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Більше не доступний
Постійна подача пари 50 г/хв.
Паровий удар 220 г
Підошва SteamGlide Plus
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування
Постійна подача пари до 50 г/хв – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Нагороди
4.8
з 5
81
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Nikol19
09/11/2021
Україна
Просто чудова праска! Задоволена на всі 100%
Я закохалась в неї! Красива, стильна, прасує речі- просто ідеально, прасувати з нею одне задоволення, а це для мене важливо, тому що я прасую часто і дуже люблю це заняття! А сковзить вона- як по льоду і це кайф!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4554/40 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4554/40 Парова праска
Nazaryus
04/07/2021
Україна
Для сорочок - цілком достатньо!
В основному прасую котонові сорочки! Для цих цілей - праска ідеальна. Тільки якщо не пересушувати одяг, інакше випарювання праски не достатньо. Треба бути обережним з водою, яку заливаєте - тільки кип'ячену фільтровану
Плюси
Ціна, якість, для котонових сорочок - ідеально!
Мінуси
відсутній внутрішній фільтр для доочищення води, але б тоді і ціна була в рази більша!
Цей відгук про Azur GC4554/40 Парова праска
Цей відгук про Azur GC4554/40 Парова праска
A.M.
21/05/2021
Polska
Polecam
jakość , funkcjonalność, prostota w obsłudze, lekkie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko parowe Azure GC4552/00
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko parowe Azure GC4552/00