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  • Standard Product Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC515
  • Standard Product Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC515

Більше не доступний

QuickTouchВідпарювач для одягу

GC515/25

1 нагорода

Подаруйте своїм делікатним речам нове життя

Оцініть переваги компактного відпарювача Philips, спеціально розробленого для усунення складок на одязі різних типів тканин. Постійна потужна подача пари за мить усуває складки, після чого одяг виглядає, як новий.

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Потужний відпарювач для одягу

Подаруйте своїм делікатним речам нове життя

  • 1500 Вт

  • Регульована стійка

Потужна постійна подача пари

Потужна постійна подача пари

Потужна постійна подача пари з насадок дає змогу розгладжувати складки всього кількома рухами.

Простий у використанні

Простий у використанні

Відпарювач дуже легко використовувати. Компактна портативна конструкція допомагає легко переносити і зберігати відпарювач.

Дошка для прасування не потрібна

Дошка для прасування не потрібна

Якщо Ви користуєтеся відпарювачем, дошка для прасування Вам більше не потрібна, тож прасування тепер не становить проблеми.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

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