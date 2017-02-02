Żelazko nagrzewa się dosłownie w 5 sekund. Nie za ciężkie, ale za to bardzo dobrze rozprasowuje zagniecenia. Dobrze trzyma się w dłoni. Na początku zniechęcił mnie kształt stopy żelazka, ale ostatecznie nie mogę narzekać. Regulacja pary możliwa przy użyciu jednego palca, nie wymaga nawet przerywania prasowania. Naprawdę żelazko godne polecenia.