупка
зручна у використанні, процює справно, гарно відпарює речі
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1026/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1026/30 Парова праска