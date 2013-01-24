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    PowerLife

    Парова праска

    GC2960/50
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня
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      PowerLife Парова праска

      GC2960/50
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      PowerLife Парова праска

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      PowerLife Парова праска

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична праска, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і передбачає очищення від накипу за допомогою спеціальної таблетки, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго! Переглянути усі переваги

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        PowerLife

        PowerLife

        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Створена для роботи щодня

        Із підошвою SteamGlide

        • Пара 40 г/хв.; паровий удар 130 г
        • Підошва SteamGlide
        • Безпечне автовимк. + видалення накипу
        • 2400 Вт
        Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

        Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

        Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

        Постійна подача пари до 40 г/хв.

        Постійна подача пари до 40 г/хв.

        Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        Завдяки паровому удару до 130 г можна легко розпрасувати важкі складки

        Завдяки паровому удару до 130 г можна легко розпрасувати важкі складки

        Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

        Таблетка для очищення від накипу розщеплює накип так, що він легко вимивається

        Таблетка для очищення від накипу розщеплює накип так, що він легко вимивається

        З часом у прасці накопичується накип. Ця таблетка розщеплює накип на шматки так, що Ви можете легко почистити праску від накипу. Таке чищення слід проводити раз на місяць.

        Праска автоматично вимикається в разі тимчасового припинення прасування

        Праска автоматично вимикається в разі тимчасового припинення прасування

        Праска вимикається автоматично в разі тимчасового припинення прасування. Якщо її встановити на п’яту, вона вимкнеться через 8 хвилин. Якщо ж праску залишити ввімкненою на підошві чи збоку, для вимкнення пристрою знадобиться всього 30 секунд.

        Технічні характеристики

        • Зручне прасування

          Довжина шнура
          1.8 m

        • Легкість у використанні

          Додаткова стійкість
          Гумовий бампер
          Розпилення
          Так
          Довжина шнура живлення
          • 1,8 м у країнах за межами Європи
          • 1,9 м у країнах Європи
          Ємність резервуара для води
          300 ml
          Безпечне автоматичне вимкнення
          Так
          Потужність (інші країни)
          2400 W
          Вага виробу
          1,2 kg
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 360 градусів шнур
          Підошва
          SteamGlide
          Напруга
          220–240 В
          Різноманітні налаштування пари
          Так
          Розміри виробу
          29,5 x 11,6 x 19,5

        • Очищення від накипу

          Рішення для очищення від накипу
          Подвійна система активного очищення від накипу
          Підходить для води з крана
          Так

        • Усунення складок

          Постійна подача пари
          До 40 г/хв.
          Паровий удар
          До 130 г/хв.

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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