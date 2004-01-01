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GC360/30
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GC360/30
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Відпарюйте вертикально для швидкого усунення складок та освіження підвішеного одягу без дошки для прасування. Відпарюйте горизонтально для ідеального розпрасовування ділянок, які важко прасувати (наприклад, манжетів та комірів). У будь-якому положенні потужна постійна пара забезпечує чудові результати.
Завдяки технології SmartFlow гаряча пластина нагрівається до оптимальної температури, безпечна для усіх тканин і запобігає появі мокрих плям. Гаряча парова пластина допомагає притиснути тканину під час горизонтального відпарювання і забезпечує ще кращі результати відпарювання*.
Електрична помпа автоматично забезпечує постійну подачу пари для простого та швидкого розгладжування складок.
Щітка розкриває волокна тканини для кращого проникнення пари. Це особливо корисно для одягу із грубших тканин, наприклад жакетів і пальт, а також для видалення бруду та кошлатання.
Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.
Завдяки використанню відпарювача на підвішеному одязі не потрібно використовувати дошку для прасування, що гарантує легке та безпроблемне прасування.
Ручний відпарювач має ергономічну конструкцію для легкості, компактності та комфортного використання. Просто натисніть кнопку, і складки зникнуть.
Резервуар для води знімається для легкого наповнення під краном.
Для кращого доступу
Гаряча пара освіжує одяг і знищує до 99,9% бактерій*. Рідше прання і сухе чищення дозволяють зекономити час та гроші, а також носити одяг довше.
Простота використання
Аксесуари в комплекті
Гарантія
Екологічність
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