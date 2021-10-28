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  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
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Більше не доступний

EasySpeedПарова праска

GC1028/20

4.1

| (12) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидке прасування – від початку до кінця

Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари.

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3 способи пришвидшити прасування

Швидке прасування – від початку до кінця

  • Пара 25 г/хв.; паровий удар 100 г

  • Керамічна підошва

  • Видалення накипу

  • 2000 Вт

Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.

Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки

Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки

Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.1

з 5

12

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

3

28/10/2021

Україна

Україна

утюг, который прослужит больше 10 лет

Маленький, легкий, но при этом отлично отглаживающий вещи утюг. Носик узкий и идеально проглаживает труднодоступные места и места между пуговицами.

Плюси

Узкий носик, не течет, длинный шнур, легкий

Мінуси

нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Дата використання 2019-10-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Дата використання 2019-10-28

01/04/2019

Україна

Україна

Отличный утюга

Пользуюсь несколько лет. Утюг справляется отлично со своей задачей. Отпаривает очень хорошо. А цена его была очень доступной.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1028/20 Парова праска

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

Elégedett vagyok vele nagyon.

Mindenkinek ajánlom aki szereti gyorsan letudni a vasalást

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló

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