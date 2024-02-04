КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано

Більше не доступний

AzurПарова праска

GC4556/20

4.8
| (23) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Ефективність відпарювання гарантовано
Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго.
Переглянути всі переваги

Із нашою вдосконаленою системою швидкого видалення накипу

Ефективність відпарювання гарантовано

  • 2500 Вт

  • Постійна подача пари 50 г/хв.

  • Паровий удар 220 г

  • Підошва SteamGlide Plus

Паровий удар до 220 г розпрасовує важкі складки

Паровий удар до 220 г розпрасовує важкі складки

Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

2500 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування

Подача пари до 50 г/хв найкраще розгладжує складки

Подача пари до 50 г/хв найкраще розгладжує складки

Постійна подача пари до 50 г/хв – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.8

з 5

23

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

04/02/2024

Україна

Україна

Праска як праска

Вау ефекту немає, попередня Філіпс 3320 була якісніша хоч і менше споживала по потужності. Виробник Індонезія, попередня була Сінгапур.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4556/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4556/20 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Коли очікування співпали з реаліністю

Я шукала доступну по ціні праску, яка не буде залишати жовтих слідів на білому та круто прасувати паром. По рекомендації консультанта, обрала цю + тут ще симпатичний дизанйн. Праска доволі легка і легко скользить по речам.

Плюси

Стильний дизайн, швидко нагріває, поки не було жодних накипів та проблем

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4556/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4556/20 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Нормальный утюг за не очень большую сумму

Утюг удобный. Выполняет поставленные задачи. Не очень сильный удар паром.

Плюси

цена и качество

Мінуси

нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4556/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4556/20 Парова праска

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.