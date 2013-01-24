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Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
Постійна подача пари до 35 г/хв. для належного розпрасовування складок.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.
Ця потужна праска швидко нагрівається та підтримує стабільну температуру під час прасування, що значно полегшує усунення складок.
Ця праска має дуже велику п’яту особливої конструкції, яка забезпечує додаткову стійкість у разі встановлення праски у вертикальному положенні.
Легкість у використанні
Швидке усунення складок
Екологічність
GC026/30
GC026/80
GC026/00