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    Парова праска

    GC4325
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Потужність та точність Потужність та точність Потужність та точність
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      Парова праска

      GC4325
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Потужність та точність

      Парова праска зі спеціальним паровим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Постійна подача пари під дуже високим тиском (40 г), надзвичайно потужний удар концентрованої пари (100 г), видовжені отвори для пари та спеціальні функції безпеки.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Парова праска

      Потужність та точність

      Парова праска зі спеціальним паровим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Постійна подача пари під дуже високим тиском (40 г), надзвичайно потужний удар концентрованої пари (100 г), видовжені отвори для пари та спеціальні функції безпеки.

      Потужність та точність

      Парова праска зі спеціальним паровим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Постійна подача пари під дуже високим тиском (40 г), надзвичайно потужний удар концентрованої пари (100 г), видовжені отвори для пари та спеціальні функції безпеки.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Парова праска

      Потужність та точність

      Парова праска зі спеціальним паровим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Постійна подача пари під дуже високим тиском (40 г), надзвичайно потужний удар концентрованої пари (100 г), видовжені отвори для пари та спеціальні функції безпеки.

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        Парова праска

        Усього:

        Потужність та точність

        Паровий носик для важкодоступних місць

        Постійна подача пари до 40 г/хв.

        Постійна подача пари до 40 г/хв.

        Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

        Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

        Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

        Захисна насадка для прасування делікатних тканин з відпарюванням.

        Захисна насадка для прасування делікатних тканин з відпарюванням.

        Із захисною насадкою для делікатних тканин можна прасувати одяг з делікатних тканин за низького налаштування температури із максимальним виходом пари без появи лиску.

        Менше доливань води завдяки дуже великому резервуару для води ємністю 350 мл

        Менше доливань води завдяки дуже великому резервуару для води ємністю 350 мл

        Менше доливання води завдяки дуже великому резервуару для води ємністю 350 мл, тож Ви зможете попрасувати більше одягу за один раз.

        Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

        Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

        Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) праски Philips можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

        Паруючий носик дозволяє прасувати навіть важкодоступні місця на одязі

        Унікальний паруючий носик поєднує особливо загострену передню частину підошви зі спеціальними отворами для пари вгорі, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.

        Система автоматичного видалення накипу

        Система автоматичного видалення накипу.

        Технічні характеристики

        • Зручне прасування

          Довжина шнура
          3 m
          Підходить для води з крана
          Так
          Жодного протікання
          Система "крапля-стоп"
          Безпека використання
          • Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється
          • Перевищує міжнародні стандарти із запобігання протіканню
          Система видалення накипу
          Подвійна система очищення від накипу
          Ємність резервуара для води
          350 ml
          Додатковий комфорт
          Вільний на 360 градусів шнур

        • Легкість у використанні

          Швидке нагрівання
          Так
          Частота
          50–60
          Вага виробу
          1,55
          Напруга
          220–240
          Потужність
          2400
          Розміри виробу
          303 x 120 x 152

        • Усунення складок

          Постійна подача пари
          До 40 г/хв.
          Розпилення
          Так
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Досягання складних місць
          Паровий носик
          Паровий удар
          До 100 г/хв.

        • Гладке ковзання

          Підошва
          Підошва Careeza

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