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Azur FreeMotion

Парова праска

GC4595/40
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Загальна оцінка / 5
  • Потужна пара, бездротове прасування Потужна пара, бездротове прасування Потужна пара, бездротове прасування
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    Azur FreeMotion Парова праска

    GC4595/40
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Потужна пара, бездротове прасування

    Парова праска Azur FreeMotion поєднує у собі пару під високим тиском та повну свободу прасування будь-якої тканини у будь-якому місці на дошці. Розумна зарядна платформа із фіксатором для транспортування та індикацією дозволяють зарядити праску за лічені секунди. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Azur FreeMotion Парова праска

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    Парова праска Azur FreeMotion поєднує у собі пару під високим тиском та повну свободу прасування будь-якої тканини у будь-якому місці на дошці. Розумна зарядна платформа із фіксатором для транспортування та індикацією дозволяють зарядити праску за лічені секунди. Переглянути усі переваги

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      Постійна подача пари до 40 г/хв.

      Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

      Прасування без шнура запобігає появі випадкових складок через шнур

      Прасування без шнура запобігає появі випадкових складок через шнур

      Свобода прасування на дошці без шнура. Ви можете ходити навколо дошки та прасувати з будь-якого положення. Шнур не заважатиме вашим рухам, тож Ви зможете переходити з одного боку дошки до іншого.

      Механізм для змотування і зручного зберігання шнура

      Механізм для змотування і зручного зберігання шнура

      Шнур можна намотати навколо п’яти, що дає змогу зручно зберігати пристрій.

      Розумний індикатор зворотного зв’язку

      Розумний індикатор зворотного зв’язку

      Розумний індикатор зворотного зв’язку повідомляє про стан праски в той чи інший момент: синій – готовність до прасування, жовтий – потрібно перезарядити.

      Паровий удар до 180 г

      Паровий удар до 180 г

      Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

      T-ionicGlide: наша найкраща 5-зіркова підошва

      T-ionicGlide: наша найкраща 5-зіркова підошва

      T-ionicGlide – наша підошва з титановим шаром, відзначена 5 зірками, найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин.

      Технічні характеристики

      • Очищення від накипу

        Рішення для очищення від накипу
        Подвійна система активного очищення від накипу
        Підходить для води з крана
        Так

      • Легкість у використанні

        Система "крапля-стоп"
        Так
        Доливання води в будь-який час
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        М’яка ручка
        Так
        Футляр для зберігання
        Фіксатор для транспортування
        Ємність резервуара для води
        300  мл
        Наливання та зливання води
        Дверцята, що відкриваються збоку

      • Швидке та потужне усування складок

        Постійна подача пари
        40  г/хв.
        Потужність
        2600  Вт
        Підошва
        T-ionicGlide
        Розпилення
        Так
        Паровий удар
        180  г
        Різноманітні налаштування пари
        Так
        Вертикальне відпарювання
        Так

      • Надійність

        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Вага праски
        1,5  кг

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