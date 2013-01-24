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Azur

Парова праска

GC4909/60
Загальна оцінка / 5
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    Azur Парова праска

    GC4909/60
    Загальна оцінка / 5

    Щоразу чудові результати

    Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин. Переглянути усі переваги

    Azur Парова праска

    Щоразу чудові результати

    Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин. Переглянути усі переваги

    Щоразу чудові результати

    Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин. Переглянути усі переваги

    Azur Парова праска

    Щоразу чудові результати

    Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин. Переглянути усі переваги

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      Щоразу чудові результати

      Із нашою підошвою з найкращим захистом від подряпин

      • Постійна подача пари 55 г/хв.
      • Паровий удар 250 г
      • Підошва SteamGlide Elite
      Паровий удар до 250 г розпрасовує важкі складки

      Паровий удар до 250 г розпрасовує важкі складки

      Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

      3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

      3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

      Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування

      Подача пари до 55 г/хв. для швидшого усунення складок

      Подача пари до 55 г/хв. для швидшого усунення складок

      Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 50% більше пари для швидшого усунення складок.

      Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски

      Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски

      Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання

      Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

      Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

      Праска вимкнеться сама, якщо її залишити без руху. Будучи на підошві, вона автоматично вимкнеться через 30 секунд, а на п’яті – через 8 хвилин.

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.

      Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

      Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

      Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

      SteamGlide Elite – наша підошва, що найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин

      SteamGlide Elite – наша підошва, що найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин

      Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Elite – це наша найкраща підошва, що відмінно ковзає та має максимальний захист від подряпин.

      Технічні характеристики

      • Технологія

        Для усіх тканин, які можна прасувати
        Так

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        55  г/хв.
        Потужність
        3000  Вт
        Тиск
        55 г/хв.
        Готовність до використання
        2  хв.
        Паровий удар
        250  г
        Регулювання рівня подачі пари
        Так
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Напруга
        240  В
        Розпилювач води
        Так

      • Легкість у використанні

        Ефективність ковзання підошви
        4  зірок
        Назва підошви
        SteamGlide Elite
        Ємність резервуара для води
        300  мл
        Вільний шнур (повертається)
        Вільний на 360 градусів шнур
        Система "крапля-стоп"
        Так
        Вмонтований штекер
        Так
        Довжина шнура живлення
        3  м
        Вибір рівня пари на ручці
        Так
        Стійкість підошви до подряпин
        5  зірок
        Можна використовувати водопровідну воду
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Сигнальний індикатор
        Так

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Швидке видалення накипу

      • Розмір і вага

        Розміри упаковки (ШхВхД)
        13,7 x 16,7 x 33,2  см
        Розміри виробу (ШxВxД)
        12,88 x 15,33 x 31,95  см
        Загальна вага з упаковкою
        1,908  кг
        Вага праски
        1,669  кг

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Екологічність

        Упаковка пристрою
        100% придатна для переробки
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

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