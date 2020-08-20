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Більше не доступний
Швидке усунення складок одним дотиком
Цей ручний відпарювач для одягу ідеально підходить для створення охайного вигляду в останній момент та складного для прасування одягу. Легкість у використанні та швидкість – це ідеальне доповнення праски.
1200 Вт
Керування подачею пари
Щітка
Сумка для зберігання
Якщо Ви користуєтеся відпарювачем, дошка для прасування Вам більше не потрібна, тож прасування тепер не становить проблеми.
Електрична помпа забезпечує постійну подачу пари для простого та ефективного розпрасування складок.
Використовуйте щітку для відпарювання грубіших тканин (наприклад, пальт), щоб забезпечити краще проникнення пари та кращий результат.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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Нагороди
4.4
з 5
60
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Алвіка
20/08/2020
Україна
Дуже зручний в користуванні і ефективний
Обрали цей відпарювач як альтернативу прасці. Користуємося понад 3 роки. Просто та зручно. З побажань виробнику: було б добре збільшити об'єм резервуару для води
Плюси
Все задовольняє у цьому відпарювачі
Мінуси
Не знайшли
Цей відгук про Steam&Go GC320/25 Ручний відпарювач
Дата використання 2018-08-20
Цей відгук про Steam&Go GC320/25 Ручний відпарювач
Дата використання 2018-08-20
LaVera
01/04/2019
Україна
Користуюсь вже 5 років
Перед переїздом до гуртожитку був зроблений вибір відкинути праски та купити таку чудову та зручну річ. А ще краще, що його можна брати з собою у подорож і не думати що підеш гуляти по вечірньому місту у пом'ятій сукні)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC320/25 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC320/25 Ручний відпарювач
PrzemekWch
21/11/2017
Polska
Polecam jako urządzenie ale nie to.
Tak jak napisałem, samo urządzenie ok polecam, ale nie tą wersję po używamy od ok 2 lat i na tą chwilę urządzenie jest do wyrzucenia, przestało być wydajne, a wydobywająca się para na nic już się nie zdaje, więc urządzenie jest jednorazowe lub jak kto woli jednoroczne.
Цей відгук про Steam&Go GC320/55 Ręczny steamer/parownica do ubrań
Цей відгук про Steam&Go GC320/55 Ręczny steamer/parownica do ubrań
Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандида біліюча ATCC 10231 через 8 хвилин відпарювання.