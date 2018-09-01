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Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування
Простий у використанні
Швидке усунення складок
Видалення накипу
Розмір і вага
Екологічність
Гарантія
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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