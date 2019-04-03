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  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця

Більше не доступний

EasySpeedПарова праска

GC2046/20

1
| (1) Відгук

1 нагорода

Швидке прасування – від початку до кінця
Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари.
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3 способи пришвидшити прасування

Швидке прасування – від початку до кінця

  • Пара 35 г/хв.; паровий удар 110 г

  • Керамічна підошва

  • Безпечне автовимк. + видалення накипу

  • 2200 Вт

Потужність до 2200 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2200 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2200 Вт для постійної та потужної подачі пари.

Завдяки паровому удару до 110 г можна легко розпрасувати важкі складки

Завдяки паровому удару до 110 г можна легко розпрасувати важкі складки

Паровий удар до 110 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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1.0

з 5

1

Відгук

5
4
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2

03/04/2019

Україна

Україна

розчарована

шкода, але я розчарована цією праскою. вона погано ковзає. при прасуванні вовни взагалі дуже погано. вже на 1му тижні потекла, а на 2му почала залишати коричневі плями. попередня праска цієї марки пропрацювала 8 років і була чудова. намагалася знайти нову з такою ж підошвою-не знайшла. купила Braun, але вона пропрацювала 2 роки і знов шукала...не пощастило

Цей відгук про EasySpeed GC2046/20 Парова праска

Цей відгук про EasySpeed GC2046/20 Парова праска

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