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Більше не доступний

Azur PerformerПарова праска

GC3820/20

4.8
| (14) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидше, легше та розумніше
Парова праска Philips Azur Performer поєднує у собі потужне функціонування та просте використання. Наш автоматичний регулятор пари подає відповідну кількість пари для кожного типу тканини. Підошва SteamGlide гарантує миттєве прасування.
Переглянути всі переваги

З нашим інноваційним регулятором пари і температури

Швидше, легше та розумніше

  • Пара 40 г/хв.; паровий удар 150 г

  • Підошва SteamGlide Plus

  • Видалення накипу

  • 2400 Вт

2400 Вт для швидкого нагрівання праски

2400 Вт для швидкого нагрівання праски

Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.

Подача пари до 40 г/хв. краще розпрасовує складки

Подача пари до 40 г/хв. краще розпрасовує складки

Постійна подача пари до 40 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Завдяки паровому удару до 150 г можна видалити важкі складки

Завдяки паровому удару до 150 г можна видалити важкі складки

Паровий удар до 150 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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4.8

з 5

14

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2
1

20/04/2020

Україна

Україна

шыкарный утюг на свои деньги

Купил не очень дорогой утюг, но был приятно удевлен его работой. класно выглажевает,не оставляет капель на ткани. Очень мощная подача пара да и система автоотключения есть. теперь не боюсь за то что отключил я ег или нет

Плюси

легкий,компактный,мощный

Мінуси

не обнаружено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer GC3820/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer GC3820/20 Парова праска

16/11/2019

Україна

Україна

Праска, яка виправдовує сподівання

Хороша праска за свою ціну. Напевно немає тканини, з якою дана праска не справиться. З переваг: - якісне антипригарне покриття (головне дотримуватись температурних режимів для відповідних тканин) - багато режимів прасування - висока температура нагріву - потужність пару - зручний отвір для набирання води - функція очистки від накипу Calc clean. Рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer GC3820/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer GC3820/20 Парова праска

03/07/2019

Україна

Україна

Кохання з першого погляду

Не чім не відрізняється від професійних! Дуже легка праска, потужний паровий удар, багато типів тканини, таймер сну (великий плюс, один раз забули вимкнути з розетки), дуже рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer GC3820/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer GC3820/20 Парова праска

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