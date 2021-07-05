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Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго!
Пара 40 г/хв.; паровий удар 130 г
Підошва SteamGlide
Безпечне автовимк. + видалення накипу
2400 Вт
Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.
Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
Нагороди
5.0
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Irena_88
05/07/2021
Україна
Утюг хороший помощник для дома
Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.
Плюси
Всё устраивает, качество на высшем уровне.
Мінуси
Минусов нет.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска
Дата використання 2019-07-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска
Дата використання 2019-07-04
CrayZ
29/06/2021
Україна
Чудова праска
Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска
Дата використання 2019-06-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска
Дата використання 2019-06-29
таня36
30/07/2020
Україна
чудовий помічник
мріяла про цю праску давно і ось чоловік зробив сюрприз і нарешті я користуюся цим шикарним девайсьм вже більше 6 років. все працює відмінно навіть після того як я одного разу забула її вимкнути і вона стояла вімкнута більше 4 годин рекомендую
Плюси
якість
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска
Дата використання 2018-07-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2960/50 Парова праска
Дата використання 2018-07-30