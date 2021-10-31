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100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.
100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, без очікування та регулювання температури праски.
100% швидкість прасування без сортування. Прасуйте всі свої речі за допомогою ефективнішої подачі пари.
Оптимальне ковзання, чудовий захист від подряпин, зручно чистити, чудова надійність!
Праска 2600 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування будь-якого одягу, який можна прасувати.
Інноваційний сенсор автоподачі пари з функцією виявлення руху автоматично подає пару під час переміщення праски по дошці для прасування. Це забезпечує завжди оптимальну кількість пари для ефективного усунення складок з економією пари. Чудове та енергоефективне прасування.
Постійна подача потужної пари до 50 г/хв. для кращого усунення складок на усьому одязі.
Розумний індикатор зворотного зв’язку повідомляє про стан праски в будь-який час.
Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу. Завжди ідеальне поєднання пари і температури завдяки: 1) вдосконаленому розумному процесору, який встановлює ідеальні налаштування пари і температури; 2) надзвичайно потужній циклонній паровій камері, яка забезпечує постійну потужну подачу пари для усіх типів тканин
Праска автоматично вимикається, якщо стоїть на підошві без руху протягом 30 с, лежить на боці 30 с або стоїть на п’яті 8 хвилин.
Зручне прасування
Простий у використанні
Очищення від накипу
GC026/80
GC026/30
GC026/00