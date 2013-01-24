  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Офіційна гарантія

  • Придбайте безпосередньо у Philips

  • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    PowerLife Plus

    Парова праска

    GC2982/30
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня
      -{discount-value}

      PowerLife Plus Парова праска

      GC2982/30
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Парова праска

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитись усі аксессуары
        PowerLife Plus

        PowerLife Plus

        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Створена для роботи щодня

        • Пара 35 г/хв.; паровий удар 130 г
        • Підошва SteamGlide
        • Видалення накипу
        • 2300 Вт
        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

        Постійна подача пари до 35 г/хв. для належного розпрасовування складок

        Постійна подача пари до 35 г/хв. для належного розпрасовування складок

        Постійна подача пари до 35 г/хв. для належного розпрасовування складок.

        Завдяки паровому удару до 130 г можна легко розпрасувати важкі складки

        Завдяки паровому удару до 130 г можна легко розпрасувати важкі складки

        Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

        Потужна пара для швидкого прасування

        Потужна пара для швидкого прасування

        Ця потужна праска швидко нагрівається та підтримує стабільну температуру під час прасування, що значно полегшує усунення складок.

        Міцна п’ята для покращеної стійкості

        Ця праска має дуже велику п’яту особливої конструкції, яка забезпечує додаткову стійкість у разі встановлення праски у вертикальному положенні.

        Технічні характеристики

        • Легкість у використанні

          Довжина шнура живлення
          2  м
          Ємність резервуара для води
          300  мл
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Назва підошви
          SteamGlide

        • Швидке усунення складок

          Постійна подача пари
          35  г/хв.
          Потужність
          2300  Вт
          Паровий удар
          130  г
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Розпилювач води
          Так

        • Екологічність

          Економія енергії*
          20  %

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари для цього виробу

        Дивитись усі аксессуары

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Нагороди

              Відгуки

              Оцініть цей продукт першим

              Оплата

              Ми приймаємо наступні способи оплати
              • Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання

              Часті запитання
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips