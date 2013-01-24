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Найшвидша парова праска Philips*
Безпечно прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – джинс, шовк, льон, кашемір – за один раз у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше та швидше. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найшвидша парова праска Philips*
Безпечно прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – джинс, шовк, льон, кашемір – за один раз у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше та швидше. Переглянути усі переваги
Найшвидша парова праска Philips*
Безпечно прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – джинс, шовк, льон, кашемір – за один раз у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше та швидше. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найшвидша парова праска Philips*
Безпечно прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – джинс, шовк, льон, кашемір – за один раз у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше та швидше. Переглянути усі переваги
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Інноваційну напрямну для шнура достатньо защіпнути на дошці, а вона відводитиме шнур убік під час прасування.
T-ionicGlide – це найкраща підошва Philips. Новий стандарт ковзання та захисту від подряпин для прасок OptimalTemp. Нове запатентоване покриття забезпечить виняткові результати. Ретельно сконструйована форма та вентиляційні отвори забезпечать рівномірний розподіл пари для легкого розпрасовування складок паровою праскою.
Унікальна комбінація іонів автоматично подається в пару, що забезпечує оптимальне гігієнічне прасування будь-якого одягу, який можна прасувати.
Парова праска PerfectCare Azur призначена для використання водопровідної води. Подвійна система активного очищення від накипу – це розумне поєднання гранул для чищення від накипу та регулярне самоочищення зменшують накопичення накипу. Для найкращих результатів прасування радимо користуватися демінералізованою водою. Це забезпечить постійну подачу пари з праски.
Найновіше революційне досягнення для прасування з ідеальним поєднанням пари та температури. Для Вас воно означає швидке прасування з чудовими результатами розгладжування важких складок без жодних налаштувань, яке буде безпечним для всіх тканин, які можна прасувати. Поєднання пари та температури ідеальне, оскільки (1) розумний процесор встановлює потрібну температуру, а (2) технологія HeatFlow забезпечує рівновагу в поєднанні пари та температури.
100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, без очікування та регулювання температури праски.
100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.
Праска 3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування будь-якого одягу, який можна прасувати
100% швидкість прасування без сортування. Прасуйте всі свої речі за допомогою ефективнішої подачі пари.
Швидке та потужне усування складок
Очищення від накипу
Надійність
GC026/80
GC026/30
GC026/00