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    EasySpeed Plus

    Парова праска

    GC2148/30
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    • Швидко від початку до кінця Швидко від початку до кінця Швидко від початку до кінця
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      EasySpeed Plus Парова праска

      GC2148/30
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        EasySpeed Plus

        EasySpeed Plus

        Парова праска

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        Усього:

        Швидко від початку до кінця

        Пришвидшує прасування у 3 способи

        • 2100 Вт
        • Паровий удар 110 г
        • Постійна подача пари 30 г/хв.
        • Керамічна підошва
        2100 Вт для швидкого нагрівання

        2100 Вт для швидкого нагрівання

        Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.

        Паровий удар до 110 г розпрасовує важкі складки

        Паровий удар до 110 г розпрасовує важкі складки

        Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

        Подача пари до 30 г/хв. для потужної, впевненої роботи

        Подача пари до 30 г/хв. для потужної, впевненої роботи

        Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.

        Міцна керамічна підошва для легкого ковзання

        Міцна керамічна підошва для легкого ковзання

        Наша надійна керамічна підошва добре ковзає по будь-якій тканині, яку можна прасувати. Вона має захист від прилипання та подряпин, її легко підтримувати в чистоті.

        Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється

        Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється

        Праска вимикається, якщо її залишити на місці. Будучи на п’яті, вона автоматично вимкнеться через 8 хвилин. Будучи в горизонтальному положенні, вони вимикається через 30 секунд бездіяльності.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.

        Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

        Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

        Носик точний у 3 аспектах. Він загострений, має виїмку для ґудзиків і тонкий. Наш носик Triple Precision допомагає прасувати навіть найважчі місця, такі як ґудзики та складки.

        Великий резервуар для води на 270 мл для прасування більшої кількості одягу за раз

        Великий резервуар для води на 270 мл для прасування більшої кількості одягу за раз

        Менше доливання води завдяки великому резервуару для води ємністю 270 мл, тож Ви зможете попрасувати більше одягу за один раз

        Вертикальне відпарювання для підвішених речей

        Вертикальне відпарювання для підвішених речей

        Функція вертикального відпарювання дозволяє освіжати одяг безпосередньо на вішаку та усуває складки на занавісках, коли вони висять. Дошка для прасування не потрібна.

        Перемикач для очищення від накипу для тривалої ефективності відпарювання

        Перемикач для очищення від накипу для тривалої ефективності відпарювання

        У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Ємність резервуара для води
          270  ml
          Назва підошви
          Керамічне покриття
          Довжина шнура живлення
          1,9  m

        • Швидке усунення складок

          Потужність
          2100  W
          Паровий удар
          110  g
          Постійна подача пари
          30  g/min

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Вбудований перемикач для видалення накипу

        • Екологічність

          User manual
          100% перероблений папір

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