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Більше не доступний
Пара 15 г/хв.
Паровий удар 60 г
Підошва з антипригарним покриттям
Функція очищення від накипу
Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.
Потужність до 1400 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Функція очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски на роки
Нагороди
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Головань
10/04/2019
Україна
Ідеальна праска
Користуюся досить тривалий час. Задоволена товаром. Надійний, бездоганно прасує. Всім рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Featherlight Plus GC1425/40 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Featherlight Plus GC1425/40 Парова праска
У режимі відпарювання, порівняно з налаштуванням "без пари" на цій моделі