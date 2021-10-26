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  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Більше не доступний

Azur Performer PlusПарова праска

GC4520/30

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидше, легше та розумніше

Парова праска Philips Azur Performer поєднує у собі потужні функції та просте використання. Пристрій використовує просту функцію швидкого видалення накипу, нашу 5-зіркову підошву з найкращим ковзанням T-ionicGlide та безпечне автоматичне вимкнення для легкого оптимального прасування.

Переглянути всі переваги

Із нашою підошвою, що поки найкраще ковзає

Швидше, легше та розумніше

  • Пара 50 г/хв.; паровий удар 190 г

  • Підошва T-ionicGlide

  • Безпечне автовимк. + видалення накипу

  • 2600 Вт

2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик.

Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

Постійна подача пари до 50 г/хв – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Паровий удар до 190 г

Паровий удар до 190 г

Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та усунення важких складок.

Технічні характеристики

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  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Пока что лучший утюг!

Выбирала утюг с хорошей постоянной подачей пара, что бы не нажимать все время кнопку. Служит несколько лет, пока без нареканий. Время от времени произвожу чистку от накипи, что очень удобно делать, открыв задний отсек. Подошва легко скользит, не поцарапалась. Разглаживает любые складки. В принципе довольна

Плюси

постоянная подача пара, легко чистить от накипи, утюг сам отключается при бездействии находясь в любом положении, легкий

Мінуси

нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Дата використання 2019-10-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Дата використання 2019-10-26

28/07/2020

Україна

Україна

Цена соответствует качеству

Утюг в доме уже больше года. Легкий, хорошо скользит и быстро нагревается. Выглаживает идеально, особенно при включении сильного парового удара. Через 30 секунд после бездействия в лежачем положении отключается. Эту функцию уже вся семья оценила:) Покупкой довольна на все 100%.

Плюси

не течет, есть вертикальный пар, автоматическое отключение

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Дата використання 2019-07-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Дата використання 2019-07-28

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