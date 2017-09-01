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      Azur Elite Парова праска з технологією OptimalTEMP

      GC5036/20

      Наша найрозумніша та найпотужніша парова праска

      Потужна, інтелектуальна праска дозволяє отримати чудові результати швидше. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без ризику спалити речі завдяки технології OptimalTEMP. Вдосконалений режим відпарювання DynamiQ забезпечує ідеальну кількість потужної пари, коли це потрібно.*

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      Azur Elite Парова праска з технологією OptimalTEMP

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      Azur Elite

      Парова праска з технологією OptimalTEMP

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      Наша найрозумніша та найпотужніша парова праска

      Не пропалить Ваші речі, з інтелектуальною подачею пари

      • Технологія OptimalTEMP
      • Постійна подача пари 70 г/хв.
      • Паровий удар 260 г
      • Підошва SteamGlide Advanced
      Технологія OptimalTEMP: не пропалить Ваші речі, жодних налаштувань

      Технологія OptimalTEMP: не пропалить Ваші речі, жодних налаштувань

      Ми гарантуємо, що завдяки технології OptimalTEMP ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Ви можете безпечно прасувати всі типи тканин – джинс, шовк, льон, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури або попереднього сортування одягу. Парова праска Philips із технологією OptimalTEMP забезпечує легше та швидше прасування. Праска протестована незалежними експертами текстильної галузі.

      Зручні режими відпарювання: DynamiQ, MAX, ECO та OFF

      Зручні режими відпарювання: DynamiQ, MAX, ECO та OFF

      Вибирайте з-поміж різних режимів відпарювання. Режим DynamiQ автоматично забезпечує ідеальну кількість пари, коли це потрібно, режим MAX дозволяє здолати важкі складки за допомогою потужної постійної подачі пари, режим ECO із мінімальною постійною подачею пари заощаджує до 20% енергії, а режим OFF дозволяє вимкнути функцію відпарювання.

      Режим DynamiQ, інтелектуальна подача пари для ідеальних результатів

      Режим DynamiQ, інтелектуальна подача пари для ідеальних результатів

      У парових прасках використовується найбільш вдосконалений датчик руху DynamiQ, який точно знає, як праска рухається і коли вона у стані бездіяльності. Режим відпарювання DynamiQ автоматично подає ідеальний об’єм пари, коли це потрібно під час прасування для його пришвидшення. Пара починає подаватися автоматично, коли праска рухається, і перестає подаватися, коли Ви зупиняєтесь, для максимальної зручності та легкого прасування.

      3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

      3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

      Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування

      Помпа з функцією турбо-відпарювання подає на 50% більше пари через тканину*

      Помпа з функцією турбо-відпарювання подає на 50% більше пари через тканину*

      Наша вбудована помпа з функцією турбо-відпарювання подає на 50% більше потужної постійної пари, завдяки чому складки зникають ще швидше.

      Підошва SteamGlide Advanced, відмінне ковзання та надійність

      Підошва SteamGlide Advanced, відмінне ковзання та надійність

      Наша чудова підошва SteamGlide Advanced забезпечує гладке ковзання по будь-якій тканині. Її платформа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за алюмінієву платформу, а наше запатентоване 6-шарове покриття із вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині для найшвидших результатів.

      Подача пари до 70 г/хв. для швидшого усунення складок

      Подача пари до 70 г/хв. для швидшого усунення складок

      Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 50% більше пари для швидшого усунення складок.

      Паровий удар до 260 г розпрасовує важкі складки

      Паровий удар до 260 г розпрасовує важкі складки

      Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

      Швидке видалення накипу за 15 сек. для тривалої ефективності відпарювання

      Швидке видалення накипу за 15 сек. для тривалої ефективності відпарювання

      Вдосконалена технологія створення пари легко руйнує накип і збирає у 5 разів більше накипу* в контейнері. Завдяки функції швидкого видалення накипу контейнер можна легко вийняти і спорожнити за 15 секунд для тривалої ефективності відпарювання щодня.

      Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

      Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

      Праска вимкнеться сама, якщо її залишити без руху. Будучи на підошві, вона автоматично вимкнеться через 30 секунд, а на п’яті – через 8 хвилин.

      Технічні характеристики

      • Простота використання

        Ємність резервуара для води
        350  ml
        Назва підошви
        SteamGlide Advanced
        Система «крапля-стоп»
        Так
        Довжина шнура живлення
        2,5  m
        Додаткова стійкість на п’яті
        Так
        Надзвичайно великий отвір для наливання води
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Швидке усунення складок

        Потужність
        3000  W
        Паровий удар
        260  g
        Постійна подача пари
        70  g/min
        Вертикальне відпарювання
        Так

      • Екологічність

        Енергоощадний режим
        Так
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Швидке видалення накипу

      • Розмір і вага

        Розміри виробу (Ш x В x Д)
        33,3 x 17,5 x 13,5  cm

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      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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      • Усі тканини, які можна прасувати
      • Порівняно з GC4910

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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