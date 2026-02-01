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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02
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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Product in Use Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02

Більше не доступний

AzurПарова праска

GC4425/02

1 нагорода

Потужність та точність

Для легшого та гладкішого прасування необхідне найкраще поєднання можливостей ковзання та потужного відпарювання. Ця праска Philips із підошвою SteamGlide забезпечує й те, й інше у найкращий спосіб!

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Праска з надзвичайною парою, надзвичайним ковзанням

Потужність та точність

  • Пара 40 г/хв.; паровий удар 100 г

  • Підошва SteamGlide Plus

  • Безпечне автоматичне вимкнення

  • 2400 Вт

Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) праски Philips можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки — і навіть далі!

Захисна насадка для прасування делікатних тканин з відпарюванням.

Захисна насадка для прасування делікатних тканин з відпарюванням.

Із захисною насадкою для делікатних тканин можна прасувати одяг з делікатних тканин за низького налаштування температури із максимальним виходом пари без появи лиску.

Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

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