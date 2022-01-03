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Більше не доступний
Технологія OptimalTEMP
Постійна подача пари 55 г/хв
Паровий удар 240 г
Підошва SteamGlide Plus
Ми гарантуємо, що завдяки технології OptimalTEMP ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Ви можете безпечно прасувати всі типи тканин – джинс, шовк, льон, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури або попереднього сортування одягу. Парова праска Philips із технологією OptimalTEMP забезпечує легше та швидше прасування. Праска протестована незалежними експертами текстильної галузі.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування
Надзвичайно довгий 3-метровий шнур забезпечує максимальний доступ та зручність.
Нагороди
4.6
з 5
57
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
VPerec
03/01/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Бомба-ракета
Дуже сучасна праска! Сама підбирає температуру прасування. Не залишає на речах бруду з накипу.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Victoriia_m7
30/10/2021
Україна
Найкраща праска, яка у мене була
Давно хотіла праску, за допомогою якої я зможу швидко та якісно попрасувати одяг чоловіка з великою кількістю кишень. Ця праска просто ідеально підходить для цієї мети, а прасувати інші речі нею просто задоволення. Праска не занадто важка, швидко нагрівається, зручна у руці.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Марися
28/10/2021
Україна
Бережно прасує навіть делікатні тканини.
Користуюсь приблизно пів року. Дуже хороша праска. не потрібно регулювати температуру і тип тканин. Він зробить це за вас. А режим пари можна налаштувати самому на свій смак. Паровий удар доволі потужний. Праска ковзає дуже добре. Не пошкоджує делікатні тканини і гарно розгладжує навіть грубі речі.Має гарний зовнішній виглядРекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Усі тканини, які можна прасувати
Порівняно з GC4910