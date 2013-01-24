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    Azur

    Парова праска

    GC4425/02
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Потужність та точність Потужність та точність Потужність та точність
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      Azur Парова праска

      GC4425/02
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Azur

        Azur

        Парова праска

        Усього:

        Потужність та точність

        Праска з надзвичайною парою, надзвичайним ковзанням

        • Пара 40 г/хв.; паровий удар 100 г
        • Підошва SteamGlide Plus
        • Безпечне автоматичне вимкнення
        • 2400 Вт
        Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

        Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

        Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) праски Philips можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

        Захисна насадка для прасування делікатних тканин з відпарюванням.

        Захисна насадка для прасування делікатних тканин з відпарюванням.

        Із захисною насадкою для делікатних тканин можна прасувати одяг з делікатних тканин за низького налаштування температури із максимальним виходом пари без появи лиску.

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

        Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

        Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

        Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

        Постійна подача пари до 40 г/хв.

        Постійна подача пари до 40 г/хв.

        Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

        Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

        Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

        Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

        Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

        Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Захисна насадка для делікатних тканин
          Так
          М’яка ручка
          Так
          Spray
          Так
          Steam boost
          100 g
          Vertical steaming
          Так
          Steam output
          Так
          Filling and emptying water
          Надзвичайно великий отвір для наливання води
          Water tank capacity
          350 ml
          Безпечне автоматичне вимкнення
          Так
          Power cord length
          3 m
          Continuous steam output
          40 g/min
          Voltage
          220–240 V
          Product dimensions
          30,3 x 12 x 15,2 cm
          Power
          2400 W
          Steam tip
          Так
          Drip stop
          Так
          Variable steam settings
          Так
          Soleplate
          SteamGlide
          Weight of iron
          1,55 kg

        • Очищення від накипу

          Calc clean solution
          Подвійна система активного очищення від накипу
          Suitable for tap water
          Так

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