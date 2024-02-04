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Більше не доступний
2500 Вт
Постійна подача пари 50 г/хв.
Паровий удар 220 г
Підошва SteamGlide Plus
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування
Постійна подача пари до 50 г/хв – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Нагороди
4.8
з 5
23
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Hrs1
04/02/2024
Україна
Праска як праска
Вау ефекту немає, попередня Філіпс 3320 була якісніша хоч і менше споживала по потужності. Виробник Індонезія, попередня була Сінгапур.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4556/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4556/20 Парова праска
09/11/2021
Україна
Коли очікування співпали з реаліністю
Я шукала доступну по ціні праску, яка не буде залишати жовтих слідів на білому та круто прасувати паром. По рекомендації консультанта, обрала цю + тут ще симпатичний дизанйн. Праска доволі легка і легко скользить по речам.
Плюси
Стильний дизайн, швидко нагріває, поки не було жодних накипів та проблем
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4556/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4556/20 Парова праска
09/11/2021
Україна
Нормальный утюг за не очень большую сумму
Утюг удобный. Выполняет поставленные задачи. Не очень сильный удар паром.
Плюси
цена и качество
Мінуси
нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4556/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4556/20 Парова праска