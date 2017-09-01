Режим DynamiQ, інтелектуальна подача пари для ідеальних результатів

У парових прасках використовується найбільш вдосконалений датчик руху DynamiQ, який точно знає, як праска рухається і коли вона у стані бездіяльності. Режим відпарювання DynamiQ автоматично подає ідеальний об’єм пари, коли це потрібно під час прасування для його пришвидшення. Пара починає подаватися автоматично, коли праска рухається, і перестає подаватися, коли Ви зупиняєтесь, для максимальної зручності та легкого прасування.