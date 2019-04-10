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Більше не доступний
GC310/35
Швидке усунення складок одним дотиком
Цей ручний відпарювач для одягу ідеально підходить для створення охайного вигляду в останній момент та складного для прасування одягу. Легкість у використанні та швидкість – це ідеальне доповнення праски.
1000 Вт
Керування подачею пари
Щітка
Якщо Ви користуєтеся відпарювачем, дошка для прасування Вам більше не потрібна, тож прасування тепер не становить проблеми.
Електрична помпа забезпечує постійну подачу пари для простого та ефективного розпрасування складок.
Використовуйте щітку для відпарювання грубіших тканин (наприклад, пальт), щоб забезпечити краще проникнення пари та кращий результат.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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Нагороди
4.0
з 5
14
Відгуки
lenok232010
10/04/2019
Україна
Незамінну річ
Відпарювач чудово справляється з складочками на шторах і тюлях, що полегшує прасування .Компактний, можна брати з собою у подорожі.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач
Alena14
10/04/2019
Україна
Цей продукт дуже корисний у подорожжі
Коли я їхала відпочивати, то мені дуже хотілося взяти із собою улюблену червону сукню,але я сумнівалась,чи зможу виглядати в ній привабливо,тому що вона із натуральної бавовни і дуже сильно мнеться. Та, коли я придбала ручний відпарювач,мої сумніви розсіялись. Цей чудовий відпарювач займає небагато місця в сумці, потребує дуже малу кількість води для розгладжування, працює дуже швидко. Дякую за корисний продукт!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач
ADAM08
20/11/2015
Polska
POLECAM
DOSKONAŁE I WRĘCZ NIEZBĘDNE UZUPEŁNIENIE ŻELAZKA DLA KAŻDEJ KOBIETY DBAJĄCEJ O SWOJE RZECZY. DO CIUSZKÓW DELIKATNYCH I TRUDNYCH DO WYPRASOWANIA ZWYKŁYM ŻELAZKIEM. WSPANIAŁY DO ODŚWIEŻANIA UBRAŃ KTÓRE ZBYT DŁUGO WISIAŁY W SZAFIE.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC310/55 Ręczny steamer/parownica do ubrań
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC310/55 Ręczny steamer/parownica do ubrań
Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандида біліюча ATCC 10231 через 8 хвилин відпарювання.