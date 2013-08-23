Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
GC2040/70
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
GC2040/70
Усього:
recurring payment
Потужність до 2100 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.
Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки.
Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.
Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.
Система "крапля-стоп" дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).
Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.
Завдяки ретельній конструкції підошви пара рівномірно розподіляється по підошві. У такому разі Вам знадобиться менше рухів, щоб рівномірно зволожити тканину, та менше часу, щоб закінчити прасування.
Очищення від накипу
Простота використання
Швидке та потужне усування складок
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.