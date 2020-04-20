Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Пара 40 г/хв.; паровий удар 150 г
Підошва SteamGlide Plus
Видалення накипу
2400 Вт
Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.
Постійна подача пари до 40 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар до 150 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
Нагороди
4.8
з 5
14
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Веталь
20/04/2020
Україна
шыкарный утюг на свои деньги
Купил не очень дорогой утюг, но был приятно удевлен его работой. класно выглажевает,не оставляет капель на ткани. Очень мощная подача пара да и система автоотключения есть. теперь не боюсь за то что отключил я ег или нет
Плюси
легкий,компактный,мощный
Мінуси
не обнаружено
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer GC3820/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer GC3820/20 Парова праска
Ola911
16/11/2019
Україна
Праска, яка виправдовує сподівання
Хороша праска за свою ціну. Напевно немає тканини, з якою дана праска не справиться. З переваг: - якісне антипригарне покриття (головне дотримуватись температурних режимів для відповідних тканин) - багато режимів прасування - висока температура нагріву - потужність пару - зручний отвір для набирання води - функція очистки від накипу Calc clean. Рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer GC3820/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer GC3820/20 Парова праска
YuliyaP
03/07/2019
Україна
Кохання з першого погляду
Не чім не відрізняється від професійних! Дуже легка праска, потужний паровий удар, багато типів тканини, таймер сну (великий плюс, один раз забули вимкнути з розетки), дуже рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer GC3820/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer GC3820/20 Парова праска