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Steam&Go Ручний відпарювач

Більше не доступний

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Steam&GoРучний відпарювач

GC320/25

Steam&Go Ручний відпарювач

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Important Information Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer

  • PDF файл, 361.8 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer

  • PDF файл, 1.8 MB
  • 13 March 2026

Запасні частини та аксесуари

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