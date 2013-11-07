КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань

Більше не доступний

PerfectCare XpressПарова праска

GC5050/02

4

| (4) Відгуки

1 нагорода

Прасування без турбот, без налаштувань

Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. Праска Philips PerfectCare Xpress забезпечує чудові результати, не пропалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легко.

Переглянути всі переваги

Із вбудованим компактним потужним парогенератором

Прасування без турбот, без налаштувань

  • Пара 50 г/хв.

  • Підошва Anodilium

  • Безпечне автовимк. + видалення накипу

  • Безпечна д/тканин, які можна прасувати

100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.

100% легкість у використанні, без жодних регулювань

100% легкість у використанні, без жодних регулювань

100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, без очікування та регулювання температури праски.

100% швидкість для усіх типів тканин – швидшої парової праски не існує

100% швидкість для усіх типів тканин – швидшої парової праски не існує

100% швидкість прасування без сортування. Прасуйте всі свої речі за допомогою ефективнішої подачі пари.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.0

з 5

4

Відгуки

4
3
2

07/11/2013

Polska

Polska

Prawdiwe żelazko na miarę XXI wieku

Żelazko naprawdę super , spełnia wszystkie swoje funkcje, ma jedną małą wadę, trzeba często uzupełniać wodę w zbiorniku, zbyt szybko jej ubywa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

30/10/2012

Polska

Polska

jest super nie trzeba ustawiac temperatury

najlepsze zelazko jakie mialam polecam poniewaz mam w pracy duzo prasowania jest doskonale

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

27/01/2019

România

România

Usor si rapid de calcat, nu arde hainele pentru ca regleaza temperatura si nu face cute!

Recenzie din campania Philips. Am primit acest fier de calcat in urma cu ceva timp de la prietenul meu, pentru ca fierul pe care il aveam mi-a ars o bluzita din vascoza pe care de abia mi-o cumparasem si am fost tare suparata. Acum nu mai am nici o problema pentru ca la acest fier exista OptimalTemp si regleaza temperatura in asa fel incat nu ai cum sa arzi vreo haina. Plus de asta, ca am niste camasi care faceau cute peste tot..cu aburul constant mi-a fost super usor sa le calc. Sunt foarte multumita, se calca usor si rapid, il recomand!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5050/02 Fier de călcat cu abur sub presiune

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5050/02 Fier de călcat cu abur sub presiune

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції