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AZUR 2-in-1 Бездротова парова праска

Більше не доступний

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AZUR 2-in-1Бездротова парова праска

GC4810/02

AZUR 2-in-1 Бездротова парова праска

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Consumer Care Book Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron - English (US)

  • PDF файл, 608 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron GC4810/02 - English (US)

  • PDF файл, 25.5 kB
  • 13 March 2026

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