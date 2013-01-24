Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування. Ця високоякісна праска, оснащена підошвою SteamGlide із захистом від подряпин, яка забезпечує рівномірну подачу пари і має вбудовану функцію очищення від накипу, пропонує тривалу ефективність. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування. Ця високоякісна праска, оснащена підошвою SteamGlide із захистом від подряпин, яка забезпечує рівномірну подачу пари і має вбудовану функцію очищення від накипу, пропонує тривалу ефективність. Переглянути усі переваги
Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування. Ця високоякісна праска, оснащена підошвою SteamGlide із захистом від подряпин, яка забезпечує рівномірну подачу пари і має вбудовану функцію очищення від накипу, пропонує тривалу ефективність. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування. Ця високоякісна праска, оснащена підошвою SteamGlide із захистом від подряпин, яка забезпечує рівномірну подачу пари і має вбудовану функцію очищення від накипу, пропонує тривалу ефективність. Переглянути усі переваги
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.
Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Функція вертикального відпарювання дозволяє освіжати одяг безпосередньо на вішаку та усуває складки на занавісках, коли вони висять. Дошка для прасування не потрібна.
Наша спеціальна підошва SteamGlide легко ковзає по будь-якій тканині. Вона також має антипригарне покриття, захист від подряпин та легко чиститься.
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.
Усі шнури наших парових прасок пройшли перевірку на максимальну безпеку та надійність.
Система "крапля-стоп" дозволяє впевнено прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
Текстурна ручка забезпечує комфортне, ергономічне тримання, завдяки чому праска не сповзає.
Легкість у використанні
Швидке усунення складок
Екологічність
Гарантія
Розмір і вага
Видалення накипу
GC026/30
GC026/80
GC026/00