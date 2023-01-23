Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
3000 Вт
Постійна подача пари 55 г/хв
Паровий удар 250 г
Підошва SteamGlide Elite
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування
Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 50% більше пари для швидшого усунення складок.
Нагороди
4.6
з 5
104
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
poSOL
23/01/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
ЧУДОво! Дружина задоволена!!!
Все чудово, працює прекрасно, дружина задоволена. Щиро дякуємо! Хай цей високий рівень якості супроводжує ваші вироби завжди і успіх вам гарантований!!!
Плюси
Хороший виріб
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Dri3sert
10/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Просто класний
Дуже сподобався. Починаючи від якості збірки, закінчуючи кількістю та якістю пари. Прасує одяг швидко. Зручно тримається в руці. Довгий шнур. Широкий отвір для заливу води. Не люфтить та не скріпить.
Плюси
Якісний продукт
Мінуси
Не має
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Etalon_88
27/01/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудовий функціонал
Дизайн, якість, стабільність роботи. В загальному виконує бажані функції.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4909/60 Парова праска Azur