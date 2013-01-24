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EasySpeed Advanced

Парова праска

GC2678/30
Загальна оцінка / 5
  • Швидше від початку до кінця Швидше від початку до кінця Швидше від початку до кінця
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    EasySpeed Advanced Парова праска

    GC2678/30
    Загальна оцінка / 5

    Швидше від початку до кінця

    Пришвидшіть прасування від початку до кінця: швидке нагрівання, надзвичайно великий отвір для води, потужні струмені пари для усунення важких складок, міцна керамічна підошва для швидкого ковзання та наша система "крапля-стоп". Це п’ять способів пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги

    EasySpeed Advanced Парова праска

    Швидше від початку до кінця

    Пришвидшіть прасування від початку до кінця: швидке нагрівання, надзвичайно великий отвір для води, потужні струмені пари для усунення важких складок, міцна керамічна підошва для швидкого ковзання та наша система "крапля-стоп". Це п’ять способів пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги

    Швидше від початку до кінця

    Пришвидшіть прасування від початку до кінця: швидке нагрівання, надзвичайно великий отвір для води, потужні струмені пари для усунення важких складок, міцна керамічна підошва для швидкого ковзання та наша система "крапля-стоп". Це п’ять способів пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги

    EasySpeed Advanced Парова праска

    Швидше від початку до кінця

    Пришвидшіть прасування від початку до кінця: швидке нагрівання, надзвичайно великий отвір для води, потужні струмені пари для усунення важких складок, міцна керамічна підошва для швидкого ковзання та наша система "крапля-стоп". Це п’ять способів пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги

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      Швидше від початку до кінця

      Пришвидшує прасування у 5 способів

      • 2400 Вт
      • Паровий удар 190 г
      • Постійна подача пари 40 г/хв.
      • Керамічна підошва
      2400 Вт для швидкого нагрівання за 30 секунд

      2400 Вт для швидкого нагрівання за 30 секунд

      Забезпечує швидке нагрівання за 30 секунд для швидкого початку.

      Паровий удар до 190 г розпрасовує важкі складки

      Паровий удар до 190 г розпрасовує важкі складки

      Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

      Подача пари до 40 г/хв. для потужної, впевненої роботи

      Подача пари до 40 г/хв. для потужної, впевненої роботи

      Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.

      Надзвичайно великий отвір для води для швидкого наповнення та спорожнення

      Надзвичайно великий отвір для води для швидкого наповнення та спорожнення

      Надзвичайно великий отвір для наповнення резервуара для води пришвидшує наповнення та спорожнення.

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик точний у 3 аспектах. Він загострений, має виїмку для ґудзиків і тонкий. Наш носик Triple Precision допомагає прасувати навіть найважчі місця, такі як ґудзики та складки.

      Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється

      Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється

      Праска вимикається, якщо її залишити на місці. Будучи на п’яті, вона автоматично вимкнеться через 8 хвилин. Будучи в горизонтальному положенні, вони вимикається через 30 секунд бездіяльності.

      Міцна керамічна підошва для легкого ковзання

      Міцна керамічна підошва для легкого ковзання

      Наша надійна керамічна підошва добре ковзає по будь-якій тканині, яку можна прасувати. Вона має захист від прилипання та подряпин, її легко підтримувати в чистоті.

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.

      Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

      Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

      Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

      Легке намотування шнура з фіксатором для швидкого, акуратного зберігання

      Легке намотування шнура з фіксатором для швидкого, акуратного зберігання

      Шнур можна легко намотати на платформу праски і зберігати з використанням фіксатора для акуратного зберігання.

      Перемикач для очищення від накипу для тривалої ефективності відпарювання

      Перемикач для очищення від накипу для тривалої ефективності відпарювання

      У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.

      Технічні характеристики

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        40  г/хв.
        Потужність
        2400  Вт
        Паровий удар
        190  г
        Регулювання рівня подачі пари
        Так
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Розпилювач води
        Так

      • Легкість у використанні

        Назва підошви
        Керамічне покриття
        Ємність резервуара для води
        300  мл
        Вільний шнур (повертається)
        Вільний на 360 градусів шнур
        Довжина шнура живлення
        2  м
        Точний паровий носик
        Так
        Можна використовувати водопровідну воду
        Так
        Система "крапля-стоп"
        Так
        Надзвичайно великий отвір для наливання води
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Самоочищення

      • Зберігання

        Пристосування для шнура
        Затискач для шнура

      • Розмір і вага

        Вага праски
        1,150  кг

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Екологічність

        Енергоощадний режим
        Так
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Час нагрівання
        30 сек.

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