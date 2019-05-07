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Більше не доступний
GC4595/40
Пара 40 г/хв.; паровий удар 180 г
2600 Вт
Підошва T-ionicGlide
Фіксатор для транспортування
Праска 2600 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування будь-якого одягу, який можна прасувати.
Безпечне зберігання на платформі після прасування. Шнур можна намотати навколо корпусу платформи, що дає змогу зручно зберігати пристрій.
Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Нагороди
3.5
з 5
4
Відгуки
Cristinadana
07/05/2019
România
Cel mai bun fier de călcat
Un fier de călcat foarte bun și practic recomand cu toată încrederea
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40
Vanko
14/11/2016
България
Ютията е отлична
Много удачен вариант, защото няма кабел, който да пречи на гладенето. Препоръчвам този модел.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия
Kamelia
05/05/2017
Polska
Niestety, rozczarowanie
Zdecydowałam się na zakup żelazka bezprzewodowego. Wizja prasowania bez kabla była kusząca. Niestety, naładowanie żelazka, nie starcza nawet na wyprasowanie jednej koszuli. KOlejnym ogromnym jak dla mnie minusem jest wyrzut ogromnych ilości pary, w momencie odkładania do ładowarki.
Цей відгук про Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe
Цей відгук про Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe