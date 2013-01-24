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Бездротове прасування для максимальної свободи
EasySpeed Advanced поєднує у собі потужну пару зі свободою бездротового прасування. Легко досягайте будь-якого місця дошки і прасуйте важкі місця. Швидке нагрівання, заряджання та фіксатор для транспортування для зберігання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездротове прасування для максимальної свободи
EasySpeed Advanced поєднує у собі потужну пару зі свободою бездротового прасування. Легко досягайте будь-якого місця дошки і прасуйте важкі місця. Швидке нагрівання, заряджання та фіксатор для транспортування для зберігання. Переглянути усі переваги
Парова праска
Ціна магазину Philips
Усього:
Забезпечує швидке нагрівання за 30 секунд для швидкого початку.
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Подача пари до 35 г/хв. для потужної та впевненої роботи
Розумна базова станція заряджає праску за лічені секунди. Кольоровий індикатор повідомляє про готовність праски та нагадує про необхідність заряджання.
Надзвичайно великий отвір для наповнення резервуара для води пришвидшує наповнення та спорожнення.
Праска вимикається, якщо її залишити на місці. Будучи на п’яті, вона автоматично вимкнеться через 8 хвилин. Будучи в горизонтальному положенні, вони вимикається через 30 секунд бездіяльності.
Наша надійна керамічна підошва добре ковзає по будь-якій тканині, яку можна прасувати. Вона має захист від прилипання та подряпин, її легко підтримувати в чистоті.
Праску можна надійно під’єднати до базового блока за допомогою нашого фіксатора для транспортування. Шнур можна легко намотати на блок і зберігати за допомогою затискача для акуратного зберігання.
Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.
Швидке усунення складок
Легкість у використанні
Видалення накипу
Зберігання
Розмір і вага
Гарантія
Екологічність
GC026/30
GC026/80
GC026/00