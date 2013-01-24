Швидше, легше та розумніше
Парова праска Philips Azur Performer поєднує у собі потужні функції та просте використання. Завдяки функції швидкого видалення накипу, що легко видаляє накип, автоматичному регулятору пари та підошві SteamGlide Plus ця праска забезпечує тривалу ефективність відпарювання. Переглянути усі переваги
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Швидше, легше та розумніше
Парова праска Philips Azur Performer поєднує у собі потужні функції та просте використання. Завдяки функції швидкого видалення накипу, що легко видаляє накип, автоматичному регулятору пари та підошві SteamGlide Plus ця праска забезпечує тривалу ефективність відпарювання. Переглянути усі переваги
Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.
Постійна подача пари до 45 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
Наша підошва SteamGlide Plus найкраще ковзає для миттєвого прасування. Ретельна конструкція отворів забезпечує рівномірний розподіл пари.
Крім вбудованого контейнера для накипу, функція самоочищення підошви дасть змогу видалити найтвердіший накип. Чиста підошва забезпечить кращу подачу пари та результати прасування.
Завдяки автоматичному регулятору пари не потрібно думати про вибір оптимальної кількості пари. Просто виберіть температуру прасування, яка підходить для певного одягу, і прасуйте.
Носик цієї праски Philips Azur Performer забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).
Оптимальна вага праски спрощує її пересування по будь-якому одягу. Це дає змогу прасувати без проблем і легко ставити праску на дошку та на п’яту.
Функція швидкого видалення накипу – це найпростіший спосіб видалення накипу з праски, який гарантує потужну постійну подачу пари на довгі роки.
Швидке та потужне усування складок
Зручне прасування
Легкість у використанні
Надійність
Очищення від накипу
GC026/00
GC026/30
GC026/80