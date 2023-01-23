КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати
  • Щоразу чудові результати

Більше не доступний

AzurПарова праска Azur

GC4909/60

4.6
| (104) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Щоразу чудові результати
Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин.
Переглянути всі переваги

Із нашою підошвою з найкращим захистом від подряпин

Щоразу чудові результати

  • 3000 Вт

  • Постійна подача пари 55 г/хв

  • Паровий удар 250 г

  • Підошва SteamGlide Elite

Паровий удар до 250 г розпрасовує важкі складки

Паровий удар до 250 г розпрасовує важкі складки

Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування

Подача пари до 55 г/хв для швидшого усунення складок

Подача пари до 55 г/хв для швидшого усунення складок

Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 50% більше пари для швидшого усунення складок.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.6

з 5

104

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

23/01/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

ЧУДОво! Дружина задоволена!!!

Все чудово, працює прекрасно, дружина задоволена. Щиро дякуємо! Хай цей високий рівень якості супроводжує ваші вироби завжди і успіх вам гарантований!!!

Плюси

Хороший виріб

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4909/60 Парова праска Azur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4909/60 Парова праска Azur

10/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Просто класний

Дуже сподобався. Починаючи від якості збірки, закінчуючи кількістю та якістю пари. Прасує одяг швидко. Зручно тримається в руці. Довгий шнур. Широкий отвір для заливу води. Не люфтить та не скріпить.

Плюси

Якісний продукт

Мінуси

Не має

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4909/60 Парова праска Azur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4909/60 Парова праска Azur

27/01/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий функціонал

Дизайн, якість, стабільність роботи. В загальному виконує бажані функції.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4909/60 Парова праска Azur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4909/60 Парова праска Azur

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.