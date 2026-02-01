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Більше не доступний
GC3675/30
Бездротове прасування для максимальної свободи
EasySpeed Advanced поєднує у собі потужну пару зі свободою бездротового прасування. Легко досягайте будь-якого місця дошки і прасуйте важкі місця. Швидке нагрівання, заряджання та фіксатор для транспортування для зберігання.
2400 Вт
Паровий удар 190 г
Постійна подача пари 35 г/хв.
Керамічна підошва
Забезпечує швидке нагрівання за 30 секунд для швидкого початку.
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Подача пари до 35 г/хв. для потужної та впевненої роботи
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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