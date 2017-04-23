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  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
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  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*

Більше не доступний

PerfectCare AzurПарова праска

GC4929/80

5
| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Найшвидша парова праска Philips*
Безпечно прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – джинс, шовк, льон, кашемір – за один раз у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше та швидше.
Переглянути всі переваги

Від джинсів до шовку за один раз

Найшвидша парова праска Philips*

  • Пара 50 г/хв.; паровий удар 220 г

  • Підошва T-ionicGlide

  • Безпечне автовимк. + видалення накипу

  • Безпечна д/тканин, які можна прасувати

3000 Вт для швидкого нагрівання праски

Праска 3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування будь-якого одягу, який можна прасувати

Паровий удар до 220 г

Паровий удар до 220 г

Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

23/04/2017

Polska

Polska

Polecam to inteligentne żelazko

Wszystkie funkcje zgodne z opisem, dostosowuje się samo z temperaturą do określonego materiału, prasuje bardzo dobrze.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

03/10/2016

Polska

Polska

Godny polecenia

Nie jestem specjalista w prasowaniu, jadnak kilkoma żelazkami prasowałam. Moge śmiało powiedzieć że tym żelazkiem prasuje sie dużo łatwiej niż tradycyjnym, bardzo łatwo rozprasowuje się mocne zagniecenia. Co dla mnie najważniejsze nie trzeba ustawiać temperatury, niestety nigdy nie wiem jaka jest odpowiednia. Żelazko gładko sunie po każdym materiale, a co ważne można go używać w pionie dzięki czemu łatwo i szybko można odświeżyć płaszcz czy kurtkę po leżakowaniu w szafie. Jedyna rzeczą do jakiej moge się przyczepić to że przy dużej ilość prasowania dość często trzeba dolewać wody nawet na programie Eco, z drugiej strony to żelazko parowe więc nie ma się co dziwić.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

16/07/2016

Polska

Polska

Jestem zadowolony, ale...

Jestem zadowolony z użytkowania żelazka. Ładnie rozprasowuje zagniecenia i duży plus że nie trzeba zmieniać temperatury przy zmianie materiału. W moim przypadku co dziennie przed pracą prasuje dżinsy i koszule, żelazko sprawdza się w 100%. Ale... Na 3000W to rozgrzewa się baaaardzo długo. Dokładnie 2 min. mierzone stoperem. Poprzedni mój philips GC3109 który miał 1960W robił to w 1 min do trzech kropek. A tu mamy o 1000W więcej a dwa razy dłużej trzeba czekać. Wiec pomysł miałem inny na to: idę pod prysznic a niech żelazko w tym czasie się grzeje... A tu problem 2: Wyłącza się po 3 min i trzeba rozgrzewać je na nowo! Ale w jakości prasowania jednak oznajmiam że Kozak!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

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      Примітки

      1. Порівняльні випробування з паровими прасками Philips

      2. порівняно з іншими прасками Philips без функції відпарювання