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Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Унікальний паровий носик поєднує особливо загострену передню частину підошви зі спеціальними отворами для пари вгорі, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.
Нагороди
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Spargue13
08/07/2019
Україна
Хороший и удобный утюг
Хороший утюг - быстро нагревается, хорошо скользит по ткани, глажка с паром очень понравилась и шнур утюга не запутывается) Отлично справляется со своими функциями, глажка рубашек и блуз одно удовольствие, хорошо проглаживает даже труднодоступные места возле пуговиц и воротника
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC4340/02 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC4340/02 Парова праска