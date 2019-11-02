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Більше не доступний
Пара 35 г/хв.; паровий удар 100 г
Підошва SteamGlide
Видалення накипу
2100 Вт
Потужність 2100 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.
Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.
Нагороди
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
JustAngel
02/11/2019
Україна
Чудова праска
Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2910/02 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2910/02 Парова праска