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Azur Performer Plus

Парова праска

GC4517/20
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Швидше*, легше та ефективніше Швидше*, легше та ефективніше Швидше*, легше та ефективніше
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    Azur Performer Plus Парова праска

    GC4517/20
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Швидше*, легше та ефективніше

    Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для ефективного видалення накипу, що забезпечує тривалу ефективність відпарювання, автоматичний регулятор пари та підошву SteamGlide Plus. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Azur Performer Plus Парова праска

    Швидше*, легше та ефективніше

    Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для ефективного видалення накипу, що забезпечує тривалу ефективність відпарювання, автоматичний регулятор пари та підошву SteamGlide Plus. Переглянути усі переваги

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      Швидше*, легше та ефективніше

      Більш ефективне очищення від накипу за допомогою контейнера для накипу

      • Пара 45 г/хв.; паровий удар 190 г
      • Підошва SteamGlide Plus
      • Автовимкнення + видалення накипу
      • 2400 Вт
      2400 Вт для швидкого нагрівання праски

      2400 Вт для швидкого нагрівання праски

      Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.

      Подача пари до 45 г/хв. краще розпрасовує складки

      Подача пари до 45 г/хв. краще розпрасовує складки

      Постійна подача пари до 45 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

      Підошва SteamGlide Plus: наше найкраще ковзання для швидшого прасування

      Підошва SteamGlide Plus: наше найкраще ковзання для швидшого прасування

      Наша підошва SteamGlide Plus найкраще ковзає для миттєвого прасування. Ретельна конструкція отворів забезпечує рівномірний розподіл пари.

      Вбудований контейнер для накипу збирає накип під час прасування

      Вбудований контейнер для накипу збирає накип під час прасування

      Наш спеціальний вбудований контейнер для накипу збирає частинки накипу під час прасування. У процесі самоочищення накип вимивається із праски для забезпечення стабільної ефективності прасування день за днем.

      Самоочищення для ефективного видалення накипу

      Самоочищення для ефективного видалення накипу

      Крім вбудованого контейнера для накипу, функція самоочищення підошви дасть змогу видалити найтвердіший накип. Чиста підошва забезпечить кращу подачу пари та результати прасування.

      Автоматичний регулятор пари для потоку пари відповідно до одягу

      Автоматичний регулятор пари для потоку пари відповідно до одягу

      Завдяки автоматичному регулятору пари не потрібно думати про вибір оптимальної кількості пари. Просто виберіть температуру прасування, яка підходить для певного одягу, і прасуйте.

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик цієї праски Philips Azur Performer забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).

      Оптимальна вага для легкого маневрування по одягу

      Оптимальна вага для легкого маневрування по одягу

      Оптимальна вага праски спрощує її пересування по будь-якому одягу. Це дає змогу прасувати без проблем і легко ставити праску на дошку та на п’яту.

      Паровий удар до 190 г

      Паровий удар до 190 г

      Паровий удар до 190 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

      Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

      Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

      Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.

      Технічні характеристики

      • Швидке усунення складок

        Розпилювач води
        Так
        Постійна подача пари
        45  г/хв.
        Потужність
        2400  Вт
        Паровий удар
        190  г

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        300  мл
        Довжина шнура живлення
        2  м
        Система "крапля-стоп"
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Назва підошви
        SteamGlide Plus

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        • Вбудований контейнер для накипу
        • Самоочищення

      • Розмір і вага

        Розміри упаковки (ШхВхД)
        34,1 х 30 х 36  см
        Розміри виробу (ШxВxД)
        16 х 32 х 14  см
        Загальна вага з упаковкою
        1,75  кг
        Вага праски з платформою
        1,52  кг

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