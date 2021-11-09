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  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
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  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано

Більше не доступний

AzurПарова праска

GC4554/40

4.8
| (81) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Ефективність відпарювання гарантовано
Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго.
Переглянути всі переваги

Із нашою вдосконаленою системою швидкого видалення накипу

Ефективність відпарювання гарантовано

  • Постійна подача пари 50 г/хв.

  • Паровий удар 220 г

  • Підошва SteamGlide Plus

Паровий удар до 220 г розпрасовує важкі складки

Паровий удар до 220 г розпрасовує важкі складки

Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

2500 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування

Подача пари до 50 г/хв найкраще розгладжує складки

Подача пари до 50 г/хв найкраще розгладжує складки

Постійна подача пари до 50 г/хв – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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4.8

з 5

81

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
1

09/11/2021

Україна

Україна

Просто чудова праска! Задоволена на всі 100%

Я закохалась в неї! Красива, стильна, прасує речі- просто ідеально, прасувати з нею одне задоволення, а це для мене важливо, тому що я прасую часто і дуже люблю це заняття! А сковзить вона- як по льоду і це кайф!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4554/40 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4554/40 Парова праска

04/07/2021

Україна

Україна

Для сорочок - цілком достатньо!

В основному прасую котонові сорочки! Для цих цілей - праска ідеальна. Тільки якщо не пересушувати одяг, інакше випарювання праски не достатньо. Треба бути обережним з водою, яку заливаєте - тільки кип'ячену фільтровану

Плюси

Ціна, якість, для котонових сорочок - ідеально!

Мінуси

відсутній внутрішній фільтр для доочищення води, але б тоді і ціна була в рази більша!

Цей відгук про Azur GC4554/40 Парова праска

Цей відгук про Azur GC4554/40 Парова праска

21/05/2021

Polska

Polska

Polecam

jakość , funkcjonalność, prostota w obsłudze, lekkie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko parowe Azure GC4552/00

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko parowe Azure GC4552/00

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