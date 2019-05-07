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  • Потужна пара, бездротове прасування
  • Потужна пара, бездротове прасування
  • Потужна пара, бездротове прасування
  • Потужна пара, бездротове прасування
  • Потужна пара, бездротове прасування
  • Потужна пара, бездротове прасування
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  • Потужна пара, бездротове прасування
  • Потужна пара, бездротове прасування
  • Потужна пара, бездротове прасування
  • Потужна пара, бездротове прасування
  • Потужна пара, бездротове прасування

Більше не доступний

Azur FreeMotionПарова праска

GC4595/40

3.5
| (4) Відгуки

1 нагорода

Потужна пара, бездротове прасування
Парова праска Azur FreeMotion поєднує у собі пару під високим тиском та повну свободу прасування будь-якої тканини у будь-якому місці на дошці. Розумна зарядна платформа із фіксатором для транспортування та індикацією дозволяють зарядити праску за лічені секунди.
Переглянути всі переваги

Надшвидке ковзання з T-ionicGlide

Потужна пара, бездротове прасування

  • Пара 40 г/хв.; паровий удар 180 г

  • 2600 Вт

  • Підошва T-ionicGlide

  • Фіксатор для транспортування

Праска 2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

Праска 2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

Праска 2600 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування будь-якого одягу, який можна прасувати.

Блокування праски для транспортування – для безпечного зберігання після прасування

Блокування праски для транспортування – для безпечного зберігання після прасування

Безпечне зберігання на платформі після прасування. Шнур можна намотати навколо корпусу платформи, що дає змогу зручно зберігати пристрій.

Постійна подача пари до 40 г/хв.

Постійна подача пари до 40 г/хв.

Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.5

з 5

4

Відгуки

4
2

07/05/2019

România

România

Cel mai bun fier de călcat

Un fier de călcat foarte bun și practic recomand cu toată încrederea

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40

14/11/2016

България

България

Ютията е отлична

Много удачен вариант, защото няма кабел, който да пречи на гладенето. Препоръчвам този модел.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия

05/05/2017

Polska

Polska

Niestety, rozczarowanie

Zdecydowałam się na zakup żelazka bezprzewodowego. Wizja prasowania bez kabla była kusząca. Niestety, naładowanie żelazka, nie starcza nawet na wyprasowanie jednej koszuli. KOlejnym ogromnym jak dla mnie minusem jest wyrzut ogromnych ilości pary, w momencie odkładania do ładowarki.

Цей відгук про Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe

Цей відгук про Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe

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