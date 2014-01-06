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Більше не доступний

GC2710/02

GC2710/02

4.8
| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

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Паровий удар до 90 г для найважчих складок

Паровий удар до 90 г для найважчих складок

Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасувати навіть найскладніші складки.

Антипригарне покриття підошви

Антипригарне покриття підошви

Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.

Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

Технічні характеристики

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Запасні частини та аксесуари

Нагороди

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Відгуки

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4.8

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

06/01/2014

Polska

Polska

Zwinne żelazko zajrzy w każdy zakamarek

Małe, eleganckie żelazko cechujące się ergonomiczną pracą pozwala wyprasować wszystko szybko. Kołnierzyki prasuje z najwyższą dokładnością tak jak i kieszonki. Para wodna dozowana jest powoli nie pozostawiając plam po wodzie, spryskiwacz drobno dzieli wodę na mgiełkę. kabel w dobrej długości, elementy żelazka dokładnie dopasowane.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

18/12/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest dla całej rodziny

bardzo dobrej jakości i nie zawodny w każdej sytuacji

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

09/09/2013

Polska

Polska

Перевірений покупець

Jeszcze takiego nie miałem!

Bardzo dobre żelazko. Wydajne i ładne. Długi kabel to mega ułatwienie.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

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