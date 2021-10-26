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Парова праска Philips Azur Performer поєднує у собі потужні функції та просте використання. Пристрій використовує просту функцію швидкого видалення накипу, нашу 5-зіркову підошву з найкращим ковзанням T-ionicGlide та безпечне автоматичне вимкнення для легкого оптимального прасування.
Пара 50 г/хв.; паровий удар 190 г
Підошва T-ionicGlide
Безпечне автовимк. + видалення накипу
2600 Вт
2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик.
Постійна подача пари до 50 г/хв – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та усунення важких складок.
Нагороди
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
26/10/2021
Україна
Пока что лучший утюг!
Выбирала утюг с хорошей постоянной подачей пара, что бы не нажимать все время кнопку. Служит несколько лет, пока без нареканий. Время от времени произвожу чистку от накипи, что очень удобно делать, открыв задний отсек. Подошва легко скользит, не поцарапалась. Разглаживает любые складки. В принципе довольна
Плюси
постоянная подача пара, легко чистить от накипи, утюг сам отключается при бездействии находясь в любом положении, легкий
Мінуси
нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Дата використання 2019-10-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Дата використання 2019-10-26
BestGirl
28/07/2020
Україна
Цена соответствует качеству
Утюг в доме уже больше года. Легкий, хорошо скользит и быстро нагревается. Выглаживает идеально, особенно при включении сильного парового удара. Через 30 секунд после бездействия в лежачем положении отключается. Эту функцию уже вся семья оценила:) Покупкой довольна на все 100%.
Плюси
не течет, есть вертикальный пар, автоматическое отключение
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Дата використання 2019-07-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Дата використання 2019-07-28