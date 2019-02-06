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Більше не доступний
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Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго!
Пара 35 г/хв.; паровий удар 110 г
Підошва SteamGlide
Видалення накипу
2200 Вт
Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар до 110 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
Нагороди
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Dee007
06/02/2019
România
Un fier de calcat foarte bun
Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
JANA
01/09/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosti
Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička