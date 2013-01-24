Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

Носик цієї праски Philips Azur Performer забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).