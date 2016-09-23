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Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для накипу, який забезпечує надійне очищення праски (а отже тривалу ефективність відпарювання), автоматичний регулятор пари та підошву T-ionicGlide. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидше*, легше та ефективніше
Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для накипу, який забезпечує надійне очищення праски (а отже тривалу ефективність відпарювання), автоматичний регулятор пари та підошву T-ionicGlide. Переглянути усі переваги
Швидше*, легше та ефективніше
Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для накипу, який забезпечує надійне очищення праски (а отже тривалу ефективність відпарювання), автоматичний регулятор пари та підошву T-ionicGlide. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидше*, легше та ефективніше
Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для накипу, який забезпечує надійне очищення праски (а отже тривалу ефективність відпарювання), автоматичний регулятор пари та підошву T-ionicGlide. Переглянути усі переваги
Парова праска
Усього:
2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик.
Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
T-ionicGlide – наша підошва з титановим шаром, відзначена 5 зірками, найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин.
Наш спеціальний вбудований контейнер для накипу збирає частинки накипу під час прасування. У процесі самоочищення накип вимивається із праски для забезпечення стабільної ефективності прасування день за днем.
Крім вбудованого контейнера для накипу, функція самоочищення підошви дасть змогу видалити найтвердіший накип. Чиста підошва забезпечить кращу подачу пари та результати прасування.
Завдяки автоматичному регулятору пари не потрібно думати про вибір оптимальної кількості пари. Просто виберіть температуру прасування, яка підходить для певного одягу, і прасуйте.
Носик цієї праски Philips Azur Performer забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).
Оптимальна вага праски спрощує її пересування по будь-якому одягу. Це дає змогу прасувати без проблем і легко ставити праску на дошку та на п’яту.
Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.
Паровий удар до 200 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.
Швидке та потужне усування складок
Швидке усунення складок
Видалення накипу
Розмір і вага
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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