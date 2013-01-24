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    EasySpeed Advanced

    Парова праска

    GC3675/30
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Загальна оцінка / 5
    • Бездротове прасування для максимальної свободи Бездротове прасування для максимальної свободи Бездротове прасування для максимальної свободи
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      EasySpeed Advanced Парова праска

      GC3675/30
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Бездротове прасування для максимальної свободи

      EasySpeed Advanced поєднує у собі потужну пару зі свободою бездротового прасування. Легко досягайте будь-якого місця дошки і прасуйте важкі місця. Швидке нагрівання, заряджання та фіксатор для транспортування для зберігання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      EasySpeed Advanced Парова праска

      Бездротове прасування для максимальної свободи

      EasySpeed Advanced поєднує у собі потужну пару зі свободою бездротового прасування. Легко досягайте будь-якого місця дошки і прасуйте важкі місця. Швидке нагрівання, заряджання та фіксатор для транспортування для зберігання. Переглянути усі переваги

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        EasySpeed Advanced

        EasySpeed Advanced

        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Бездротове прасування для максимальної свободи

        • 2400 Вт
        • Паровий удар 190 г
        • Постійна подача пари 35 г/хв.
        • Керамічна підошва
        2400 Вт для швидкого нагрівання за 30 секунд

        2400 Вт для швидкого нагрівання за 30 секунд

        Забезпечує швидке нагрівання за 30 секунд для швидкого початку.

        Паровий удар до 190 г розпрасовує важкі складки

        Паровий удар до 190 г розпрасовує важкі складки

        Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

        Подача пари до 35 г/хв. для потужної, впевненої роботи

        Подача пари до 35 г/хв. для потужної, впевненої роботи

        Подача пари до 35 г/хв. для потужної та впевненої роботи

        Розумна базова станція заряджає пристрій за лічені секунди з використанням індикатора

        Розумна базова станція заряджає пристрій за лічені секунди з використанням індикатора

        Розумна базова станція заряджає праску за лічені секунди. Кольоровий індикатор повідомляє про готовність праски та нагадує про необхідність заряджання.

        Надзвичайно великий отвір для води для швидкого наповнення та спорожнення

        Надзвичайно великий отвір для води для швидкого наповнення та спорожнення

        Надзвичайно великий отвір для наповнення резервуара для води пришвидшує наповнення та спорожнення.

        Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється

        Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється

        Праска вимикається, якщо її залишити на місці. Будучи на п’яті, вона автоматично вимкнеться через 8 хвилин. Будучи в горизонтальному положенні, вони вимикається через 30 секунд бездіяльності.

        Міцна керамічна підошва для легкого ковзання

        Міцна керамічна підошва для легкого ковзання

        Наша надійна керамічна підошва добре ковзає по будь-якій тканині, яку можна прасувати. Вона має захист від прилипання та подряпин, її легко підтримувати в чистоті.

        Фіксатор для транспортування та затискач для шнура для легкого й акуратного зберігання

        Фіксатор для транспортування та затискач для шнура для легкого й акуратного зберігання

        Праску можна надійно під’єднати до базового блока за допомогою нашого фіксатора для транспортування. Шнур можна легко намотати на блок і зберігати за допомогою затискача для акуратного зберігання.

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

        Перемикач для очищення від накипу для тривалої ефективності відпарювання

        Перемикач для очищення від накипу для тривалої ефективності відпарювання

        У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.

        Технічні характеристики

        • Швидке усунення складок

          Постійна подача пари
          35  г/хв.
          Потужність
          2400  Вт
          Паровий удар
          190  г
          Регулювання рівня подачі пари
          Так
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Розпилювач води
          Так
          Час нагрівання
          30 сек.

        • Легкість у використанні

          Назва підошви
          Керамічне покриття
          Ємність резервуара для води
          300  мл
          Довжина шнура живлення
          1,8  м
          Точний паровий носик
          Так
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Надзвичайно великий отвір для наливання води
          Так
          Автоматичне вимкнення
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Рішення для видалення накипу

        • Зберігання

          Пристосування для шнура
          Затискач для шнура

        • Розмір і вага

          Вага праски
          1,020  кг

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

        • Екологічність

          Енергоощадний режим
          Так
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

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