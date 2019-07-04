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Більше не доступний

Azur Performer PlusПарова праска

GC4511/40

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидше, легше та розумніше
Парова праска Philips Azur Performer поєднує у собі потужні функції та просте використання. Завдяки функції швидкого видалення накипу, що легко видаляє накип, автоматичному регулятору пари та підошві SteamGlide Plus ця праска забезпечує тривалу ефективність відпарювання.
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Із системою легкого очищення від накипу

Швидше, легше та розумніше

  • Пара 45 г/хв.; паровий удар 180 г

  • Підошва SteamGlide Plus

  • Видалення накипу

  • 2400 Вт

2400 Вт для швидкого нагрівання праски

2400 Вт для швидкого нагрівання праски

Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.

Подача пари до 45 г/хв. краще розпрасовує складки

Подача пари до 45 г/хв. краще розпрасовує складки

Постійна подача пари до 45 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Паровий удар до 180 г

Паровий удар до 180 г

Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

Технічні характеристики

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  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Ця праска - це сполучення практики та задоволення від прасування

Дана праска досить легка та з оптимальним переліком можливостей та функцій, чудово та легко прасує будь які тканини, має різні режими та регулювання пари, як постійну подачу, так і за необхідності, А також паровий удар. Прасує просто чудово.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска

22/03/2017

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Super

Určitě doporučuji. Doba žehlení se mi o proti minulé žehličce zkrátila o polovinu minimálně. Za mě spokojenost. Jednu výtku ale mám, i když malinkou. Funkce Calc clean podle mě nefunguje tak jak by měla.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička

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