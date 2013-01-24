  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Офіційна гарантія

  • Повернення протягом 30 днів

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    PerfectCare Azur

    Парова праска

    GC4929/80
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Найшвидша парова праска Philips* Найшвидша парова праска Philips* Найшвидша парова праска Philips*
      -{discount-value}

      PerfectCare Azur Парова праска

      GC4929/80
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Найшвидша парова праска Philips*

      Безпечно прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – джинс, шовк, льон, кашемір – за один раз у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше та швидше. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      PerfectCare Azur Парова праска

      Найшвидша парова праска Philips*

      Безпечно прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – джинс, шовк, льон, кашемір – за один раз у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше та швидше. Переглянути усі переваги

      Найшвидша парова праска Philips*

      Безпечно прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – джинс, шовк, льон, кашемір – за один раз у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше та швидше. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      PerfectCare Azur Парова праска

      Найшвидша парова праска Philips*

      Безпечно прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – джинс, шовк, льон, кашемір – за один раз у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше та швидше. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Парова праска

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитись усі аксессуары
        PerfectCare Azur

        PerfectCare Azur

        Парова праска

        Усього:

        Найшвидша парова праска Philips*

        Від джинсів до шовку за один раз

        • Пара 50 г/хв.; паровий удар 220 г
        • Підошва T-ionicGlide
        • Безпечне автовимк. + видалення накипу
        • Безпечна д/тканин, які можна прасувати
        Паровий удар до 220 г

        Паровий удар до 220 г

        Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

        Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

        Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

        Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        Інноваційна напрямна для шнура

        Інноваційна напрямна для шнура

        Інноваційну напрямну для шнура достатньо защіпнути на дошці, а вона відводитиме шнур убік під час прасування.

        T-ionicGlide: наша найкраща 5-зіркова підошва

        T-ionicGlide: наша найкраща 5-зіркова підошва

        T-ionicGlide – це найкраща підошва Philips. Новий стандарт ковзання та захисту від подряпин для прасок OptimalTemp. Нове запатентоване покриття забезпечить виняткові результати. Ретельно сконструйована форма та вентиляційні отвори забезпечать рівномірний розподіл пари для легкого розпрасовування складок паровою праскою.

        Глибоке іонізоване відпарювання для оптимального, гігієнічного прасування

        Глибоке іонізоване відпарювання для оптимального, гігієнічного прасування

        Унікальна комбінація іонів автоматично подається в пару, що забезпечує оптимальне гігієнічне прасування будь-якого одягу, який можна прасувати.

        Підходить для водопровідної води та має подвійну систему активного очищення від накипу

        Підходить для водопровідної води та має подвійну систему активного очищення від накипу

        Парова праска PerfectCare Azur призначена для використання водопровідної води. Подвійна система активного очищення від накипу – це розумне поєднання гранул для чищення від накипу та регулярне самоочищення зменшують накопичення накипу. Для найкращих результатів прасування радимо користуватися демінералізованою водою. Це забезпечить постійну подачу пари з праски.

        Технологія OptimalTemp: ідеальне поєднання температури

        Технологія OptimalTemp: ідеальне поєднання температури

        Найновіше революційне досягнення для прасування з ідеальним поєднанням пари та температури. Для Вас воно означає швидке прасування з чудовими результатами розгладжування важких складок без жодних налаштувань, яке буде безпечним для всіх тканин, які можна прасувати. Поєднання пари та температури ідеальне, оскільки (1) розумний процесор встановлює потрібну температуру, а (2) технологія HeatFlow забезпечує рівновагу в поєднанні пари та температури.

        100% легкість у використанні, без жодних регулювань

        100% легкість у використанні, без жодних регулювань

        100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, без очікування та регулювання температури праски.

        100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

        100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

        100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.

        3000 Вт для швидкого нагрівання праски

        Праска 3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування будь-якого одягу, який можна прасувати

        100% швидкість для усіх типів тканин – швидшої парової праски не існує

        100% швидкість прасування без сортування. Прасуйте всі свої речі за допомогою ефективнішої подачі пари.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Паровий удар
          220 g
          Пристосування для шнура
          Затискач для шнура
          М’яка ручка
          Так
          Розпилення
          Так
          Напрямна для шнура
          Так
          Ємність резервуара для води
          350 ml
          Безпечне автоматичне вимкнення
          Так
          Наливання та зливання води
          Надзвичайно великий отвір для наливання води
          Потужність
          3000 W
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Вага праски
          1,75 kg
          Довжина шнура живлення
          2,5 m
          Постійна подача пари
          50 г/хв.
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 180 градусів шнур
          Склянка для наливання води
          Так
          Технологія OptimalTEMP
          Так
          Підошва
          T-ionicGlide

        • Очищення від накипу

          Рішення для очищення від накипу
          Подвійна система активного очищення від накипу
          Нагадування про очищення від накипу
          Так
          Підходить для води з крана
          Так

        • Надійність

          Посібник користувача
          100% перероблений папір
          Економія енергії*
          10 %

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари для цього виробу

        Дивитись усі аксессуары

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Відгуки

              Оцініть цей продукт першим

              • Порівняльні випробування з паровими прасками Philips
              • порівняно з іншими прасками Philips без функції відпарювання

              Оплата

              Ми приймаємо наступні способи оплати
              • Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання

              Часті запитання
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips