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  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок

Більше не доступний

Steam&GoРучний відпарювач

GC361/20

4.8
| (55) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Компактне рішення для легкого усунення складок
Легше відпарювання завдяки гарячій пластині SmartFlow. Використовуйте вертикально або горизонтально на важких для прасування ділянках і для освіження одягу – пристрій не пропалить Ваші речі. Завдяки легкому та компактному дизайну пристрій легко використовувати будь-де та в будь-який час. Просто відпарюйте і йдіть!
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Використовуйте вертикально або горизонтально для кращих результатів

Компактне рішення для легкого усунення складок

  • 1200 Вт, до 22 г/хв.

  • Горизонтальне/вертикальне відпарювання

  • Знімний резервуар для води на 70 мл

Гаряча пластина SmartFlow для кращого відпарювання*

Гаряча пластина SmartFlow для кращого відпарювання*

Завдяки технології SmartFlow гаряча пластина нагрівається до оптимальної температури, безпечна для усіх тканин і запобігає появі мокрих плям. Гаряча парова пластина допомагає притиснути тканину під час горизонтального відпарювання і забезпечує ще кращі результати відпарювання*.

Вертикальне й горизонтальне відпарювання для більшої зручності

Вертикальне й горизонтальне відпарювання для більшої зручності

Відпарюйте вертикально для швидкого усунення складок та освіження підвішеного одягу без дошки для прасування. Відпарюйте горизонтально для ідеального розпрасовування ділянок, які важко прасувати (наприклад, манжетів та комірів). У будь-якому положенні потужна постійна пара забезпечує чудові результати.

Автоматична постійна подача пари для легкого усунення складок

Автоматична постійна подача пари для легкого усунення складок

Електрична помпа автоматично забезпечує постійну подачу пари для простого та швидкого розгладжування складок.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.8

з 5

55

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

3
1

10/11/2021

Україна

Україна

Просто СУПЕР!

Идеально гладит джинсы, рубашки и все что нужно для холостяка!)

Плюси

Бомба, ракета, петарда!)

Мінуси

нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

09/11/2021

Україна

Україна

Чудовий та практичний

Альтернативна річ звичайній прасці і не тільки.... Для мене ця річ стала дуже класною у поїздці, а ще у догляді за домом.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

09/11/2021

Україна

Україна

Суперпомічник

Дуже зручний у використанні, виручає, коли треба швидко попрасувати річ, зручно брати із собою на відпочинок

Плюси

Порекомендувала подрузі, вона також задоволена

Мінуси

нема

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

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      Примітки

      1. Порівняно з Philips Steam&Go GC310 та GC320; без гарячої пластини SmartFlow.

      2. Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину відпарювання.