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  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2965/02
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Більше не доступний

GC2965/02

GC2965/02

4.7

| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

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Потужна пара для швидкого прасування

Потужна пара для швидкого прасування

Ця потужна праска швидко нагрівається та підтримує стабільну температуру під час прасування, що значно полегшує усунення складок.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Завдяки паровому удару до 110 г можна легко розпрасувати важкі складки

Завдяки паровому удару до 110 г можна легко розпрасувати важкі складки

Паровий удар до 110 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

02/02/2017

Polska

Polska

Dobre żelazko

Używam od niedawna i jestem zadowolony. Dobrze trzyma się w dłoni, prasuje dokładnie i szybko się nagrzewa. Nie zostawia żadnych śladów po używaniu pary.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

26/03/2014

Polska

Polska

Rewelacyjne żelazko!

Żelazko nagrzewa się dosłownie w 5 sekund. Nie za ciężkie, ale za to bardzo dobrze rozprasowuje zagniecenia. Dobrze trzyma się w dłoni. Na początku zniechęcił mnie kształt stopy żelazka, ale ostatecznie nie mogę narzekać. Regulacja pary możliwa przy użyciu jednego palca, nie wymaga nawet przerywania prasowania. Naprawdę żelazko godne polecenia.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

09/05/2019

România

România

Superrr

Este super bun acest produs de cand il folosesc sunt foarte multumita!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur

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