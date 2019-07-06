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Більше не доступний

Azur Performer PlusПарова праска

GC4525/30

5
| (10) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидше*, легше та ефективніше
Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для накипу, який забезпечує надійне очищення праски (а отже тривалу ефективність відпарювання), автоматичний регулятор пари та підошву T-ionicGlide.
Переглянути всі переваги

Більш ефективне очищення від накипу за допомогою контейнера для накипу

Швидше*, легше та ефективніше

  • Пара 50 г/хв.; паровий удар 200 г

  • Підошва T-ionicGlide

  • Безпечне автовимк. + видалення накипу

  • 2600 Вт

2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик.

Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

Постійна подача пари до 50 г/хв – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

T-ionicGlide: наша найкраща 5-зіркова підошва

T-ionicGlide: наша найкраща 5-зіркова підошва

T-ionicGlide – наша підошва з титановим шаром, відзначена 5 зірками, найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин.

Технічні характеристики

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  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

10

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

06/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт цілком відповідає всім вимогам сучасної домогосподарки

Я повністю задоволена якістю цієї праски.Завдяки матеріалу підошви ні одна найтендітніша річ із гардеробу не була «присмалена».Невелика вага праски також полегшує прасування безмежної кількості одежинок моїх трьох діточок.+чудова функція відпарювання не дає шансу складкам на одязі.Дякую Philips за інновації !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

Праска легка, функція відпрацювання супер. Взагалі прасує гарно, дійсно не залишає плям

Праска легка, але прасує гарно. Функція відпрацювання супер. З недоліків: так і не знайшли, як відкривається контейнер для видалення накипу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже добре

Користуюся вже три роки. Якість хороша. Попередня праска Philips відслужила 10 років і якби не впала то ще досі служилала би мені. Бренд працює і постійно вдосконалює свою продукцію.Це дуже добре.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

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      Примітки

      1. У порівнянні із звичайною паровою праскою Philips потужністю 2200 Вт