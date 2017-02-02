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Ця потужна праска швидко нагрівається та підтримує стабільну температуру під час прасування, що значно полегшує усунення складок.
Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар до 110 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
Нагороди
4.7
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Matemistrz
02/02/2017
Polska
Dobre żelazko
Używam od niedawna i jestem zadowolony. Dobrze trzyma się w dłoni, prasuje dokładnie i szybko się nagrzewa. Nie zostawia żadnych śladów po używaniu pary.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe
Iwa84
26/03/2014
Polska
Rewelacyjne żelazko!
Żelazko nagrzewa się dosłownie w 5 sekund. Nie za ciężkie, ale za to bardzo dobrze rozprasowuje zagniecenia. Dobrze trzyma się w dłoni. Na początku zniechęcił mnie kształt stopy żelazka, ale ostatecznie nie mogę narzekać. Regulacja pary możliwa przy użyciu jednego palca, nie wymaga nawet przerywania prasowania. Naprawdę żelazko godne polecenia.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe
Flori91
09/05/2019
România
Superrr
Este super bun acest produs de cand il folosesc sunt foarte multumita!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur