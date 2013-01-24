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Швидше, легше та розумніше
Парова праска Philips Azur Performer поєднує у собі потужні функції та просте використання. Пристрій використовує просту функцію швидкого видалення накипу, нашу 5-зіркову підошву з найкращим ковзанням T-ionicGlide та безпечне автоматичне вимкнення для легкого оптимального прасування. Переглянути усі переваги
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Швидше, легше та розумніше
Парова праска Philips Azur Performer поєднує у собі потужні функції та просте використання. Пристрій використовує просту функцію швидкого видалення накипу, нашу 5-зіркову підошву з найкращим ковзанням T-ionicGlide та безпечне автоматичне вимкнення для легкого оптимального прасування. Переглянути усі переваги
Парова праска
Ціна магазину Philips
Усього:
2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик.
Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
T-ionicGlide – наша підошва з титановим шаром, відзначена 5 зірками, найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин.
Крім вбудованого контейнера для накипу, функція самоочищення підошви дасть змогу видалити найтвердіший накип. Чиста підошва забезпечить кращу подачу пари та результати прасування.
Парова праска автоматично вимикається, коли нею перестати прасувати. Вона вимкнеться через 8 хвилин, якщо її встановлено на підошву, та через 30 секунд, якщо її залишили ввімкненою підошвою до низу чи на боці.
Завдяки автоматичному регулятору пари не потрібно думати про вибір оптимальної кількості пари. Просто виберіть температуру прасування, яка підходить для певного одягу, і прасуйте.
Носик цієї праски Philips Azur Performer забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).
Оптимальна вага праски спрощує її пересування по будь-якому одягу. Це дає змогу прасувати без проблем і легко ставити праску на дошку та на п’яту.
Функція швидкого видалення накипу – це найпростіший спосіб видалення накипу з праски, який гарантує потужну постійну подачу пари на довгі роки.
Швидке та потужне усування складок
Легкість у використанні
Очищення від накипу
GC026/30
GC026/80
GC026/00