Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Steam&Go

Ручний відпарювач

GC362/80
Загальна оцінка / 5
  • Компактне рішення для легкого усунення складок Компактне рішення для легкого усунення складок Компактне рішення для легкого усунення складок
    -{discount-value}

    Steam&Go Ручний відпарювач

    GC362/80
    Загальна оцінка / 5

    Компактне рішення для легкого усунення складок

    Легше відпарювання завдяки гарячій пластині SmartFlow. Використовуйте вертикально або горизонтально на важких для прасування ділянках і для освіження одягу – пристрій не пропалить Ваші речі. Завдяки легкому та компактному дизайну пристрій легко використовувати будь-де та в будь-який час. Просто відпарюйте і йдіть! Переглянути усі переваги

    Steam&Go Ручний відпарювач

    Компактне рішення для легкого усунення складок

    Легше відпарювання завдяки гарячій пластині SmartFlow. Використовуйте вертикально або горизонтально на важких для прасування ділянках і для освіження одягу – пристрій не пропалить Ваші речі. Завдяки легкому та компактному дизайну пристрій легко використовувати будь-де та в будь-який час. Просто відпарюйте і йдіть! Переглянути усі переваги

    Компактне рішення для легкого усунення складок

    Легше відпарювання завдяки гарячій пластині SmartFlow. Використовуйте вертикально або горизонтально на важких для прасування ділянках і для освіження одягу – пристрій не пропалить Ваші речі. Завдяки легкому та компактному дизайну пристрій легко використовувати будь-де та в будь-який час. Просто відпарюйте і йдіть! Переглянути усі переваги

    Steam&Go Ручний відпарювач

    Компактне рішення для легкого усунення складок

    Легше відпарювання завдяки гарячій пластині SmartFlow. Використовуйте вертикально або горизонтально на важких для прасування ділянках і для освіження одягу – пристрій не пропалить Ваші речі. Завдяки легкому та компактному дизайну пристрій легко використовувати будь-де та в будь-який час. Просто відпарюйте і йдіть! Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all garment-steamer

      Компактне рішення для легкого усунення складок

      Використовуйте вертикально або горизонтально для кращих результатів

      • 1300 Вт, до 24 г/хв.
      • Горизонтальне/вертикальне відпарювання
      • Знімний резервуар для води на 70 мл
      • Жаростійка сумка для зберігання
      Вертикальне і горизонтальне відпарювання для більшої зручності

      Вертикальне і горизонтальне відпарювання для більшої зручності

      Відпарюйте вертикально для швидкого усунення складок та освіження підвішеного одягу без дошки для прасування. Відпарюйте горизонтально для ідеального розпрасовування ділянок, які важко прасувати (наприклад, манжетів та комірів). У будь-якому положенні потужна постійна пара забезпечує чудові результати.

      Гаряча пластина SmartFlow для кращого відпарювання*

      Гаряча пластина SmartFlow для кращого відпарювання*

      Завдяки технології SmartFlow гаряча пластина нагрівається до оптимальної температури, безпечна для усіх тканин і запобігає появі мокрих плям. Гаряча парова пластина допомагає притиснути тканину під час горизонтального відпарювання і забезпечує ще кращі результати відпарювання*.

      Автоматична постійна подача пари для легкого усунення складок

      Автоматична постійна подача пари для легкого усунення складок

      Електрична помпа автоматично забезпечує постійну подачу пари для простого та швидкого розгладжування складок.

      Щітка для грубших тканин

      Щітка для грубших тканин

      Щітка розкриває волокна тканини для кращого проникнення пари. Це особливо корисно для одягу із грубших тканин, наприклад жакетів і пальт, а також для видалення бруду та кошлатання.

      Безпечне прасування усіх тканин, які можна прасувати, не пропалить Ваші речі

      Безпечне прасування усіх тканин, які можна прасувати, не пропалить Ваші речі

      Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.

      Дошка для прасування не потрібна

      Дошка для прасування не потрібна

      Завдяки використанню відпарювача на підвішеному одязі не потрібно використовувати дошку для прасування, що гарантує легке та безпроблемне прасування.

      Компактний для зручного використання, зберігання та подорожей

      Компактний для зручного використання, зберігання та подорожей

      Ручний відпарювач має ергономічну конструкцію для легкості, компактності та комфортного використання. Просто натисніть кнопку, і складки зникнуть.

      Зйомний резервуар для води для легшого наповнення

      Зйомний резервуар для води для легшого наповнення

      Резервуар для води знімається для легкого наповнення під краном.

      Шнур 2,5 м для кращого доступу

      Шнур 2,5 м для кращого доступу

      Для кращого доступу

      Жаростійка сумка для зручного зберігання

      Жаростійка сумка для зручного зберігання

      Після використання ручний відпарювач можна покласти в сумку для зберігання з комплекту чи взяти його з собою в подорож

      Постійна подача пари усуває запахи і знищує 99,9% бактерій*

      Постійна подача пари усуває запахи і знищує 99,9% бактерій*

      Гаряча пара освіжує одяг і знищує до 99,9% бактерій*. Рідше прання і сухе чищення дозволяють зекономити час та гроші, а також носити одяг довше.

      Технічні характеристики

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        До 24  г/хв.
        Потужність
        1300  Вт
        Готовність до використання
        <1  хв.
        Напруга
        220–240  В

      • Легкість у використанні

        Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
        Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
        Ємність резервуара для води
        70  мл
        Зйомний резервуар для води
        Так
        Довжина шнура живлення
        2,5  м
        Готовність до використання
        Світловий індикатор
        Доливання води будь-коли під час використання
        Так

      • Зберігання

        Футляр для зберігання
        Сумка для зберігання

      • Аксесуари в комплекті

        Щітка
        Так
        Рукавичка для додаткового захисту
        Так

      • Розмір і вага

        Розміри упаковки (ШхВхД)
        38 x 12,8 x 15  см

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Екологічність

        Упаковка пристрою
        100% придатна для переробки
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Знайти запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари для цього виробу

      Дивитися всі аксесуари

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • Порівняно з Philips Steam&Go GC310 та GC320; без гарячої пластини SmartFlow.
            • Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину відпарювання.

            Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

            Підписатись