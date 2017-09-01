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GC5036/20
Наша найрозумніша та найпотужніша парова праска
Потужна, інтелектуальна праска дозволяє отримати чудові результати швидше. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без ризику спалити речі завдяки технології OptimalTEMP. Вдосконалений режим відпарювання DynamiQ забезпечує ідеальну кількість потужної пари, коли це потрібно.*Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Парова праска з технологією OptimalTEMP
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Ми гарантуємо, що завдяки технології OptimalTEMP ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Ви можете безпечно прасувати всі типи тканин – джинс, шовк, льон, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури або попереднього сортування одягу. Парова праска Philips із технологією OptimalTEMP забезпечує легше та швидше прасування. Праска протестована незалежними експертами текстильної галузі.
Вибирайте з-поміж різних режимів відпарювання. Режим DynamiQ автоматично забезпечує ідеальну кількість пари, коли це потрібно, режим MAX дозволяє здолати важкі складки за допомогою потужної постійної подачі пари, режим ECO із мінімальною постійною подачею пари заощаджує до 20% енергії, а режим OFF дозволяє вимкнути функцію відпарювання.
У парових прасках використовується найбільш вдосконалений датчик руху DynamiQ, який точно знає, як праска рухається і коли вона у стані бездіяльності. Режим відпарювання DynamiQ автоматично подає ідеальний об’єм пари, коли це потрібно під час прасування для його пришвидшення. Пара починає подаватися автоматично, коли праска рухається, і перестає подаватися, коли Ви зупиняєтесь, для максимальної зручності та легкого прасування.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування
Наша вбудована помпа з функцією турбо-відпарювання подає на 50% більше потужної постійної пари, завдяки чому складки зникають ще швидше.
Наша чудова підошва SteamGlide Advanced забезпечує гладке ковзання по будь-якій тканині. Її платформа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за алюмінієву платформу, а наше запатентоване 6-шарове покриття із вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині для найшвидших результатів.
Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 50% більше пари для швидшого усунення складок.
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Вдосконалена технологія створення пари легко руйнує накип і збирає у 5 разів більше накипу* в контейнері. Завдяки функції швидкого видалення накипу контейнер можна легко вийняти і спорожнити за 15 секунд для тривалої ефективності відпарювання щодня.
Праска вимкнеться сама, якщо її залишити без руху. Будучи на підошві, вона автоматично вимкнеться через 30 секунд, а на п’яті – через 8 хвилин.
Простота використання
Гарантія
Швидке усунення складок
Екологічність
Видалення накипу
Розмір і вага
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