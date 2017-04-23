Jestem zadowolony z użytkowania żelazka. Ładnie rozprasowuje zagniecenia i duży plus że nie trzeba zmieniać temperatury przy zmianie materiału. W moim przypadku co dziennie przed pracą prasuje dżinsy i koszule, żelazko sprawdza się w 100%. Ale... Na 3000W to rozgrzewa się baaaardzo długo. Dokładnie 2 min. mierzone stoperem. Poprzedni mój philips GC3109 który miał 1960W robił to w 1 min do trzech kropek. A tu mamy o 1000W więcej a dwa razy dłużej trzeba czekać. Wiec pomysł miałem inny na to: idę pod prysznic a niech żelazko w tym czasie się grzeje... A tu problem 2: Wyłącza się po 3 min i trzeba rozgrzewać je na nowo! Ale w jakości prasowania jednak oznajmiam że Kozak!