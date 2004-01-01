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      GC360/30

      GC360/30

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      GC360/30

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      GC360/30
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      GC360/30

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      Вертикальне і горизонтальне відпарювання для більшої зручності

      Вертикальне і горизонтальне відпарювання для більшої зручності

      Відпарюйте вертикально для швидкого усунення складок та освіження підвішеного одягу без дошки для прасування. Відпарюйте горизонтально для ідеального розпрасовування ділянок, які важко прасувати (наприклад, манжетів та комірів). У будь-якому положенні потужна постійна пара забезпечує чудові результати.

      Гаряча пластина SmartFlow для кращого відпарювання*

      Гаряча пластина SmartFlow для кращого відпарювання*

      Завдяки технології SmartFlow гаряча пластина нагрівається до оптимальної температури, безпечна для усіх тканин і запобігає появі мокрих плям. Гаряча парова пластина допомагає притиснути тканину під час горизонтального відпарювання і забезпечує ще кращі результати відпарювання*.

      Автоматична постійна подача пари для легкого усунення складок

      Автоматична постійна подача пари для легкого усунення складок

      Електрична помпа автоматично забезпечує постійну подачу пари для простого та швидкого розгладжування складок.

      Щітка для грубших тканин

      Щітка для грубших тканин

      Щітка розкриває волокна тканини для кращого проникнення пари. Це особливо корисно для одягу із грубших тканин, наприклад жакетів і пальт, а також для видалення бруду та кошлатання.

      Безпечне прасування усіх тканин, які можна прасувати, не пропалить Ваші речі

      Безпечне прасування усіх тканин, які можна прасувати, не пропалить Ваші речі

      Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.

      Дошка для прасування не потрібна

      Дошка для прасування не потрібна

      Завдяки використанню відпарювача на підвішеному одязі не потрібно використовувати дошку для прасування, що гарантує легке та безпроблемне прасування.

      Компактний для зручного використання, зберігання та подорожей

      Компактний для зручного використання, зберігання та подорожей

      Ручний відпарювач має ергономічну конструкцію для легкості, компактності та комфортного використання. Просто натисніть кнопку, і складки зникнуть.

      Знімний резервуар для води для легшого наповнення

      Знімний резервуар для води для легшого наповнення

      Резервуар для води знімається для легкого наповнення під краном.

      Шнур 2,5 м для кращого доступу

      Шнур 2,5 м для кращого доступу

      Для кращого доступу

      Постійна подача пари усуває запахи і знищує 99,9% бактерій*

      Постійна подача пари усуває запахи і знищує 99,9% бактерій*

      Гаряча пара освіжує одяг і знищує до 99,9% бактерій*. Рідше прання і сухе чищення дозволяють зекономити час та гроші, а також носити одяг довше.

      Технічні характеристики

      • Простота використання

        Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
        Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
        Знімний резервуар для води
        Так
        Доливання води будь-коли під час використання
        Так
        Готовність до використання
        Світловий індикатор

      • Аксесуари в комплекті

        Щітка
        Так
        Рукавичка для додаткового захисту
        Так

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Екологічність

        Упаковка пристрою
        100% придатна для переробки
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

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      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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