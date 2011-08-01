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    PowerLife

    Парова праска

    GC2930/02
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      PowerLife Парова праска

      GC2930/02
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        PowerLife

        PowerLife

        Парова праска

        - {discount-value}

        Усього:

        Створена для роботи щодня

        Праска з підошвою SteamGlide

        • Пара 35 г/хв.; паровий удар 110 г
        • Підошва SteamGlide
        • Видалення накипу
        • 2200 Вт
        Постійна подача пари до 35 г/хв.

        Постійна подача пари до 35 г/хв.

        Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        Завдяки паровому удару до 110 г можна розпрасувати важкі складки

        Завдяки паровому удару до 110 г можна розпрасувати важкі складки

        Паровий удар до 110 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

        Потужність 2200 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

        Потужність 2200 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          1,2  кг
          Розміри виробу
          29,5 x 11,6 x 19,5

        • Простий у використанні

          Ємність резервуара для води
          300  мл
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 360 градусів шнур
          Додаткова стійкість
          Гумовий бампер
          Довжина шнура живлення
          2 м

        • Швидке та потужне усування складок

          Підошва
          SteamGlide
          Розпилення
          Так
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Різноманітні налаштування пари
          Так

        • Технічні характеристики

          Напруга
          220–240 В
          Потужність (інші країни)
          2200  Вт

        • Очищення від накипу

          Рішення для очищення від накипу
          Подвійна система активного очищення від накипу
          Підходить для води з крана
          Так

        • Зручне прасування

          Довжина шнура
          1.8  м

        • Усунення складок

          Постійна подача пари
          До 35 г/хв.

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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              Про Philips

              Продавець інтернет-магазину:

              ТОВ «Філіпс Україна»
              03038, Україна
              м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
              Код ЄДРПОУ 33744042

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