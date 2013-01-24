Жаростійка коробка для легкого зберігання

Ця жаростійка коробка для легкого зберігання розроблена для легкого зберігання гарячої праски. Для оптимальної ефективності та довшої експлуатації коробки завжди від’єднуйте праску від мережі та спорожняйте резервуар, перш ніж скласти праску в коробку. Коли Ви кладете гарячу праску в коробку, дно коробки нагрівається зовні, але ризику опіків немає.