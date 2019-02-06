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  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron

Більше не доступний

PowerLifeПарова праска

GC2930/02

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Створена для роботи щодня

Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго!

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Праска з підошвою SteamGlide

Створена для роботи щодня

  • Пара 35 г/хв.; паровий удар 110 г

  • Підошва SteamGlide

  • Видалення накипу

  • 2200 Вт

Потужність 2200 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Потужність 2200 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Завдяки паровому удару до 110 г можна легко розпрасувати важкі складки

Завдяки паровому удару до 110 г можна легко розпрасувати важкі складки

Паровий удар до 110 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

06/02/2019

România

România

Un fier de calcat foarte bun

Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosti

Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

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