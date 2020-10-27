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Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для ефективного видалення накипу, що забезпечує тривалу ефективність відпарювання, автоматичний регулятор пари та підошву SteamGlide Plus.
Пара 45 г/хв.; паровий удар 190 г
Підошва SteamGlide Plus
Автовимкнення + видалення накипу
2400 Вт
Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.
Постійна подача пари до 45 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Наша підошва SteamGlide Plus найкраще ковзає для миттєвого прасування. Ретельна конструкція отворів забезпечує рівномірний розподіл пари.
Нагороди
4.9
з 5
11
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
max041011
27/10/2020
Україна
Чудова праска з відпарюванням
Потужність пари, завдяки якій не потрібно прикладати багато зусиль щоб випрасувати одяг. Видалення накипу - непотрібно додатково чистити резервуар для води, це робиться однією кнопко.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
GrigAn
13/11/2019
Україна
Цією праскою чудово прасувати.
Чудова праска, легка в використанні . Дуже якісний виріб.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
DaryaNG
10/04/2019
Україна
Потужний
Сподобалась дуже. Полегшує процес прасування. Взагалі, майже вся техніка у мене фірми Phillips, бо дуже подобається якість продуктів.
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска