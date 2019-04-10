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  • Standard Product Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Main in-use photograph Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Standard Product Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Main in-use photograph Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35

Більше не доступний

Steam&GoРучний відпарювач

GC310/35

4

| (14) Відгуки

1 нагорода

Швидке усунення складок одним дотиком

Цей ручний відпарювач для одягу ідеально підходить для створення охайного вигляду в останній момент та складного для прасування одягу. Легкість у використанні та швидкість – це ідеальне доповнення праски.

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Швидке усунення складок одним дотиком

  • 1000 Вт

  • Керування подачею пари

  • Щітка

Дошка для прасування не потрібна

Дошка для прасування не потрібна

Якщо Ви користуєтеся відпарювачем, дошка для прасування Вам більше не потрібна, тож прасування тепер не становить проблеми.

Автоматична постійна подача пари завдяки електричній помпі

Автоматична постійна подача пари завдяки електричній помпі

Електрична помпа забезпечує постійну подачу пари для простого та ефективного розпрасування складок.

Щітка для чудових результатів

Щітка для чудових результатів

Використовуйте щітку для відпарювання грубіших тканин (наприклад, пальт), щоб забезпечити краще проникнення пари та кращий результат.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.0

з 5

14

Відгуки

3

10/04/2019

Україна

Україна

Незамінну річ

Відпарювач чудово справляється з складочками на шторах і тюлях, що полегшує прасування .Компактний, можна брати з собою у подорожі.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач

10/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже корисний у подорожжі

Коли я їхала відпочивати, то мені дуже хотілося взяти із собою улюблену червону сукню,але я сумнівалась,чи зможу виглядати в ній привабливо,тому що вона із натуральної бавовни і дуже сильно мнеться. Та, коли я придбала ручний відпарювач,мої сумніви розсіялись. Цей чудовий відпарювач займає небагато місця в сумці, потребує дуже малу кількість води для розгладжування, працює дуже швидко. Дякую за корисний продукт!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC310/35 Ручний відпарювач

20/11/2015

Polska

Polska

POLECAM

DOSKONAŁE I WRĘCZ NIEZBĘDNE UZUPEŁNIENIE ŻELAZKA DLA KAŻDEJ KOBIETY DBAJĄCEJ O SWOJE RZECZY. DO CIUSZKÓW DELIKATNYCH I TRUDNYCH DO WYPRASOWANIA ZWYKŁYM ŻELAZKIEM. WSPANIAŁY DO ODŚWIEŻANIA UBRAŃ KTÓRE ZBYT DŁUGO WISIAŁY W SZAFIE.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC310/55 Ręczny steamer/parownica do ubrań

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC310/55 Ręczny steamer/parownica do ubrań

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Примітки

  1. Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандида біліюча ATCC 10231 через 8 хвилин відпарювання.