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Більше не доступний
GC4425/02
Потужність та точність
Для легшого та гладкішого прасування необхідне найкраще поєднання можливостей ковзання та потужного відпарювання. Ця праска Philips із підошвою SteamGlide забезпечує й те, й інше у найкращий спосіб!
Пара 40 г/хв.; паровий удар 100 г
Підошва SteamGlide Plus
Безпечне автоматичне вимкнення
2400 Вт
Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) праски Philips можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки — і навіть далі!
Із захисною насадкою для делікатних тканин можна прасувати одяг з делікатних тканин за низького налаштування температури із максимальним виходом пари без появи лиску.
Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.
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