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Ефективність відпарювання гарантовано
Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефективність відпарювання гарантовано
Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги
Ефективність відпарювання гарантовано
Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефективність відпарювання гарантовано
Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання
Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Plus забезпечує чудове ковзання по будь-якій тканині. Підошва має антипригарне покриття, захист від подряпин і легко чиститься.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування
Простий у використанні
Швидке усунення складок
Видалення накипу
Розмір і вага
Екологічність
Гарантія
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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