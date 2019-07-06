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Більше не доступний
Пара 50 г/хв.; паровий удар 200 г
Підошва T-ionicGlide
Безпечне автовимк. + видалення накипу
2600 Вт
2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик.
Постійна подача пари до 50 г/хв – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
T-ionicGlide – наша підошва з титановим шаром, відзначена 5 зірками, найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин.
Нагороди
5.0
з 5
10
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Katerinaspring13
06/07/2019
Україна
Цей продукт цілком відповідає всім вимогам сучасної домогосподарки
Я повністю задоволена якістю цієї праски.Завдяки матеріалу підошви ні одна найтендітніша річ із гардеробу не була «присмалена».Невелика вага праски також полегшує прасування безмежної кількості одежинок моїх трьох діточок.+чудова функція відпарювання не дає шансу складкам на одязі.Дякую Philips за інновації !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Natmakh
04/07/2019
Україна
Праска легка, функція відпрацювання супер. Взагалі прасує гарно, дійсно не залишає плям
Праска легка, але прасує гарно. Функція відпрацювання супер. З недоліків: так і не знайшли, як відкривається контейнер для видалення накипу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Алюня
04/07/2019
Україна
Дуже добре
Користуюся вже три роки. Якість хороша. Попередня праска Philips відслужила 10 років і якби не впала то ще досі служилала би мені. Бренд працює і постійно вдосконалює свою продукцію.Це дуже добре.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
У порівнянні із звичайною паровою праскою Philips потужністю 2200 Вт