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  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань

Більше не доступний

PerfectCare AzurПарова праска

GC4919/80

1 нагорода

Прасування без турбот, без налаштувань
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше.
Переглянути всі переваги

Глибоке іонізоване відпарювання для оптимального, гігієнічного прасування

Прасування без турбот, без налаштувань

  • Пара 50 г/хв.; паровий удар 200 г

  • Підошва T-ionicGlide

  • Безпечне автовимк. + видалення накипу

  • Безпечна д/тканин, які можна прасувати

Технологія OptimalTemp: ідеальне поєднання температури

Технологія OptimalTemp: ідеальне поєднання температури

Найновіше революційне досягнення для прасування з ідеальним поєднанням пари та температури. Для Вас воно означає швидке прасування з чудовими результатами розгладжування важких складок без жодних налаштувань, яке буде безпечним для всіх тканин, які можна прасувати. Поєднання пари та температури ідеальне, оскільки (1) розумний процесор встановлює потрібну температуру, а (2) технологія HeatFlow забезпечує рівновагу в поєднанні пари та температури.

100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.

100% швидкість для усіх типів тканин – швидшої парової праски не існує

100% швидкість прасування без сортування. Прасуйте всі свої речі за допомогою ефективнішої подачі пари.

Технічні характеристики

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