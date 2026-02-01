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Більше не доступний
GC4810/02
Свобода руху, свобода вибору
Більше ніяких компромісів між свободою руху та якістю прасування. Azur FreeMotion працює як звична праска, але без дроту. Заряджайте її на базі, поки складаєте одяг для прасування. Складки важко піддаються прасуванню? Просто перемкніть праску на дротовий режим для безперебійної потужності.
Пара 30 г/хв.; паровий удар 160 г
Підошва Anodilium
Праска 2000 Вт
Функція 2-в-1 дає Вам потужну бездротову парову праску, яку можна легко перетворити у дротову праску. Насолоджуйтеся надзвичайною свободою руху в бездротовому режимі, не міняючи способу прасування: праска самостійно заряджатиметься на док-станції, поки Ви складаєте одяг для прасування. Тканина, яку важко розпрасувати? Встановіть перемикач режиму в положення прасування зі шнуром і прасуйте, як звичайною паровою праскою.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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