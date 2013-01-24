Швидше від початку до кінця
Пришвидшіть прасування від початку до кінця: швидке нагрівання, надзвичайно великий отвір для води, потужні струмені пари для усунення важких складок, міцна керамічна підошва для швидкого ковзання та наша система "крапля-стоп". Це п’ять способів пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидше від початку до кінця
Пришвидшіть прасування від початку до кінця: швидке нагрівання, надзвичайно великий отвір для води, потужні струмені пари для усунення важких складок, міцна керамічна підошва для швидкого ковзання та наша система "крапля-стоп". Це п’ять способів пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги
Швидше від початку до кінця
Пришвидшіть прасування від початку до кінця: швидке нагрівання, надзвичайно великий отвір для води, потужні струмені пари для усунення важких складок, міцна керамічна підошва для швидкого ковзання та наша система "крапля-стоп". Це п’ять способів пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидше від початку до кінця
Пришвидшіть прасування від початку до кінця: швидке нагрівання, надзвичайно великий отвір для води, потужні струмені пари для усунення важких складок, міцна керамічна підошва для швидкого ковзання та наша система "крапля-стоп". Це п’ять способів пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги
Забезпечує швидке нагрівання за 30 секунд для швидкого початку.
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.
Надзвичайно великий отвір для наповнення резервуара для води пришвидшує наповнення та спорожнення.
Носик точний у 3 аспектах. Він загострений, має виїмку для ґудзиків і тонкий. Наш носик Triple Precision допомагає прасувати навіть найважчі місця, такі як ґудзики та складки.
Праска вимикається, якщо її залишити на місці. Будучи на п’яті, вона автоматично вимкнеться через 8 хвилин. Будучи в горизонтальному положенні, вони вимикається через 30 секунд бездіяльності.
Наша надійна керамічна підошва добре ковзає по будь-якій тканині, яку можна прасувати. Вона має захист від прилипання та подряпин, її легко підтримувати в чистоті.
Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.
Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.
Шнур можна легко намотати на платформу праски і зберігати з використанням фіксатора для акуратного зберігання.
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.
Швидке усунення складок
Легкість у використанні
Видалення накипу
Зберігання
Розмір і вага
Гарантія
Екологічність
Технічні характеристики
GC026/00
GC026/30
GC026/80