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Більше не доступний
Пара 35 г/хв.; паровий удар 110 г
Підошва SteamGlide
Видалення накипу
2200 Вт
Ця потужна праска швидко нагрівається та підтримує стабільну температуру під час прасування, що значно полегшує усунення складок.
Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар до 110 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
Нагороди
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
in8inity
25/08/2020
Україна
Надійна праска: користуємось близько 10 років
Подобається функція пару. Я використовую навіть як вертикальне відпаровування, хоча це, мабуть, не передбачено. Добре прасує як делікатні речі так і міцні цупкі скатертини.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2920/70 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2920/70 Парова праска
Crina63
26/01/2019
România
„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.
Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur