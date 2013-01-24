Швидше, легше та розумніше
Парова праска Philips Azur Performer поєднує у собі потужне функціонування та просте використання. Наш автоматичний регулятор пари подає відповідну кількість пари для кожного типу тканини. Підошва SteamGlide гарантує миттєве прасування. Переглянути усі переваги
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Швидше, легше та розумніше
Парова праска Philips Azur Performer поєднує у собі потужне функціонування та просте використання. Наш автоматичний регулятор пари подає відповідну кількість пари для кожного типу тканини. Підошва SteamGlide гарантує миттєве прасування. Переглянути усі переваги
Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.
Постійна подача пари до 40 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
Наша підошва SteamGlide Plus найкраще ковзає для миттєвого прасування. Ретельна конструкція отворів забезпечує рівномірний розподіл пари.
Подвійна система активного очищення від накипу у Вашій паровій прасці Philips запобігає накопиченню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу. Регулярне очищення парової праски від накипу дає змогу запобігти появі білих плям та підтримати ефективність подачі пари, що, у свою чергу, дозволяє отримувати кращі результати прасування.
Завдяки автоматичному регулятору пари не потрібно думати про вибір оптимальної кількості пари. Просто виберіть температуру прасування, яка підходить для певного одягу, і прасуйте.
Носик цієї праски Philips Azur Performer забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).
Оптимальна вага праски спрощує її пересування по будь-якому одягу. Це дає змогу прасувати без проблем і легко ставити праску на дошку та на п’яту.
Праска вимикається автоматично в разі тимчасового припинення прасування. Якщо її встановити на п’яту, вона вимкнеться через 8 хвилин. Якщо ж праску залишити ввімкненою на підошві чи збоку, для вимкнення пристрою знадобиться всього 30 секунд.
Швидке та потужне усування складок
Легкість у використанні
Надійність
Очищення від накипу
GC026/30
GC026/80
GC026/00