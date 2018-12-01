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    Azur

    Парова праска

    GC4556/20
    Загальна оцінка / 5
    • Ефективність відпарювання гарантовано Ефективність відпарювання гарантовано Ефективність відпарювання гарантовано
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      Azur Парова праска

      GC4556/20
      Загальна оцінка / 5

      Ефективність відпарювання гарантовано

      Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги

      Azur Парова праска

      Ефективність відпарювання гарантовано

      Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги

      Ефективність відпарювання гарантовано

      Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги

      Azur Парова праска

      Ефективність відпарювання гарантовано

      Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги

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        Azur

        Azur

        Парова праска

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        Усього:

        Ефективність відпарювання гарантовано

        Із нашою вдосконаленою системою швидкого видалення накипу

        • 2500 Вт
        • Постійна подача пари 50 г/хв.
        • Паровий удар 220 г
        • Підошва SteamGlide Plus
        Паровий удар до 220 г розпрасовує важкі складки

        Паровий удар до 220 г розпрасовує важкі складки

        Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

        Подача пари до 50 г/хв. найкраще розгладжує складки

        Подача пари до 50 г/хв. найкраще розгладжує складки

        Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски

        Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски

        Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання

        Підошва SteamGlide Plus для легкого ковзання по будь-якій тканині

        Підошва SteamGlide Plus для легкого ковзання по будь-якій тканині

        Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Plus забезпечує чудове ковзання по будь-якій тканині. Підошва має антипригарне покриття, захист від подряпин і легко чиститься.

        2500 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

        Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Ефективність ковзання підошви
          3  stars
          Назва підошви
          SteamGlide Plus
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Для усіх тканин, які можна прасувати
          Так
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Довжина шнура живлення
          2  m
          Вмонтований штекер
          Так
          Вибір рівня пари на ручці
          Так
          Стійкість підошви до подряпин
          4  stars
          Автоматичне вимкнення
          Так

        • Швидке усунення складок

          Потужність
          2500  W
          Паровий удар
          220  g
          Постійна подача пари
          50  g/min
          Напруга
          240  V
          Готовність до використання
          2  min
          Розпилювач води
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Швидке видалення накипу

        • Розмір і вага

          Вага праски
          1,552  kg
          Розміри упаковки (ШхВхД)
          13,7x16,7x33,2  cm
          Розміри виробу (ШxВxД)
          12,88x15,33x31,95  cm
          Загальна вага з упаковкою
          1,791  kg
          Вага праски з платформою
          1,569  kg

        • Екологічність

          Упаковка пристрою
          100% придатна для переробки
          User manual
          100% перероблений папір

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

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