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  • Створена для роботи щодня
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Більше не доступний

PowerLifeПарова праска

GC2910/20

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго!
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Праска з підошвою SteamGlide

Створена для роботи щодня

  • Пара 35 г/хв.; паровий удар 100 г

  • Підошва SteamGlide

  • Видалення накипу

  • 2100 Вт

Постійна подача пари під високим тиском

Постійна подача пари під високим тиском

Потужність 2100 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Завдяки паровому удару до 100 г можна розпрасувати важкі складки

Завдяки паровому удару до 100 г можна розпрасувати важкі складки

Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

02/11/2019

Україна

Україна

Чудова праска

Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2910/02 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2910/02 Парова праска

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