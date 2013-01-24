Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця парова праска Philips 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця парова праска Philips 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги
Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця парова праска Philips 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця парова праска Philips 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.
Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки.
Гарантія 2 роки.
Швидке та потужне усування складок
Легкість у використанні
Очищення від накипу
Технічні характеристики
GC026/30
GC026/80
GC026/00