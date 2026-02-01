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  • Standard Product Photo Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron
  • Standard Product Photo Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron

Більше не доступний

AZUR 2-in-1Бездротова парова праска

GC4810/02

1 нагорода

Свобода руху, свобода вибору

Більше ніяких компромісів між свободою руху та якістю прасування. Azur FreeMotion працює як звична праска, але без дроту. Заряджайте її на базі, поки складаєте одяг для прасування. Складки важко піддаються прасуванню? Просто перемкніть праску на дротовий режим для безперебійної потужності.

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Потужна пара, зі шнуром чи без нього

Свобода руху, свобода вибору

  • Пара 30 г/хв.; паровий удар 160 г

  • Підошва Anodilium

  • Праска 2000 Вт

2-в-1: чудова бездротова і потужна парова праска

2-в-1: чудова бездротова і потужна парова праска

Функція 2-в-1 дає Вам потужну бездротову парову праску, яку можна легко перетворити у дротову праску. Насолоджуйтеся надзвичайною свободою руху в бездротовому режимі, не міняючи способу прасування: праска самостійно заряджатиметься на док-станції, поки Ви складаєте одяг для прасування. Тканина, яку важко розпрасувати? Встановіть перемикач режиму в положення прасування зі шнуром і прасуйте, як звичайною паровою праскою.

Паровий удар до 160 г

Паровий удар до 160 г

Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

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