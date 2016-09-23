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    Azur Performer Plus

    Парова праска

    GC4525/30
    Загальна оцінка / 5
    • Швидше*, легше та ефективніше Швидше*, легше та ефективніше Швидше*, легше та ефективніше
      -{discount-value}

      Azur Performer Plus Парова праска

      GC4525/30
      Загальна оцінка / 5

      Швидше*, легше та ефективніше

      Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для накипу, який забезпечує надійне очищення праски (а отже тривалу ефективність відпарювання), автоматичний регулятор пари та підошву T-ionicGlide. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Azur Performer Plus Парова праска

      Швидше*, легше та ефективніше

      Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для накипу, який забезпечує надійне очищення праски (а отже тривалу ефективність відпарювання), автоматичний регулятор пари та підошву T-ionicGlide. Переглянути усі переваги

      Швидше*, легше та ефективніше

      Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для накипу, який забезпечує надійне очищення праски (а отже тривалу ефективність відпарювання), автоматичний регулятор пари та підошву T-ionicGlide. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Azur Performer Plus Парова праска

      Швидше*, легше та ефективніше

      Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для накипу, який забезпечує надійне очищення праски (а отже тривалу ефективність відпарювання), автоматичний регулятор пари та підошву T-ionicGlide. Переглянути усі переваги

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        Azur Performer Plus

        Azur Performer Plus

        Парова праска

        - {discount-value}

        Усього:

        Швидше*, легше та ефективніше

        Більш ефективне очищення від накипу за допомогою контейнера для накипу

        • Пара 50 г/хв.; паровий удар 200 г
        • Підошва T-ionicGlide
        • Безпечне автовимк. + видалення накипу
        • 2600 Вт
        2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

        2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

        2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик.

        Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

        Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

        Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        T-ionicGlide: наша найкраща 5-зіркова підошва

        T-ionicGlide: наша найкраща 5-зіркова підошва

        T-ionicGlide – наша підошва з титановим шаром, відзначена 5 зірками, найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин.

        Вбудований контейнер для накипу збирає накип під час прасування

        Вбудований контейнер для накипу збирає накип під час прасування

        Наш спеціальний вбудований контейнер для накипу збирає частинки накипу під час прасування. У процесі самоочищення накип вимивається із праски для забезпечення стабільної ефективності прасування день за днем.

        Самоочищення для ефективного видалення накипу

        Самоочищення для ефективного видалення накипу

        Крім вбудованого контейнера для накипу, функція самоочищення підошви дасть змогу видалити найтвердіший накип. Чиста підошва забезпечить кращу подачу пари та результати прасування.

        Автоматичний регулятор пари для потоку пари відповідно до одягу

        Автоматичний регулятор пари для потоку пари відповідно до одягу

        Завдяки автоматичному регулятору пари не потрібно думати про вибір оптимальної кількості пари. Просто виберіть температуру прасування, яка підходить для певного одягу, і прасуйте.

        Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

        Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

        Носик цієї праски Philips Azur Performer забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).

        Оптимальна вага для легкого маневрування по одягу

        Оптимальна вага для легкого маневрування по одягу

        Оптимальна вага праски спрощує її пересування по будь-якому одягу. Це дає змогу прасувати без проблем і легко ставити праску на дошку та на п’яту.

        Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

        Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

        Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.

        Паровий удар до 200 г

        Паровий удар до 200 г

        Паровий удар до 200 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Ємність резервуара для води
          300  ml
          Постійна подача пари
          50  g/min
          Підошва
          T-ionicGlide
          Потужність
          2600  W
          Безпечне автоматичне вимкнення
          Так
          Паровий удар
          200  g
          М’яка ручка
          Так
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Довжина шнура живлення
          2  m

        • Швидке усунення складок

          Розпилювач води
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          • Вбудований контейнер для накипу
          • Самоочищення

        • Розмір і вага

          Розміри упаковки (ШхВхД)
          34,1 х 30 х 36  cm
          Розміри виробу (ШxВxД)
          16 х 32 х 14  cm
          Загальна вага з упаковкою
          1,75  kg
          Вага праски з платформою
          1,52  kg

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              • У порівнянні із звичайною паровою праскою Philips потужністю 2200 Вт

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