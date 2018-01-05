EasySpeed Advanced
Парова праска GC2671/50
EasySpeed Advanced Парова праска GC2671/50
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EasySpeed Advanced
Парова праска
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Швидше від початку до кінця
Пришвидшує прасування у 5 способів
- 2300 Вт
- Паровий удар 180 г
- Постійна подача пари 35 г/хв.
- Керамічна підошва
2300 Вт для швидкого нагрівання за 30 секунд
Забезпечує швидке нагрівання за 30 секунд для швидкого початку.
Паровий удар до 180 г розпрасовує важкі складки
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Подача пари до 35 г/хв. для потужної, впевненої роботи
Подача пари до 35 г/хв. для потужної та впевненої роботи
Надзвичайно великий отвір для води для швидкого наповнення та спорожнення
Надзвичайно великий отвір для наповнення резервуара для води пришвидшує наповнення та спорожнення.
Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості
Носик точний у 3 аспектах. Він загострений, має виїмку для ґудзиків і тонкий. Наш носик Triple Precision допомагає прасувати навіть найважчі місця, такі як ґудзики та складки.
Міцна керамічна підошва для легкого ковзання
Наша надійна керамічна підошва добре ковзає по будь-якій тканині, яку можна прасувати. Вона має захист від прилипання та подряпин, її легко підтримувати в чистоті.
Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування
Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.
Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл
Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.
Легке намотування шнура з фіксатором для швидкого, акуратного зберігання
Шнур можна легко намотати на платформу праски і зберігати з використанням фіксатора для акуратного зберігання.
Перемикач для очищення від накипу для тривалої ефективності відпарювання
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.
Технічні характеристики
-
Простий у використанні
- Час нагрівання
-
30 сек.
- Ємність резервуара для води
-
300
ml
- Назва підошви
-
Керамічне покриття
- Система "крапля-стоп"
-
Так
- Вільний шнур (повертається)
-
Вільний на 360 градусів шнур
- Можна використовувати водопровідну воду
-
Так
- Довжина шнура живлення
-
2
m
- Точний паровий носик
-
Так
- Надзвичайно великий отвір для наливання води
-
Так
-
Швидке усунення складок
- Потужність
-
2300
W
- Паровий удар
-
180
g
- Постійна подача пари
-
35
g/min
- Вертикальне відпарювання
-
Так
- Регулювання рівня подачі пари
-
Так
- Розпилювач води
-
Так
-
Видалення накипу
- Видалення накипу та очищення
-
Самоочищення
-
Зберігання
- Пристосування для шнура
-
Затискач для шнура
-
Розмір і вага
- Вага праски
-
1,150
kg
-
Екологічність
- Енергоощадний режим
-
Так
- User manual
-
100% перероблений папір
-
Гарантія
- 2 роки гарантії у всіх країнах світу
-
Так
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