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  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
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  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Більше не доступний

Azur Performer PlusПарова праска

GC4517/20

4.9

| (11) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидше*, легше та ефективніше

Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для ефективного видалення накипу, що забезпечує тривалу ефективність відпарювання, автоматичний регулятор пари та підошву SteamGlide Plus.

Переглянути всі переваги

Більш ефективне очищення від накипу за допомогою контейнера для накипу

Швидше*, легше та ефективніше

  • Пара 45 г/хв.; паровий удар 190 г

  • Підошва SteamGlide Plus

  • Автовимкнення + видалення накипу

  • 2400 Вт

2400 Вт для швидкого нагрівання праски

2400 Вт для швидкого нагрівання праски

Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.

Подача пари до 45 г/хв. краще розпрасовує складки

Подача пари до 45 г/хв. краще розпрасовує складки

Постійна подача пари до 45 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Підошва SteamGlide Plus: наше найкраще ковзання для швидшого прасування

Підошва SteamGlide Plus: наше найкраще ковзання для швидшого прасування

Наша підошва SteamGlide Plus найкраще ковзає для миттєвого прасування. Ретельна конструкція отворів забезпечує рівномірний розподіл пари.

Технічні характеристики

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  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.9

з 5

11

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

27/10/2020

Україна

Україна

Чудова праска з відпарюванням

Потужність пари, завдяки якій не потрібно прикладати багато зусиль щоб випрасувати одяг. Видалення накипу - непотрібно додатково чистити резервуар для води, це робиться однією кнопко.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

13/11/2019

Україна

Україна

Цією праскою чудово прасувати.

Чудова праска, легка в використанні . Дуже якісний виріб.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

10/04/2019

Україна

Україна

Потужний

Сподобалась дуже. Полегшує процес прасування. Взагалі, майже вся техніка у мене фірми Phillips, бо дуже подобається якість продуктів.

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

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