Потужна пара, бездротове прасування
Парова праска Azur FreeMotion поєднує у собі пару під високим тиском та повну свободу прасування будь-якої тканини у будь-якому місці на дошці. Розумна зарядна платформа із фіксатором для транспортування та індикацією дозволяють зарядити праску за лічені секунди. Переглянути усі переваги
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Потужна пара, бездротове прасування
Парова праска Azur FreeMotion поєднує у собі пару під високим тиском та повну свободу прасування будь-якої тканини у будь-якому місці на дошці. Розумна зарядна платформа із фіксатором для транспортування та індикацією дозволяють зарядити праску за лічені секунди. Переглянути усі переваги
Праска 2600 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування будь-якого одягу, який можна прасувати.
Безпечне зберігання на платформі після прасування. Шнур можна намотати навколо корпусу платформи, що дає змогу зручно зберігати пристрій.
Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Свобода прасування на дошці без шнура. Ви можете ходити навколо дошки та прасувати з будь-якого положення. Шнур не заважатиме вашим рухам, тож Ви зможете переходити з одного боку дошки до іншого.
Шнур можна намотати навколо п’яти, що дає змогу зручно зберігати пристрій.
Розумний індикатор зворотного зв’язку повідомляє про стан праски в той чи інший момент: синій – готовність до прасування, жовтий – потрібно перезарядити.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
T-ionicGlide – наша підошва з титановим шаром, відзначена 5 зірками, найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин.
Очищення від накипу
Легкість у використанні
Швидке та потужне усування складок
Надійність
Вага та розміри
GC026/30
GC026/80
GC026/00