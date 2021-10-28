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Більше не доступний
Швидке прасування – від початку до кінця
Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари.
Пара 25 г/хв.; паровий удар 100 г
Керамічна підошва
Видалення накипу
2000 Вт
Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.
Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки.
Нагороди
4.1
з 5
12
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
Тати
28/10/2021
Україна
утюг, который прослужит больше 10 лет
Маленький, легкий, но при этом отлично отглаживающий вещи утюг. Носик узкий и идеально проглаживает труднодоступные места и места между пуговицами.
Плюси
Узкий носик, не течет, длинный шнур, легкий
Мінуси
нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Дата використання 2019-10-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Дата використання 2019-10-28
Bundursha
01/04/2019
Україна
Отличный утюга
Пользуюсь несколько лет. Утюг справляется отлично со своей задачей. Отпаривает очень хорошо. А цена его была очень доступной.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Krysztina
10/12/2020
Magyarország
Elégedett vagyok vele nagyon.
Mindenkinek ajánlom aki szereti gyorsan letudni a vasalást
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló