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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
1300 Вт
Подача пари до 24 г/хв
Вертикальне і горизонтальне відпарювання
Готовність до використання за 30 секунд
Ємність для води 70 мл
Відпарюйте вертикально для швидкого усунення складок та освіження підвішеного одягу без дошки для прасування. Відпарюйте горизонтально для ідеального розпрасовування ділянок, які важко прасувати (наприклад, манжетів та комірів). У будь-якому положенні потужна постійна пара забезпечує чудові результати.
Завдяки технології SmartFlow гаряча пластина нагрівається до оптимальної температури, безпечна для усіх тканин і запобігає появі мокрих плям. Гаряча парова пластина допомагає притиснути тканину під час горизонтального відпарювання і забезпечує ще кращі результати відпарювання*.
Електрична помпа автоматично забезпечує постійну подачу пари для простого та швидкого розгладжування складок.
Нагороди
4.8
з 5
408
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
B_N_V
06/02/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Виріб дуже практичний
Не завжди є час дістати прасувальну дошку,особливо,коли спішиш і побачив прим'ятість.Виручав відпарювач не раз,легкий в керуванні,зручно тримати в руці,легко розгладжує.Дуже сподобалась підошва(як у праски),якою можна прогладити.
Плюси
Зручність та легкість у використанні
Мінуси
Не знайшла
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
Хеленіка
10/09/2022
Україна
Класна річ
Вибір стояв перед більш містким резервуаром для води в вертикальному відпарювачі і цим. Так, резервуар маленький, але на одну сорочку вистачає. І воду можна додавати за потребою. Аксесуари, такі як захисна терморукавиця і чохол справді потрібні, бо яким би обережним ти не був, все одно обпечешся. Погано те, що до нього не має підставки, бо холодне після використання годину, не меньше. А технікою вашої фірми я дуже задоволена. Маю плойку і вирівнювач. Дуже вам дякую
Плюси
Компактний, підходить до будь-яких тканин, легкий у використанні, довгий шнур. Швидко гріється, укомплектований рукавичкою, чохлом, насадкою додатковою.
Мінуси
Резервуар малий, але достатній, для відпарювання однієї сорочки, відсутня підставка, бо стигне 1 годину
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
Kitty21
14/11/2021
Україна
Незамінний прилад!
Придбала даний вібпарювач рік тому, і, чесно просто не розумію як раніше жила без нього. Прилад економить купу часу і дозволяє привести в гарний стан одяг за лічені хвилини. При чому сам є легким та портативним. Беру його з собою в поїздки, вдома коиистується вся сім'я. Відпарювач чудово розгладжує складки на одязі навіть у важкодоступних місцях. Рекомендую!
Плюси
1. Добре відпарює.2. Випрасовує складнодоступні місця. 3. Займає мало місця.4. Зручно брати в подорожі. 5. Економить час.
Мінуси
Не знайшла
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
Порівняно з Philips Steam&Go GC310 та GC320; без гарячої пластини SmartFlow.
Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину відпарювання.