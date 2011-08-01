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Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар до 110 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.
Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.
Вага та розміри
Простий у використанні
Швидке та потужне усування складок
Технічні характеристики
Очищення від накипу
Зручне прасування
Усунення складок
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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