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Більше не доступний
1200 Вт, до 22 г/хв.
Горизонтальне/вертикальне відпарювання
Знімний резервуар для води на 70 мл
Завдяки технології SmartFlow гаряча пластина нагрівається до оптимальної температури, безпечна для усіх тканин і запобігає появі мокрих плям. Гаряча парова пластина допомагає притиснути тканину під час горизонтального відпарювання і забезпечує ще кращі результати відпарювання*.
Відпарюйте вертикально для швидкого усунення складок та освіження підвішеного одягу без дошки для прасування. Відпарюйте горизонтально для ідеального розпрасовування ділянок, які важко прасувати (наприклад, манжетів та комірів). У будь-якому положенні потужна постійна пара забезпечує чудові результати.
Електрична помпа автоматично забезпечує постійну подачу пари для простого та швидкого розгладжування складок.
Нагороди
4.8
з 5
55
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
OleganH
10/11/2021
Україна
Просто СУПЕР!
Идеально гладит джинсы, рубашки и все что нужно для холостяка!)
Плюси
Бомба, ракета, петарда!)
Мінуси
нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Христина605
09/11/2021
Україна
Чудовий та практичний
Альтернативна річ звичайній прасці і не тільки.... Для мене ця річ стала дуже класною у поїздці, а ще у догляді за домом.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Мандаринка22
09/11/2021
Україна
Суперпомічник
Дуже зручний у використанні, виручає, коли треба швидко попрасувати річ, зручно брати із собою на відпочинок
Плюси
Порекомендувала подрузі, вона також задоволена
Мінуси
нема
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Порівняно з Philips Steam&Go GC310 та GC320; без гарячої пластини SmartFlow.
Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину відпарювання.