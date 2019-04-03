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Більше не доступний
GC2046/20
Пара 35 г/хв.; паровий удар 110 г
Керамічна підошва
Безпечне автовимк. + видалення накипу
2200 Вт
Потужність до 2200 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Паровий удар до 110 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Нагороди
1.0
з 5
1
Відгук
irshik
03/04/2019
Україна
розчарована
шкода, але я розчарована цією праскою. вона погано ковзає. при прасуванні вовни взагалі дуже погано. вже на 1му тижні потекла, а на 2му почала залишати коричневі плями. попередня праска цієї марки пропрацювала 8 років і була чудова. намагалася знайти нову з такою ж підошвою-не знайшла. купила Braun, але вона пропрацювала 2 роки і знов шукала...не пощастило
Цей відгук про EasySpeed GC2046/20 Парова праска
Цей відгук про EasySpeed GC2046/20 Парова праска