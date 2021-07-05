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Більше не доступний

PowerLifeПарова праска

GC2960/50

5

| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Створена для роботи щодня

Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго!

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Із підошвою SteamGlide

Створена для роботи щодня

  • Пара 40 г/хв.; паровий удар 130 г

  • Підошва SteamGlide

  • Безпечне автовимк. + видалення накипу

  • 2400 Вт

Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

Постійна подача пари до 40 г/хв.

Постійна подача пари до 40 г/хв.

Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Завдяки паровому удару до 130 г можна легко розпрасувати важкі складки

Завдяки паровому удару до 130 г можна легко розпрасувати важкі складки

Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

05/07/2021

Україна

Україна

Утюг хороший помощник для дома

Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.

Плюси

Всё устраивает, качество на высшем уровне.

Мінуси

Минусов нет.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска

Дата використання 2019-07-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска

Дата використання 2019-07-04

29/06/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска

Дата використання 2019-06-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска

Дата використання 2019-06-29

30/07/2020

Україна

Україна

чудовий помічник

мріяла про цю праску давно і ось чоловік зробив сюрприз і нарешті я користуюся цим шикарним девайсьм вже більше 6 років. все працює відмінно навіть після того як я одного разу забула її вимкнути і вона стояла вімкнута більше 4 годин рекомендую

Плюси

якість

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска

Дата використання 2018-07-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска

Дата використання 2018-07-30

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