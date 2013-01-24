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    Парова праска

    GC2810
    Загальна оцінка / 5
    • Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня
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      Парова праска

      GC2810
      Загальна оцінка / 5

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця парова праска Philips 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Парова праска

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця парова праска Philips 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця парова праска Philips 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Парова праска

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця парова праска Philips 2000 Вт, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

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        Парова праска

        Ціна магазину Philips

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        Створена для роботи щодня

        Праска з новою підошвою SteamGlide

        • SteamGlide
        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Паровий удар до 90 г для найважчих складок

        Паровий удар до 90 г для найважчих складок

        Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

        Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

        Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

        Потужність 2000 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

        Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

        Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки

        Постійна подача пари до 30 г/хв. краще усуває складки.

        2 роки гарантії

        2 роки гарантії

        Гарантія 2 роки.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Підошва
          SteamGlide
          Постійна подача пари
          До 30  г/хв.
          Паровий удар
          До 90  г
          Різноманітні налаштування пари
          Так
          Розпилювач
          Так
          Потужність
          2000  Вт

        • Легкість у використанні

          Ємність резервуара для води
          300  мл
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Довжина шнура живлення
          2  м
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 360 градусів шнур

        • Очищення від накипу

          Підходить для води з крана
          Так

        • Технічні характеристики

          Вага праски
          1,2  кг
          Розміри виробу
          29,5 x 11,6 x 19,5  см
          Напруга (інші країни)
          220–240  В
          Напруга (Тайвань)
          110  В

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