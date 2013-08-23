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      GC2040/70

      GC2040/70

      GC2040/70

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      GC2040/70
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      GC2040/70

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      Потужність до 2100 Вт для постійної та потужної подачі пари

      Потужність до 2100 Вт для постійної та потужної подачі пари

      Потужність до 2100 Вт для постійної та потужної подачі пари.

      Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

      Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

      Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

      Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

      Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

      Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки.

      Антипригарне покриття підошви

      Антипригарне покриття підошви

      Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

      Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

      Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

      У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).

      Розпилювач рівномірно зволожує тканину

      Розпилювач рівномірно зволожує тканину

      Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.

      Рівномірний розподіл пари для ефективного прасування

      Завдяки ретельній конструкції підошви пара рівномірно розподіляється по підошві. У такому разі Вам знадобиться менше рухів, щоб рівномірно зволожити тканину, та менше часу, щоб закінчити прасування.

      Технічні характеристики

      • Очищення від накипу

        Рішення для очищення від накипу
        Самоочищення

      • Простота використання

        Система «крапля-стоп»
        Так
        Досягання складних місць
        Носик Triple Precision

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        З антипригарним покриттям
        Подача пари
        Так
        Розпилення
        Так
        Вертикальне відпарювання
        Так

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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