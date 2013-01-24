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    PowerLife

    Парова праска

    GC2910/20
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня
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      PowerLife Парова праска

      GC2910/20
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      PowerLife Парова праска

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      PowerLife Парова праска

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

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        PowerLife

        PowerLife

        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Створена для роботи щодня

        Праска з підошвою SteamGlide

        • Пара 35 г/хв.; паровий удар 100 г
        • Підошва SteamGlide
        • Видалення накипу
        • 2100 Вт
        Постійна подача пари під високим тиском

        Постійна подача пари під високим тиском

        Потужність 2100 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

        Постійна подача пари до 35 г/хв.

        Постійна подача пари до 35 г/хв.

        Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        Завдяки паровому удару до 100 г можна розпрасувати важкі складки

        Завдяки паровому удару до 100 г можна розпрасувати важкі складки

        Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Розпилення
          Так
          Ємність резервуара для води
          300 ml
          Довжина шнура живлення
          • 1,8 м у країнах за межами Європи
          • 1,9 м у країнах Європи
          Потужність (інші країни)
          2100 W
          Вага виробу
          1,2 kg
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 360 градусів шнур
          Підошва
          SteamGlide
          Напруга
          220–240 В
          Різноманітні налаштування пари
          Так
          Розміри виробу
          29,5 x 11,6 x 19,5

        • Зручне прасування

          Довжина шнура
          1.8 m

        • Очищення від накипу

          Рішення для очищення від накипу
          Самоочищення
          Підходить для води з крана
          Так

        • Усунення складок

          Постійна подача пари
          До 35 г/хв.
          Паровий удар
          До 100 г/хв.

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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