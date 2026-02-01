Свобода руху, свобода вибору

Більше ніяких компромісів між свободою руху та якістю прасування. Azur FreeMotion працює як звична праска, але без дроту. Заряджайте її на базі, поки складаєте одяг для прасування. Складки важко піддаються прасуванню? Просто перемкніть праску на дротовий режим для безперебійної потужності.