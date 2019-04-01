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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
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  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810

Більше не доступний

2800 seriesПарова праска

GC2810/02

4

| (5) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Створена для роботи щодня

Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця парова праска Philips 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго!

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Праска з новою підошвою SteamGlide

Створена для роботи щодня

  • SteamGlide

Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

Паровий удар до 90 г для найважчих складок

Паровий удар до 90 г для найважчих складок

Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасувати навіть найскладніші складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.0

з 5

5

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

3
2

01/04/2019

Україна

Україна

Ціна якість

Відпрасувала два гарантійних терміни. Прасувати швидко і легко завдяки продуманості та технічним характеристикам. 'невбиваєма'. Справляється із всіма типами тканини. Легка, підошва гарно ковзає та не прилипає до тканини, паровий удар легко розпрямляє всі складки. Не 'перебиває' тканину через тканину. Прасує вже чотири роки. можливо придбав би іншу праску філіпс, але ця невмируча! Раджу всім. не пошкодуєте. Проста у використанні, користуюся кожен другий день.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2800 series GC2810/02 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2800 series GC2810/02 Парова праска

22/12/2020

Magyarország

Magyarország

Gyűrődésmentes ruha

Tökéletes termék, könnyen tisztítható, kellemes használat.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2800 series GC2810 Gőzölős vasaló

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2800 series GC2810 Gőzölős vasaló

04/02/2019

România

România

Electrocasnic foarte util

"Recenzie din campania Philips". Am acest fier de calcat de mult timp si functioneaza impecabil. Poate fi utilizat pentru calcarea diferitelor materiale fara probleme. Totodata, intretinerea si randamanetul acestuia pot satisface orice capriciu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2800 series GC2810 Fier de călcat cu abur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2800 series GC2810 Fier de călcat cu abur

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