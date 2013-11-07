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Більше не доступний
GC5050/02
Прасування без турбот, без налаштувань
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. Праска Philips PerfectCare Xpress забезпечує чудові результати, не пропалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легко.
Пара 50 г/хв.
Підошва Anodilium
Безпечне автовимк. + видалення накипу
Безпечна д/тканин, які можна прасувати
100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.
100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, без очікування та регулювання температури праски.
100% швидкість прасування без сортування. Прасуйте всі свої речі за допомогою ефективнішої подачі пари.
Нагороди
4.0
з 5
4
Відгуки
Anusia
07/11/2013
Polska
Prawdiwe żelazko na miarę XXI wieku
Żelazko naprawdę super , spełnia wszystkie swoje funkcje, ma jedną małą wadę, trzeba często uzupełniać wodę w zbiorniku, zbyt szybko jej ubywa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
sylwia24
30/10/2012
Polska
jest super nie trzeba ustawiac temperatury
najlepsze zelazko jakie mialam polecam poniewaz mam w pracy duzo prasowania jest doskonale
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
Anneisherebby
27/01/2019
România
Usor si rapid de calcat, nu arde hainele pentru ca regleaza temperatura si nu face cute!
Recenzie din campania Philips. Am primit acest fier de calcat in urma cu ceva timp de la prietenul meu, pentru ca fierul pe care il aveam mi-a ars o bluzita din vascoza pe care de abia mi-o cumparasem si am fost tare suparata. Acum nu mai am nici o problema pentru ca la acest fier exista OptimalTemp si regleaza temperatura in asa fel incat nu ai cum sa arzi vreo haina. Plus de asta, ca am niste camasi care faceau cute peste tot..cu aburul constant mi-a fost super usor sa le calc. Sunt foarte multumita, se calca usor si rapid, il recomand!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5050/02 Fier de călcat cu abur sub presiune
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5050/02 Fier de călcat cu abur sub presiune