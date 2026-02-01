Бездротове прасування для максимальної свободи

EasySpeed Advanced поєднує у собі потужну пару зі свободою бездротового прасування. Легко досягайте будь-якого місця дошки і прасуйте важкі місця. Швидке нагрівання, заряджання та фіксатор для транспортування для зберігання.