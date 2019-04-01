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Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця парова праска Philips 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго!
SteamGlide
Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасувати навіть найскладніші складки.
Нагороди
4.0
з 5
5
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
віталь
01/04/2019
Україна
Ціна якість
Відпрасувала два гарантійних терміни. Прасувати швидко і легко завдяки продуманості та технічним характеристикам. 'невбиваєма'. Справляється із всіма типами тканини. Легка, підошва гарно ковзає та не прилипає до тканини, паровий удар легко розпрямляє всі складки. Не 'перебиває' тканину через тканину. Прасує вже чотири роки. можливо придбав би іншу праску філіпс, але ця невмируча! Раджу всім. не пошкодуєте. Проста у використанні, користуюся кожен другий день.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2800 series GC2810/02 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2800 series GC2810/02 Парова праска
Éva-
22/12/2020
Magyarország
Gyűrődésmentes ruha
Tökéletes termék, könnyen tisztítható, kellemes használat.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2800 series GC2810 Gőzölős vasaló
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2800 series GC2810 Gőzölős vasaló
Adriana1994
04/02/2019
România
Electrocasnic foarte util
"Recenzie din campania Philips". Am acest fier de calcat de mult timp si functioneaza impecabil. Poate fi utilizat pentru calcarea diferitelor materiale fara probleme. Totodata, intretinerea si randamanetul acestuia pot satisface orice capriciu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2800 series GC2810 Fier de călcat cu abur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2800 series GC2810 Fier de călcat cu abur