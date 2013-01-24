Щоразу чудові результати
Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Щоразу чудові результати
Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин. Переглянути усі переваги
Щоразу чудові результати
Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Щоразу чудові результати
Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин. Переглянути усі переваги
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування
Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 50% більше пари для швидшого усунення складок.
Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання
Праска вимкнеться сама, якщо її залишити без руху. Будучи на підошві, вона автоматично вимкнеться через 30 секунд, а на п’яті – через 8 хвилин.
Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.
Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.
Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Elite – це наша найкраща підошва, що відмінно ковзає та має максимальний захист від подряпин.
Технологія
Швидке усунення складок
Легкість у використанні
Видалення накипу
Розмір і вага
Гарантія
Екологічність
GC026/00
GC026/30
GC026/80