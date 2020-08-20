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  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC320/25
  • Standard Product Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Main in-use photograph Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC320/25
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC320/25

Більше не доступний

Steam&GoРучний відпарювач

GC320/25

4.4

| (60) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидке усунення складок одним дотиком

Цей ручний відпарювач для одягу ідеально підходить для створення охайного вигляду в останній момент та складного для прасування одягу. Легкість у використанні та швидкість – це ідеальне доповнення праски.

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Швидке усунення складок одним дотиком

  • 1200 Вт

  • Керування подачею пари

  • Щітка

  • Сумка для зберігання

Дошка для прасування не потрібна

Дошка для прасування не потрібна

Якщо Ви користуєтеся відпарювачем, дошка для прасування Вам більше не потрібна, тож прасування тепер не становить проблеми.

Автоматична постійна подача пари завдяки електричній помпі

Автоматична постійна подача пари завдяки електричній помпі

Електрична помпа забезпечує постійну подачу пари для простого та ефективного розпрасування складок.

Щітка для підкреслення результатів

Щітка для підкреслення результатів

Використовуйте щітку для відпарювання грубіших тканин (наприклад, пальт), щоб забезпечити краще проникнення пари та кращий результат.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.4

з 5

60

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

2

20/08/2020

Україна

Україна

Дуже зручний в користуванні і ефективний

Обрали цей відпарювач як альтернативу прасці. Користуємося понад 3 роки. Просто та зручно. З побажань виробнику: було б добре збільшити об'єм резервуару для води

Плюси

Все задовольняє у цьому відпарювачі

Мінуси

Не знайшли

Цей відгук про Steam&Go GC320/25 Ручний відпарювач

Дата використання 2018-08-20

Цей відгук про Steam&Go GC320/25 Ручний відпарювач

Дата використання 2018-08-20

01/04/2019

Україна

Україна

Користуюсь вже 5 років

Перед переїздом до гуртожитку був зроблений вибір відкинути праски та купити таку чудову та зручну річ. А ще краще, що його можна брати з собою у подорож і не думати що підеш гуляти по вечірньому місту у пом'ятій сукні)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC320/25 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC320/25 Ручний відпарювач

21/11/2017

Polska

Polska

Polecam jako urządzenie ale nie to.

Tak jak napisałem, samo urządzenie ok polecam, ale nie tą wersję po używamy od ok 2 lat i na tą chwilę urządzenie jest do wyrzucenia, przestało być wydajne, a wydobywająca się para na nic już się nie zdaje, więc urządzenie jest jednorazowe lub jak kto woli jednoroczne.

Цей відгук про Steam&Go GC320/55 Ręczny steamer/parownica do ubrań

Цей відгук про Steam&Go GC320/55 Ręczny steamer/parownica do ubrań

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Примітки

  1. Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандида біліюча ATCC 10231 через 8 хвилин відпарювання.