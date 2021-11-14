Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
2100 Вт
Паровий удар 110 г
Постійна подача пари 30 г/хв.
Керамічна підошва
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.
Нагороди
4.6
з 5
21
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
14/11/2021
Україна
Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...
... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))
Плюси
Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Gudvin
28/10/2021
Україна
Виріб зі всім необхідними функціями в побуті
Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва
Плюси
Ціна, функціонал
Мінуси
Нема
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Kukushka51
27/10/2021
Україна
Прекрасна праска для родини
Ідеальне співвідношення ціна якість Гарно прасує Зручна форма
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска