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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Пара 50 г/хв.; паровий удар 220 г
Підошва T-ionicGlide
Безпечне автовимк. + видалення накипу
Безпечна д/тканин, які можна прасувати
Праска 3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування будь-якого одягу, який можна прасувати
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Нагороди
5.0
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
zofia54
23/04/2017
Polska
Polecam to inteligentne żelazko
Wszystkie funkcje zgodne z opisem, dostosowuje się samo z temperaturą do określonego materiału, prasuje bardzo dobrze.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Pati26
03/10/2016
Polska
Godny polecenia
Nie jestem specjalista w prasowaniu, jadnak kilkoma żelazkami prasowałam. Moge śmiało powiedzieć że tym żelazkiem prasuje sie dużo łatwiej niż tradycyjnym, bardzo łatwo rozprasowuje się mocne zagniecenia. Co dla mnie najważniejsze nie trzeba ustawiać temperatury, niestety nigdy nie wiem jaka jest odpowiednia. Żelazko gładko sunie po każdym materiale, a co ważne można go używać w pionie dzięki czemu łatwo i szybko można odświeżyć płaszcz czy kurtkę po leżakowaniu w szafie. Jedyna rzeczą do jakiej moge się przyczepić to że przy dużej ilość prasowania dość często trzeba dolewać wody nawet na programie Eco, z drugiej strony to żelazko parowe więc nie ma się co dziwić.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
bednarek
16/07/2016
Polska
Jestem zadowolony, ale...
Jestem zadowolony z użytkowania żelazka. Ładnie rozprasowuje zagniecenia i duży plus że nie trzeba zmieniać temperatury przy zmianie materiału. W moim przypadku co dziennie przed pracą prasuje dżinsy i koszule, żelazko sprawdza się w 100%. Ale... Na 3000W to rozgrzewa się baaaardzo długo. Dokładnie 2 min. mierzone stoperem. Poprzedni mój philips GC3109 który miał 1960W robił to w 1 min do trzech kropek. A tu mamy o 1000W więcej a dwa razy dłużej trzeba czekać. Wiec pomysł miałem inny na to: idę pod prysznic a niech żelazko w tym czasie się grzeje... A tu problem 2: Wyłącza się po 3 min i trzeba rozgrzewać je na nowo! Ale w jakości prasowania jednak oznajmiam że Kozak!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Порівняльні випробування з паровими прасками Philips
порівняно з іншими прасками Philips без функції відпарювання