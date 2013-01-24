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Якщо Ви користуєтеся відпарювачем, дошка для прасування Вам більше не потрібна, тож прасування тепер не становить проблеми.
Електрична помпа забезпечує постійну подачу пари для простого та ефективного розпрасування складок.
Використовуйте щітку для відпарювання грубіших тканин (наприклад, пальт), щоб забезпечити краще проникнення пари та кращий результат.
Зйомний резервуар для води для легшого наповнення.
Ручний відпарювач легкий і ним зручно користуватися завдяки ергономічній та компактній конструкції. Просто натисніть перемикач і швидко відпарте складки завдяки постійній подачі пари.
Відпарювач готовий до використання за кілька секунд.
Гаряча пара знищує до 99,9% бактерій на одязі та допомагає відтермінувати прання чи сухе чищення.*
Потужна пара усуває запах сигаретного диму, їжі та тіла.
Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин. Це ідеальне рішення для делікатних тканин, зокрема шовку.
Швидке та потужне усування складок
Легкість у використанні
Очищення від накипу
Технічні характеристики
Аксесуари
GC026/30
GC026/80
GC026/00