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Більше не доступний
Пара 45 г/хв.; паровий удар 170 г
Підошва SteamGlide Plus
Видалення накипу
2400 Вт
Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.
Постійна подача пари до 45 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та усунення важких складок.
Нагороди
4.8
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Habossüti
18/10/2019
Magyarország
Kiváló termék
Nagyszerű termék! Könnyen használható, kompakt vasaló. Nagyon szeretem, hogy a gőz mennyisége ECO funkció a is állítható, a makacs gyűrődéseknél pedig feljebb tudom állítani, ha szükséges. A vízmentesítő funkciója is nagyszerű, illetve a tisztítása is roppant egyszerű.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
Andrea50
26/09/2019
Magyarország
Szuper
Elég sokat vasalok, evvel a vasalóval gyerekjáték.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
RobertE
09/07/2018
România
Acest produs are caracteristici extraordinare
Foarte usor de folosit, e elegant si util. Recomand.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30