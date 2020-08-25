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Більше не доступний

PowerLifeПарова праска

GC2920/70

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична парова праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго!
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Праска з підошвою SteamGlide

Створена для роботи щодня

  • Пара 35 г/хв.; паровий удар 110 г

  • Підошва SteamGlide

  • Видалення накипу

  • 2200 Вт

Потужна пара для швидкого прасування

Потужна пара для швидкого прасування

Ця потужна праска швидко нагрівається та підтримує стабільну температуру під час прасування, що значно полегшує усунення складок.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Завдяки паровому удару до 110 г можна легко розпрасувати важкі складки

Завдяки паровому удару до 110 г можна легко розпрасувати важкі складки

Паровий удар до 110 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

25/08/2020

Україна

Україна

Надійна праска: користуємось близько 10 років

Подобається функція пару. Я використовую навіть як вертикальне відпаровування, хоча це, мабуть, не передбачено. Добре прасує як делікатні речі так і міцні цупкі скатертини.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2920/70 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2920/70 Парова праска

26/01/2019

România

România

„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.

Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

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