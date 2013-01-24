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    EasySpeed

    Парова праска

    GC1028/20
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Швидке прасування – від початку до кінця Швидке прасування – від початку до кінця Швидке прасування – від початку до кінця
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      EasySpeed Парова праска

      GC1028/20
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Швидке прасування – від початку до кінця

      Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      EasySpeed Парова праска

      Швидке прасування – від початку до кінця

      Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари. Переглянути усі переваги

      Швидке прасування – від початку до кінця

      Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      EasySpeed Парова праска

      Швидке прасування – від початку до кінця

      Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари. Переглянути усі переваги

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        EasySpeed

        EasySpeed

        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Швидке прасування – від початку до кінця

        3 способи пришвидшити прасування

        • Пара 25 г/хв.; паровий удар 100 г
        • Керамічна підошва
        • Видалення накипу
        • 2000 Вт
        Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

        Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

        Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.

        Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

        Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

        Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

        Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки

        Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки

        Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки.

        Керамічна підошва для кращого ковзання

        Керамічна підошва для кращого ковзання

        Керамічна підошва стійка до подряпин, легко ковзає і чиститься.

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

        Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

        Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

        Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).

        Розпилювач рівномірно зволожує тканину

        Розпилювач рівномірно зволожує тканину

        Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.

        Рівномірний розподіл пари для ефективного прасування

        Завдяки ретельній конструкції підошви пара рівномірно розподіляється по підошві. У такому разі Вам знадобиться менше рухів, щоб рівномірно зволожити тканину, та менше часу, щоб закінчити прасування.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Розпилення
          Так
          Паровий удар
          100 g
          Подача пари
          Так
          Досягання складних місць
          Носик Triple Precision
          Ємність резервуара для води
          200 ml
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Постійна подача пари
          25 г/хв.
          Потужність
          2000 W
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Підошва
          Керамічна підошва

        • Очищення від накипу

          Рішення для очищення від накипу
          Самоочищення

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