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Більше не доступний
2400 Вт
Постійна подача пари 40 г/хв
Паровий удар 150 г
Підошва SteamGlide
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.
Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Нагороди
4.9
з 5
63
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Popova
10/11/2021
Україна
Чудова праска
Легко розгладжує найважчі складки одним проведенням ! Дуже задоволена покупкою ❤️❤️
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2994/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2994/20 Парова праска
Jully’s
26/10/2021
Україна
Легкий
Зручна праска у використані, легка, довгий шнур, зручний новий для наливання води, підошву легко витирати якщо забруднитися, прасує дуже добре
Плюси
Легка, зручна, добре випрасовує речі
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2996/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2996/20 Парова праска
Маріна737
22/01/2021
Україна
Відмінна якість
Швидко нагрівається, має дуже стійке покриття, хороший паровий удар, потужний, зручний у використанні, не псує речі, є автовимкнення, тепер прасування речей в задоволення!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2996/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2996/20 Парова праска
Протестовано в порівнянні з підошвою Philips з антипригарним покриттям