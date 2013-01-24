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    Azur

    Парова праска

    GC4567/80
    Загальна оцінка / 5
    • Ефективність відпарювання гарантовано Ефективність відпарювання гарантовано Ефективність відпарювання гарантовано
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      Azur Парова праска

      GC4567/80
      Загальна оцінка / 5

      Ефективність відпарювання гарантовано

      Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Azur Парова праска

      Ефективність відпарювання гарантовано

      Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги

      Ефективність відпарювання гарантовано

      Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Azur Парова праска

      Ефективність відпарювання гарантовано

      Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги

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        Azur

        Azur

        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ефективність відпарювання гарантовано

        Із нашою вдосконаленою системою швидкого видалення накипу

        • Постійна подача пари 50 г/хв.
        • Паровий удар 250 г
        • Підошва SteamGlide Advanced
        Паровий удар до 250 г розпрасовує важкі складки

        Паровий удар до 250 г розпрасовує важкі складки

        Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

        2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

        2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

        Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування

        Подача пари до 50 г/хв. найкраще розгладжує складки

        Подача пари до 50 г/хв. найкраще розгладжує складки

        Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски

        Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски

        Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання

        Підошва SteamGlide Advanced для легкого ковзання по будь-якій тканині

        Підошва SteamGlide Advanced для легкого ковзання по будь-якій тканині

        Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Advanced із вдосконаленим титановим шаром та покриттям забезпечує відмінне ковзання по будь-якій тканині. Підошва має захист від прилипання та подряпин і її легко чистити.

        Технічні характеристики

        • Технологія

          Для усіх тканин, які можна прасувати
          Так

        • Швидке усунення складок

          Постійна подача пари
          50  г/хв.
          Потужність
          2600  Вт
          Готовність до використання
          2  хв.
          Паровий удар
          250  г
          Напруга
          240  В
          Розпилювач води
          Так

        • Легкість у використанні

          Ефективність ковзання підошви
          3  зірок
          Назва підошви
          SteamGlide Advanced
          Вмонтований штекер
          Так
          Довжина шнура живлення
          2  м
          Вибір рівня пари на ручці
          Так
          Стійкість підошви до подряпин
          4  зірок
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Система "крапля-стоп"
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Швидке видалення накипу

        • Розмір і вага

          Розміри упаковки (ШхВхД)
          13,7x16,7x33,2  см
          Розміри виробу (ШxВxД)
          12,88x15,33x31,95  см
          Загальна вага з упаковкою
          1,791  кг
          Вага праски
          1,552  кг
          Вага праски з платформою
          1,569  кг

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

        • Екологічність

          Упаковка пристрою
          100% придатна для переробки
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

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