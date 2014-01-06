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Більше не доступний
Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасувати навіть найскладніші складки.
Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.
Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.
Нагороди
4.8
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
mario1234
06/01/2014
Polska
Zwinne żelazko zajrzy w każdy zakamarek
Małe, eleganckie żelazko cechujące się ergonomiczną pracą pozwala wyprasować wszystko szybko. Kołnierzyki prasuje z najwyższą dokładnością tak jak i kieszonki. Para wodna dozowana jest powoli nie pozostawiając plam po wodzie, spryskiwacz drobno dzieli wodę na mgiełkę. kabel w dobrej długości, elementy żelazka dokładnie dopasowane.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Beatazz
18/12/2013
Polska
Ten produkt jest dla całej rodziny
bardzo dobrej jakości i nie zawodny w każdej sytuacji
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
pawcioDD
09/09/2013
Polska
Перевірений покупець
Jeszcze takiego nie miałem!
Bardzo dobre żelazko. Wydajne i ładne. Długi kabel to mega ułatwienie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ComfortCare GC2710 Żelazko parowe