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    PowerLife

    Парова праска

    GC2920/70
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня
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      PowerLife Парова праска

      GC2920/70
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична парова праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      PowerLife Парова праска

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична парова праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична парова праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      PowerLife Парова праска

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична парова праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

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        PowerLife

        PowerLife

        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Створена для роботи щодня

        Праска з підошвою SteamGlide

        • Пара 35 г/хв.; паровий удар 110 г
        • Підошва SteamGlide
        • Видалення накипу
        • 2200 Вт
        Потужна пара для швидкого прасування

        Потужна пара для швидкого прасування

        Ця потужна праска швидко нагрівається та підтримує стабільну температуру під час прасування, що значно полегшує усунення складок.

        Постійна подача пари до 35 г/хв.

        Постійна подача пари до 35 г/хв.

        Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        Завдяки паровому удару до 110 г можна легко розпрасувати важкі складки

        Завдяки паровому удару до 110 г можна легко розпрасувати важкі складки

        Паровий удар до 110 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

        Таблетка для очищення від накипу розщеплює накип так, що він легко вимивається

        Таблетка для очищення від накипу розщеплює накип так, що він легко вимивається

        З часом у прасці накопичується накип. Ця таблетка розщеплює накип на шматки так, що Ви можете легко почистити праску від накипу. Таке чищення слід проводити раз на місяць.

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

        Технічні характеристики

        • Зручне прасування

          Довжина шнура
          1.8 m

        • Швидке та потужне усування складок

          Розпилення
          Так
          Ємність резервуара для води
          300 ml
          Потужність (Китай)
          1850 W
          Довжина шнура живлення
          • 1,8 м у країнах за межами Європи
          • 1,9 м у країнах Європи
          Вага виробу
          1,2 kg
          Потужність (інші країни)
          2200 W
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 360 градусів шнур
          Напруга
          220–240 В
          Різноманітні налаштування пари
          Так
          Розміри виробу
          29,5 x 11,6 x 19,5
          Підошва
          SteamGlide

        • Очищення від накипу

          Рішення для очищення від накипу
          Подвійна система активного очищення від накипу
          Підходить для води з крана
          Так

        • Усунення складок

          Постійна подача пари
          До 35 г/хв.
          Паровий удар
          До 110 г/хв.

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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