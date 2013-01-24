Швидше*, легше та ефективніше
Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для ефективного видалення накипу, що забезпечує тривалу ефективність відпарювання, автоматичний регулятор пари та підошву SteamGlide Plus. Переглянути усі переваги
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Швидше*, легше та ефективніше
Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для ефективного видалення накипу, що забезпечує тривалу ефективність відпарювання, автоматичний регулятор пари та підошву SteamGlide Plus. Переглянути усі переваги
Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.
Постійна подача пари до 45 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Наша підошва SteamGlide Plus найкраще ковзає для миттєвого прасування. Ретельна конструкція отворів забезпечує рівномірний розподіл пари.
Наш спеціальний вбудований контейнер для накипу збирає частинки накипу під час прасування. У процесі самоочищення накип вимивається із праски для забезпечення стабільної ефективності прасування день за днем.
Крім вбудованого контейнера для накипу, функція самоочищення підошви дасть змогу видалити найтвердіший накип. Чиста підошва забезпечить кращу подачу пари та результати прасування.
Завдяки автоматичному регулятору пари не потрібно думати про вибір оптимальної кількості пари. Просто виберіть температуру прасування, яка підходить для певного одягу, і прасуйте.
Носик цієї праски Philips Azur Performer забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).
Оптимальна вага праски спрощує її пересування по будь-якому одягу. Це дає змогу прасувати без проблем і легко ставити праску на дошку та на п’яту.
Паровий удар до 190 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.
Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.
Швидке усунення складок
Легкість у використанні
Видалення накипу
Розмір і вага
GC026/30
GC026/80
GC026/00