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Більше не доступний

EasySpeedПарова праска

GC1026/30

4.7

| (15) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидке прасування – від початку до кінця

Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари.

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3 способи пришвидшити прасування

Швидке прасування – від початку до кінця

  • Пара 25 г/хв.; паровий удар 90 г

  • Підошва з антипригарним покриттям

  • Видалення накипу

  • 2000 Вт

Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.

Паровий удар до 90 г для найважчих складок

Паровий удар до 90 г для найважчих складок

Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки

Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки

Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки.

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  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.7

з 5

15

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

3
2

01/04/2019

Україна

Україна

Супер зручна та хороша праска

купували ще у 2016 році і нарікань не знайшли! Зручна, легка в користуванні та зі своїми обовязками справляється на всі 100%, добре відпарює, ми задоволенні!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1026/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1026/30 Парова праска

27/11/2018

Україна

Україна

Чудова праска

Відмінно працює. Гарний вигляд. Рекомендую всім.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1026/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1026/30 Парова праска

20/04/2018

Україна

Україна

вдала покупка

зручна у використанні, процює справно, гарно відпарює речі

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1026/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1026/30 Парова праска

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