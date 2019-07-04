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Більше не доступний
Пара 45 г/хв.; паровий удар 180 г
Підошва SteamGlide Plus
Видалення накипу
2400 Вт
Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.
Постійна подача пари до 45 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
Нагороди
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
aligator85s
04/07/2019
Україна
Ця праска - це сполучення практики та задоволення від прасування
Дана праска досить легка та з оптимальним переліком можливостей та функцій, чудово та легко прасує будь які тканини, має різні режими та регулювання пари, як постійну подачу, так і за необхідності, А також паровий удар. Прасує просто чудово.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска
Jaňula
22/03/2017
Česká republika
Перевірений покупець
Super
Určitě doporučuji. Doba žehlení se mi o proti minulé žehličce zkrátila o polovinu minimálně. Za mě spokojenost. Jednu výtku ale mám, i když malinkou. Funkce Calc clean podle mě nefunguje tak jak by měla.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička