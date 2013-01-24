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    Steam&Go

    Ручний відпарювач

    GC310/35
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    • Швидке усунення складок одним дотиком Швидке усунення складок одним дотиком Швидке усунення складок одним дотиком
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      Steam&Go Ручний відпарювач

      GC310/35
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Steam&Go

        Steam&Go

        Ручний відпарювач

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Швидке усунення складок одним дотиком

        • 1000 Вт
        • Керування подачею пари
        • Щітка
        Дошка для прасування не потрібна

        Дошка для прасування не потрібна

        Якщо Ви користуєтеся відпарювачем, дошка для прасування Вам більше не потрібна, тож прасування тепер не становить проблеми.

        Автоматична постійна подача пари завдяки електричній помпі

        Автоматична постійна подача пари завдяки електричній помпі

        Електрична помпа забезпечує постійну подачу пари для простого та ефективного розпрасування складок.

        Щітка для чудових результатів

        Щітка для чудових результатів

        Використовуйте щітку для відпарювання грубіших тканин (наприклад, пальт), щоб забезпечити краще проникнення пари та кращий результат.

        Зйомний резервуар для води для легшого наповнення

        Зйомний резервуар для води для легшого наповнення

        Зйомний резервуар для води для легшого наповнення.

        Ергономічна конструкція для зручного використання

        Ергономічна конструкція для зручного використання

        Ручний відпарювач легкий і ним зручно користуватися завдяки ергономічній та компактній конструкції. Просто натисніть перемикач і швидко відпарте складки завдяки постійній подачі пари.

        Швидке нагрівання

        Швидке нагрівання

        Відпарювач готовий до використання за кілька секунд.

        Пара знищує до 99,9% бактерій*

        Пара знищує до 99,9% бактерій*

        Гаряча пара знищує до 99,9% бактерій на одязі та допомагає відтермінувати прання чи сухе чищення.*

        Усуває запах сигаретного диму, їжі та тіла

        Усуває запах сигаретного диму, їжі та тіла

        Потужна пара усуває запах сигаретного диму, їжі та тіла.

        Безпечний навіть для таких делікатних тканин, як шовк

        Безпечний навіть для таких делікатних тканин, як шовк

        Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин. Це ідеальне рішення для делікатних тканин, зокрема шовку.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Подача пари
          Так
          Потужність
          1000  Вт
          Постійна подача пари
          до 20  г/хв.

        • Легкість у використанні

          Довжина шнура живлення
          2  м
          Безпека для всіх тканин
          Навіть таких делікатних, як шовк
          Ємність резервуара для води
          60  мл
          Час нагрівання
          не більше 1  хв.

        • Очищення від накипу

          Підходить для води з крана
          Так

        • Технічні характеристики

          Розміри виробу
          34,7 x 12,9 x 12,2  см
          Розміри упаковки
          38 x 12 x 15  см
          Напруга
          220  В
          Вага виробу
          0,660  кг
          Вага виробу з упаковкою
          0,890  кг

        • Аксесуари

          Щітка
          Так

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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              • * Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандида біліюча ATCC 10231 через 8 хвилин відпарювання.

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