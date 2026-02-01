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  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron

Більше не доступний

EasySpeed AdvancedПарова праска

GC3675/30

1 нагорода

Бездротове прасування для максимальної свободи

EasySpeed Advanced поєднує у собі потужну пару зі свободою бездротового прасування. Легко досягайте будь-якого місця дошки і прасуйте важкі місця. Швидке нагрівання, заряджання та фіксатор для транспортування для зберігання.

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Бездротове прасування для максимальної свободи

  • 2400 Вт

  • Паровий удар 190 г

  • Постійна подача пари 35 г/хв.

  • Керамічна підошва

2400 Вт для швидкого нагрівання за 30 секунд

2400 Вт для швидкого нагрівання за 30 секунд

Забезпечує швидке нагрівання за 30 секунд для швидкого початку.

Паровий удар до 190 г розпрасовує важкі складки

Паровий удар до 190 г розпрасовує важкі складки

Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

Подача пари до 35 г/хв. для потужної, впевненої роботи

Подача пари до 35 г/хв. для потужної, впевненої роботи

Подача пари до 35 г/хв. для потужної та впевненої роботи

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

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