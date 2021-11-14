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Більше не доступний

EasySpeed PlusПарова праска

GC2148/30

4.6
| (21) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидко від початку до кінця
EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки потужним струменям пари для усунення важких складок, міцній керамічній підошві для легкого ковзання та нашій системі "крапля-стоп" для запобігання протіканню. Це три прості способи для пришвидшення прасування.
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Пришвидшує прасування у 3 способи

Швидко від початку до кінця

  • 2100 Вт

  • Паровий удар 110 г

  • Постійна подача пари 30 г/хв.

  • Керамічна підошва

2100 Вт для швидкого нагрівання

2100 Вт для швидкого нагрівання

Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.

Паровий удар до 110 г розпрасовує важкі складки

Паровий удар до 110 г розпрасовує важкі складки

Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

Подача пари до 30 г/хв. для потужної, впевненої роботи

Подача пари до 30 г/хв. для потужної, впевненої роботи

Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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4.6

з 5

21

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

1

14/11/2021

Україна

Україна

Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...

... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))

Плюси

Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

28/10/2021

Україна

Україна

Виріб зі всім необхідними функціями в побуті

Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва

Плюси

Ціна, функціонал

Мінуси

Нема

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

27/10/2021

Україна

Україна

Прекрасна праска для родини

Ідеальне співвідношення ціна якість Гарно прасує Зручна форма

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

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