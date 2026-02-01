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Більше не доступний
GC515/25
Подаруйте своїм делікатним речам нове життя
Оцініть переваги компактного відпарювача Philips, спеціально розробленого для усунення складок на одязі різних типів тканин. Постійна потужна подача пари за мить усуває складки, після чого одяг виглядає, як новий.
1500 Вт
Регульована стійка
Потужна постійна подача пари з насадок дає змогу розгладжувати складки всього кількома рухами.
Відпарювач дуже легко використовувати. Компактна портативна конструкція допомагає легко переносити і зберігати відпарювач.
Якщо Ви користуєтеся відпарювачем, дошка для прасування Вам більше не потрібна, тож прасування тепер не становить проблеми.
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