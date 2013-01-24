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    Azur Performer Plus

    Парова праска

    GC4510/30
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Швидше, легше та розумніше Швидше, легше та розумніше Швидше, легше та розумніше
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      Azur Performer Plus Парова праска

      GC4510/30
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        Azur Performer Plus

        Azur Performer Plus

        Парова праска

        Ціна магазину Philips

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        Швидше, легше та розумніше

        Із системою легкого очищення від накипу

        • Пара 45 г/хв.; паровий удар 170 г
        • Підошва SteamGlide Plus
        • Видалення накипу
        • 2400 Вт
        2400 Вт для швидкого нагрівання праски

        2400 Вт для швидкого нагрівання праски

        Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.

        Подача пари до 45 г/хв. краще розпрасовує складки

        Подача пари до 45 г/хв. краще розпрасовує складки

        Постійна подача пари до 45 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        Паровий удар до 170 г

        Паровий удар до 170 г

        Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

        Підошва SteamGlide Plus: наше найкраще ковзання для швидшого прасування

        Підошва SteamGlide Plus: наше найкраще ковзання для швидшого прасування

        Наша підошва SteamGlide Plus найкраще ковзає для миттєвого прасування. Ретельна конструкція отворів забезпечує рівномірний розподіл пари.

        Самоочищення для ефективного видалення накипу

        Самоочищення для ефективного видалення накипу

        Крім вбудованого контейнера для накипу, функція самоочищення підошви дасть змогу видалити найтвердіший накип. Чиста підошва забезпечить кращу подачу пари та результати прасування.

        Автоматичний регулятор пари для потоку пари відповідно до одягу

        Автоматичний регулятор пари для потоку пари відповідно до одягу

        Завдяки автоматичному регулятору пари не потрібно думати про вибір оптимальної кількості пари. Просто виберіть температуру прасування, яка підходить для певного одягу, і прасуйте.

        Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

        Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

        Носик цієї праски Philips Azur Performer забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).

        Оптимальна вага для легкого маневрування по одягу

        Оптимальна вага для легкого маневрування по одягу

        Оптимальна вага праски спрощує її пересування по будь-якому одягу. Це дає змогу прасувати без проблем і легко ставити праску на дошку та на п’яту.

        Функція швидкого видалення накипу усуває накип із відпарювача

        Функція швидкого видалення накипу усуває накип із відпарювача

        Функція швидкого видалення накипу – це найпростіший спосіб видалення накипу з праски, який гарантує потужну постійну подачу пари на довгі роки.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Підошва
          SteamGlide Plus
          Постійна подача пари
          45  г/хв.
          Паровий удар
          170  г
          Потужність
          2400  Вт

        • Легкість у використанні

          Ємність резервуара для води
          300  мл
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Досягання складних місць
          Носик Triple Precision

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